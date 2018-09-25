Погода мешает тюменским хлеборобам убирать зерно

СЕГОДНЯ 14:23 2018-09-25T14:35:37+03:00

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По текущей урожайности зерна и зернобобовых культур, а также картофеля и овощей Тюменская область находится в числе первых по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Но тюменским аграриям сильно усложняют жизнь погодные условия. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил заместитель губернатора региона - директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

ХОД УБОРКИ

Сложные погодные условия в Тюменской области поделили регион на две сельскохозяйственные зоны. И если территория вокруг Тюмени, включая ближайшие к городу районы, оказалась более благополучной, то Ишимская зона попала в непростую ситуацию.

Передовиками уборочной кампании стали упоровские хлеборобы. Там уже убрано 88% урожая. Одно из сельхозпредприятий Упоровского района и вовсе полностью закончило уборку на своей территории в 10 тысяч гектаров, за что буквально вчера получило благодарности и почетные грамоты от губернатора Александра Моора. В Тюменском районе убрали 82% урожая, в Ярковском - 77%.

В то же время некоторые районы Ишимской зоны не смогли «перейти экватор». Так, в Сладковском районе убрано всего 35%, в Голышмановском – 41%, в Абатском – 43% урожая от плановой площади обмолота.

Общий валовый сбор зерновых и зернобобовых культур на сегодняшний день в регионе составляет порядка 886 тысяч тонн при урожайности 22,6 га. У картофеля и овощей урожайность 255 ц/га и 365 ц/га соответственно.

- Затянувшаяся весна способствовала позднему созреванию культур, работы в активной фазе у нас проводились в конце мая-начале июня. А на фоне обильных осадков, когда в некоторых районах в августе выпало три месячных нормы и по две нормы в сентябре, нет возможности для проведения уборочных работ, - рассказал о причинах отставания Владимир Чейметов.

По его словам, почва переувлажнена, техника просто не может идти по полям. С комбайнами постоянно дежурят трактора, которые оказывают помощь застрявшей в процессе обмолота технике. Все это приводит к непредвиденным расходам.

- В прошлом году в первых числах октября уже выпадал снег, поэтому все наши усилия, включая и предприятия технического сервиса и снабжения, максимально сконцентрированы на том, чтобы помочь хозяйствующим субъектам Ишимской территории, - отметил замгубернатора области.

ЖИВОТНЫЕ ПЕРЕЗИМУЮТ

Если зерновые посевы в регионе обмолочены всего на 60%, то заготовка кормовой базы идет в плановом режиме. Уже заготовлены расчетные потребности сена и сенажа, по муниципалитетам ведется заготовка силоса. Как отметил директор областного департамента АПК, сложностей в процессе заготовки кормов он не видит.

В зимовку 2018-2019 года общественное животноводство обеспечено 141,7 тысячами тонн сена (106% по потребности), 681 тысячей тонн сенажа (91% по потребности), 42,4 тысячами тонн силоса (15% по потребности).

ТЮМЕНЬ ПОМОЖЕТ СЕМЕНАМИ СОСЕДЯМ

Похожие проблемы в ходе уборочной кампании испытывают соседние регионы – Омск, Новосибирск. По словам Владимира Чейметова, там ситуация гораздо хуже и темпы обмолота ниже, чем в Тюмени.

- Они также сталкиваются с проблемами еще несозревшего зеленого хлеба и избыточной влагой на полях. Это окажет влияние на качество семян, которые будут использоваться в следующую посевную, - прокомментировал он.

С учетом того, что аграрии Тюменской области практически полностью сформировали семенной фонд на посевную 2019 года, им задали установку.

- Хозяйствам Исетского, Упоровского, Заводоуковского районов и ряда других поставлена задача обеспечить накопление семенного фонда, доведение семян до нужных стандартов не только для хозяйств Тюменской области, но и коллегам из соседних субъектов, которые столкнутся с вопросом качества семенного материала в посевную следующего года, - пояснил Владимир Чейметов.