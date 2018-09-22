2018-09-22T05:51:50+03:00
Общество

Тюменские старшеклассники изучают правознание

Новые вопросы появились на образовательной онлайн-площадке
Светлана БОРИСОВА
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Тюменские старшеклассники изучают правознаниеТюменские старшеклассники изучают правознаниеФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени старшеклассникам предлагают пройти тесты по правознанию. Новые вопросы появились на образовательной онлайн-площадке для старшеклассников знайправо.рф. Актуальная информация об основах права и обновленном законодательстве РФ представлена на сайте в развлекательной форме. Также посетители могут пройти тесты, чтобы проверить уровень своих знаний о правовой культуре.

Тестирование на сайте включают 10-15 вопросов. Тест «Правознание» посвящен правам и обязанностям подростков. Помимо тестов на сайте размещены интерактивные статьи и видеоролики, которые рассказывают о грамотном поведении в различных правовых ситуациях.

— Популярность сайта среди школьников говорит о том, что поколению Z комфортно в сети, и в первую очередь следует выстраивать с ними коммуникацию там. Поэтому мы будем продолжать использование онлайн-платформ в работе со школьниками: думаю, мы расширим линейку от темы правовой культуры для тех, кто планирует связать свою жизнь с юриспруденцией, до общих компетенций, — рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Мария Федоренко.

Справка: «КП»

«Правознание» — образовательный проект, направленный на повышение правовой грамотности среди старшеклассников, который проходит с 2016 года. В 2016 году в офлайне в проекте поучаствовали около 200 учащихся 9–11 классов. С 2017 года к онлайн-платформе присоединились более 1000 человек.

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