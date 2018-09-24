«Ревизорро» в Тюмени: Настасья Самбурская проверила ресторан «Счастье» и рынок «Михайловский»

СЕГОДНЯ 15:39 2018-09-24T15:44:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Съёмочная группа телеканала «Пятница» и телеведущая Настасья Самбурская прибыли в Тюмень для съёмок очередного выпуска программы «Ревизорро». Фотографии со съёмок проекта появились сегодня, 24 сентября, в социальных сетях. Известно, что телеведущая уже успела посетить рынок «Михайловский» и ресторан «Счастье».

Ревизорро в Тюмени. Фото: соцсети

Как сообщают очевидцы, рынок проверку прошёл. По словам представителя «Михайловского», несмотря на жёсткую проверку, серьёзных нарушений обнаружено не было. Что ожидает сотрудников ресторана «Счастье», пока не известно: во время написания материала съёмочная группа находилась на обеде. Очевидцы отмечают, что Настасья Самбурская была «чудо, как хороша!».

Ревизорро в Тюмени. Фото: соцсети

Напомним, несколько лет в Тюмень уже приезжала программа «Ревизорро», правда, вела её на тот момент Елена Летучая. Девушка проверила такие заведения, как кафе «Ватрушкин», ресторан «МАО», ресторан «ЧУМ» и хостел «У дедушки Ленина», но заветную наклейку удалось получить только двум последним заведениям. Впоследствии «Ватрушкин» поблагодарил Елену Летучую за критику, однако позже всё-таки закрылся. То же самое произошло и с рестораном «МАО», однако перед этим руководство успели пропесочить за просроченные салаты.

На следующий год Летучая приезжала уже в качестве журналиста, чтобы представить на суд тюменцев мастерскую МИТРО. Телеведущая призналась, что таких глаз, как у тюменской публики, она не видела никогда.

Гораздо хуже дела обстояли с Салехардом, где на съёмочную группу напали в одном из кафе. СК тогда организовал доследственную проверку в связи с избиением журналистов, однако позже ни Летучая, ни её команда не приехали на дачу показаний. Спустя некоторое время у хозяйки салехардского кафе «Виктория» появилась возможность прийти на «Ревизорро-шоу» и высказать все претензии Елене Летучей лично, однако женщина этого не сделала.