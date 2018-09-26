Судьбу девушки-инвалида из Тюменской области обсудили в ток-шоу

СЕГОДНЯ 21:41 2018-09-26T21:48:55+03:00

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Депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин принял участие в дневном ток-шоу на «Первом канале». Тема животрепещущая: мать из Заводоуковска в августе заперла дочь-инвалида Вику Маслову вроде бы на три дня одну в квартире без еды и воды.

ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЛИ

- Мне позвонили представители «Первого канала» и спросили: «Слышали ли вы информацию о девочке из Заводоуковска?» Я говорю, да, читал в СМИ. Они спросили, могу ли я дать законодательную и правовую информацию, рассказать, как обстоят дела с соцзащитой и другие подобные сведения. Будучи заместителем председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, в этих вопросах я разбираюсь, поэтому согласился принять участие в программе, - отметил член фракции ЛДПР.

По словам Глеба, на ток-шоу собрали весь цвет семейства Масловых, включая мать девушки-инвалида Виктории, сожителя матери, брата и даже соседей по палате, где какое-то время назад лежала заводоуковчанка. Да, передаче нужен рейтинг, накал страстей и эмоций, но главное, продюсеры говорят, что искренне хотят помочь девушке, считает Турбин.

- Собрались все заинтересованные стороны, поэтому во время передачи выслушивались абсолютно разные точки зрения. Помимо того, что шоу должно набрать рейтинг, ведущие действительно хотят привлечь внимание к проблеме, подтянуть общественность или дополнительных спонсоров. На мой взгляд, это здорово, что СМИ влияет на то, чтобы какие-то проблемы одолеть, - рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» участник программы.

На ток-шоу Глеб присутствовал не сразу. Формат предполагает, что гости, эксперты и другие стороны постепенно появляются в студии, чтобы накалить и без того горячую обстановку. Тем не менее, по его словам, именно из-за зашкаливающих эмоций объективной картины того, что случилось в Заводоуковске так и не получилось.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - СЕМЬЯ

Тем временем, соседка Масловых, Клавдия Ильинична рассказывает, что помнит, как в 2004 году в трехкомнатную квартиру заезжала семья Виктории: трое детей, все хорошо одетые, девочку-инвалида занесли на руках. Отмечает, что Люба (мать) - красивая женщина, голубоглазая, всё при ней. Жила семья нормально, девочку они постоянно выносили на улицу. Говорит, что соцзащита постоянно приходила. И до 2016 года все было нормально.

Все годы в этот дом регулярно приходили и педагоги, которые занимались по специальной программе. В 2012 году Вика получила свидетельство об образовании.

На вопрос, всегда ли пила мама, сама Вика отвечает, что нет. По её словам, сильно пить мама начала последний год. "А так она хорошая?" - "Да!"

Тем временем, из Заводоуковской больницы, где находилась Виктория, она переехала жить в «Щучинский психоневрологический интернат». Директор интерната Ольга Баркова отмечает, что когда 17 сентября к ним поступила Виктория, её состояние было удовлетворительное, кожные покровы - чистые. Следов пролежней не было. Активна, к контакту доступна, с ней общался психолог, специалист по реабилитации, заместитель директора по медицинской части, со всеми она разговаривала, не замыкалась.

Сейчас Виктория окружена заботой и вниманием медицинских специалистов, рядом с ней круглосуточно находится представитель дома-интерната, она обеспечена всем, но девушка тоскует – она очень сильно скучает по дому, братьям, особенно Артему.

ЖИЗНЕННЫЙ КРЕСТ

Мать, 41-летняя Любовь Маслова, на программу пришла вместе с сожителем, однако сказать ей толком было нечего. Сидели понурив голову и бубнили что-то неубедительное. По словам тюменца, и тот, и другая - уже асоциализированы, и вернуться в адекватный мир им будет ой как непросто. Однако обсуждение программы свели не к перемыванию костей родне Виктории, а к вопросу: «Что с инвалидом будет дальше?».

- Долго время обсуждали, готова ли семья, в частности, брат, помогать сестре и нести этот крест, или же Вике будет легче жить в интернате, - рассказывает Глеб. – Но жизнь в Интернате - тоже не сахар. С другой стороны, думаешь: если в семье сложная жизненная ситуация, не лучше ли ей действительно остаться в учреждении? Брат, который ухаживал за ней все эти годы, сказал, что готов помогать Вике. Но, насколько потом всё это реализуется, пока не понятно.

Активную позицию заняла и тётя инвалида, но тут ситуация тоже непростая. Как отметил тюменец, она никогда не заявляла, что хотела бы забрать Викторию к себе. Да и медицинские документы с диагнозом не дают – по закону передача таких данных третьим лицам действительно невозможна. Что интересно, никто из местных ведомств не нашёл ни одного письменного обращения или жалобы активной тёти за эти 20 лет.

ЧТО С ДИАГНОЗОМ?

С окончательными диагнозами (а их у Виктории несколько) на ток-шоу так и не определились, ибо все они были противоречивыми.

- Я не знаю, ознакомились ли эксперты с реальными медицинскими свидетельствами, а не только читали материалы СМИ, ведь «на вид» определять диагноз нельзя, - отметил депутат. – Кто-то говорил, что девушку с самого начала неправильно лечили, и, если бы с первого дня ею занимались, сейчас она была бы здорова. Другие говорили, что поделать уже ничего нельзя, третьи говорили, что были переломы, четвёртые – что не было. Не имея медицинского образования, спорить тут бессмысленно.

Тюменские медики, узнав о желании программы помочь в лечении Виктории, предложили устроить медицинский телемост, такие формы консультирования активно используются последние годы. В Тюмени, в больнице, где сейчас находится девушка, всё необходимое оборудование имеется. Однако, пока из Москвы ответа нет.

Зато в другом публика сошлась единогласно: мать заслуживает наказания, а девочку нужно срочно изъять из семьи, причём навсегда.

- На программе приводились такие вещи, что мать страдает алкоголизмом и делает другие непотребные вещи. Не было ни одного человека, кто бы встал на её защиту. Вместе с сожителем «обвиняемые» во всех грехах мирно сидели, кивали головой и подтверждали, что пропивали пенсию дочери, - рассказал Глеб.

Однако окончательный вердикт своей судьбе должна вынести сама Виктория. Несмотря на то, что она – лежачий инвалид, девушка дееспособна. Если она сама захочет вернуться в семью, по закону никто не будет вправе изменить её решение.

Кстати, на вопрос корреспондента «Чего ты очень сильно-сильно хочешь?», Вика ответила: «Чтобы вылечили мою маму».