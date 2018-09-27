2018-09-27T10:06:31+03:00
Политика

Второй Евразийский женский форум объединил женщин – региональных лидеров

В форуме активное участие приняла губернатор Югры Наталья Комарова
Лидия Шумкова
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Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова стала ведущей одной из площадок Второго Евразийского женского форума. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова стала ведущей одной из площадок Второго Евразийского женского форума. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»
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Деловые встречи международного формата, инициативы женщин в политике, экономике, общественной сфере, женские истории успеха, покорившие мир. Все это и многое другое нашло место на втором Евразийском женском форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября 2018 года. Мероприятие объединило около 2000 делегатов из 120 стран мира: это женщины – главы правительств, парламентов, общественные деятели, ученые, бизнесмены. Активное участие в форуме приняла и губернатор Югры Наталья Комарова.

ГРАНИЦЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Евразийский женский форум - действенная и представительная международная диалоговая площадка, которая в этом году вышла далеко за пределы евразийского континента. К такому выводу пришли участники по итогам работы форума. По этому поводу даже поступило предложение придать мероприятию новый статус, проведя его в 2021 году уже как Глобальный женский форум.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила придать мероприятию статус Глобального женского форума. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила придать мероприятию статус Глобального женского форума. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

- Евразийский женский форум окончательно сформировался как востребованная интеллектуальная публичная площадка для консолидации усилий женщин-лидеров в интересах глобальной безопасности и устойчивого развития, - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула сенатор, на форуме удалось выработать меры по дальнейшему повышению роли женщин в политике, в экономике, в общественной сфере. Так, например, в списке решений, принятых в ходе мероприятия, фигурируют поддержка экономической и деловой активности женщин, развитие женского предпринимательства, а также обеспечение равных возможностей мужчин и женщин в условиях развития высокотехнологичных отраслей. Не менее важное значение имеют и реализация международных проектов по поддержке женского лидерства в организациях сферы культуры, и создание эффективной стратегии развития благотворительности и построения международного сотрудничества в социальной сфере, в том числе на базе новых технологий.

Центральным событием мероприятия стало пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие», на котором выступил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что в истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций. И мир, государства только выиграют, если таких женских историй успеха будет как можно больше.

Центральным событием форума стало пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Центральным событием форума стало пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Еще одна крупная и значимая площадка - заседание «Женской двадцатки» (W20), где участницы обменялись мнениями о приоритетах работы организации на ближайшее будущее, обсудили ее роль в расширении экономических возможностей женщин для экономического роста. Много внимания было уделено и вопросам, связанным с ликвидацией бедности, развитием сельского хозяйства, а также с преодолением разрыва в гендерном соотношении на рынке труда, связанным с увеличением числа занятых женщин.

Всего в рамках второго Евразийского женского форума было проведено более 60 различных мероприятий – сессий, конференций, деловых встреч, заседаний. И ведущей одной из площадок стала глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ОБЪЕДИНЯТСЯ

Губернатор Югры не просто провела заседание международного дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий». Она стала его инициатором.

На дискуссионном клубе были рассмотрены вопросы, актуальные в международной повестке. Так, участники обсудили женский вклад в становление нового технологического уклада территорий.

Губернатор Югры инициировала и провела заседание международного дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий». Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Губернатор Югры инициировала и провела заседание международного дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий». Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Технологические изменения ведут к изменениям гендерного баланса в различных сферах жизнедеятельности. Перспективные инновационные технологические системы предоставляют больше возможностей на рынке труда для женщин будущего. А развитие женского потенциала, инвестирование в качественное образование позволит внести весомый вклад для профессий будущего и прорывных технологий по ускорению перехода к новому технологическому укладу.

По словам председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнштрём из Австрии, 20 лет назад, когда она пришла в политику, женщин в этой сфере воспринимали как обслугу, сейчас ситуация меняется. Например, в возглавляемом ею Конгрессе ввели квоту для женщин. Разрушила стереотипы о гендерном неравенстве в восточных странах член парламента ОАЭ Аиша Рашид Leytaim, она сообщила, что в их стране довольно много постов во власти занимают женщины, причем часто юные девушки.

На площадке дали слово и девушкам-тинейджерам, ведь их развитие и раскрытие потенциала молодежи – это возможность «вырастить» в том числе и сильных женщин-политиков. Школьница Кристина Кузнецова из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, участвующая в заседании клуба, призналась, что очень воодушевилась выступлениями и тоже решила осознанно строить свою карьеру, например, посещать разного рода тренинги. А школьница из Ханты-Мансийска Екатерина Манвелян рассказала о деятельности более 10 тысяч волонтеров в своем городе, инициативу которых замечают и власти города, и спонсоры.

Участники клуба единогласно согласились подписать декларацию о создании Евразийской ассоциации женщин – региональных лидеров. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Участники клуба единогласно согласились подписать декларацию о создании Евразийской ассоциации женщин – региональных лидеров. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Еще одним пунктом повестки стало обеспечение мира и безопасности, построение миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества, которое основано на уважении прав человека. Были представлены проекты, направленные на содействие социальному прогрессу, миру и безопасности. Участницы заявили, что женщины имеют особую роль в мире, они олицетворяют собой добродетель и нравственность. Сейчас, когда в мире наступило время больших преобразований, применение гуманитарного подхода в принятии решений имеет важный фактор для безопасного будущего. При этом девушки лучше работают в ситуации многозадачности и выстраивают бесконфликтные отношения, что не может не сказываться на результатах труда.

Главный вывод, к которому пришли участницы международного дискуссионного клуба: для более эффективной работы нужны совместные усилия, поэтому все единогласно согласились подписать декларацию о создании Евразийской ассоциации женщин – региональных лидеров и проводить заседания Ассоциации регулярно на Евразийском Женском Форуме в Санкт-Петербурге. Такая деятельность поможет активизировать международное межрегиональное гуманитарное сотрудничество.

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