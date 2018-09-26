Александр Моор встретился со швейцарским послом и представителями соцсети «Одноклассники»

СЕГОДНЯ 07:46 2018-09-26T07:48:12+03:00

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Две важнейшие встречи провёл вера, 25 сентября, губернатор Тюменской области Александр Моор. Сначала глава региона встретился с делегацией Швейцарии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарии в России Ивом Россье, а затем и с руководством социальной сети «Одноклассники».

WELCOME TO TYUMEN

– Я очень рад, что вы посетили гостеприимную тюменскую землю, – поблагодарил гостей за визит Александр Моор. – Тюменская область – открытый для инвестиций, динамично развивающийся регион. Основные инвестиции идут в создание новых промышленных производств – например, Антипинский НПЗ, УГМК «Сталь», «Тобольскнефтехим» и многие другие. Мы заинтересованы в том, чтобы приобретать продукцию, которая не производится в Тюменской области или производится, но в недостаточных объёмах.

По словам главы региона, Тюменская область готова под каждый проект формировать свои предложения – так сказать, «под ключ». Правительство предлагает оказывать полное административное сопровождение – от идеи проекта и вплоть до его реализации. Затем идёт второй этап – контакт с крупными заказчиками и содействие в продвижение продукцкии.

– Правительство Тюменской области готово оказать индивидуальное сопровождение каждому инвестору, куда входят и налоговые льготы, и финансовая поддержка, и полное административное сопровождение, и даже подготовка высококвалифицированных кадров, - отметил Александр Моор. – Такая политика работает, поэтому мы намерены и дальше её придерживаться.

Как отметил глава региона, наиболее для Тюменской области интересны проекты в сфере здравоохранения, медицинского туризма, создания фармацевтического производства, минеральных удобрений, химии для нефтегазовой промышленности. На базе одного из индустриальных парков можно было создать кооперацию в сфере пищевой промышленности.

- Уверен, после создания предприятий в Тюменской области швейцарские компании будут довольны сотрудничеству. Можете спросить у тех иностранных компаний, которые уже работают на тюменском рынке, - заключил Александр Моор.

Александр Моор и Ив РоссьеФото: Алексей КОСЕНЧУК

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в России Ив Россье подчеркнул, что для его страны приоритетны такие направления, как машиностроение, металлообработка, химическая индустрия и медицинский туризм. В приоритете – двусторонние инвестиции, которые строят долгосрочные отношения не только между странами и компаниями, но и между людьми.

- Если мы инвестируем во что-то, то это значит, что мы выстраиваем долгосрочные отношения. Результатом таких отношений становятся совместные тренинги для персонала, инновации и развитие инфраструктур, - отметил он, подчеркнув, что главный аргумент для выбора места инвестиций – поддержка со стороны Правительства, качество жизни и высококвалифицированные кадры.

Помимо «индустриальных» объектов Ив Россье похвалил Тюмень за чистоту, большое количество зелени и пообещал, что в следующий раз привезёт сюда жену, чтобы та побывала на Верхнем Бору.

Также на встрече с губернатором свои предприятия презентовали руководитель и основатель Фонда Swiss Russian Forum Беатрис Ломбард-Мартин, управляющий по корпоративным вопросам региона компании Philip Morris Анна Бушлякова, заместитель генерального директора по общим вопросам компании Energas Максим Белов и гендиректор компании Clariant в России и странах СНГ Кай Цвингенбергер. Последний отметил, что Тюменская область может стать одной из возможных площадок для создания производства химии для нефтегазовой отрасли.

«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОК»

Новый совместный проект между Правительством Тюменской области и соцсетью «Одноклассники» получил своё название «Тюменская область – ОК». Для подписания соглашения в столицу Западной Сибири прибыл руководитель соцсети Антон Федчин. По его словам, у «Одноклассников» уже был опыт сотрудничества с разными российскими регионами по созданию локальных проектов. В частности, в Татарстане, где работал проект по развитию внутреннего туризма.

Как отметил губернатор Александр Моор, с подписанием соглашения сотрудничество между региональным Правительством и крупной IT-компанией выходит на новый уровень.

- У «Одноклассников» сильные разработчики, которые повышают уровень и предлагают новые сервисы, - отметил на встрече Александр Моор. – Вместе с этой социальной сетью мы будем совместно развивать образовательные, имиджевые и событийные проекты в Интернете на территории региона.

По окончании встречи глава региона и сам зарегистрировался в «Одноклассниках».