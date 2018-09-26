В Тюменской области против матери девушки-инвалида возбудили сразу три уголовных дела

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-26T15:11:33+03:00

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Сразу три уголовных дела возбудили в отношении 41-летней жительницы Заводоуковского района Тюменской области Любови Масловой. Женщина подозревается в таких преступлениях, как халатность, угроза убийством и заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Делом занялись после публикации «Комсомольской правды – Тюмень». Тогда сообщалось, что двадцатидвухлетняя инвалид I группы Виктория Маслова поступила в отделение терапии местной больницы №12. По вине своей матери, Любови Николаевны, девушка оказалась в страшной ситуации: женщина на три дня закрыла её в пустой квартире, а сама в это время распивала спиртные напитки с собутыльниками.

По словам соседки, девушка выглядела крохой по сравнению со сверстниками

После широкого общественного резонанса следователи приняли решения изъять уголовное дело из производства органа дознания и принять его в своё производство. Там установили, что с 20 по 22 августа Вика осталась одна в квартире и не получала ни еду, ни воду, ни уход. Как результат – находилась в опасном для жизни состоянии. По словам самого инвалида, у её матери часто возникает «белая горячка». В этом году Любовь Николаевна даже отсидела 10 суток за нанесение ножевых ран своему сожителю.

В настоящее время следователи досконально выясняют все обстоятельства совершённых преступлений, изучают всю документацию, проверяют, как девушка жила всё время. Между тем, соседи по дому семьи Масловых отмечают, что раньше такого не было.

– Мы заехали первые, они немного попозднее. Трое детей, так одетые хорошо. Девочка-инвалид – на руках занесли. Люба (мать) она ж красивая женщина, голубоглазая, все при ней, в шубе. Сначала нормально все было, она жила не с тем, от кого дети, а с другим – жили они нормально, к ним мало приходило пьющих, девочку они постоянно выносили на улицу. Соцзащита постоянно к ним приходила. До 2016 года все было нормально. А потом, мы ее особо не видим – ее дома постоянно не бывает. После развода с мужем у нее стали постоянно меняться сожители, постоянно пьянки, - рассказывает соседка Клавдия Окуленок.

После ЧП девушка долгое время находилась в больнице

Сама Вика с 17 сентября находится в интернате. По словам директора Щучинского психоневрологического интерната Ольги Барковой, состояние девушки удовлетворительное, кожные покровы чистые, а видимых следов пролежней не было.

- Вниманием Вика окружена, отзывчивая, идет на контакт, общение, часто вспоминает братьев, скучает, о маме отзывается, что где-то глубоко в душе она ее любит и хотела бы жить с ней дальше, если бы мама справилась. Сейчас ее уже осмотрели врачи, невролог, назначили процедуры ЛФК, массажа. Осмотрел гинеколог, психиатр, терапевт, все те мероприятия, которые назначены специалистами, будут проводиться, - рассказала она.

Отметим, что завтра в «Комсомольской правде – Тюмень» выйдет большой материал о жизни Вики и ее семьи.

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