«Русские годноту начали снимать?»: трейлер фильма «Тобол» взорвал соцсети

СЕГОДНЯ 05:01 2018-09-23T19:04:45+03:00

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В Интернете появился официальный трейлер историко-приключенческого фильма «Тобол», снятого по мотивам одноимённого романа писателя Алексея Иванова. Съёмки картины велись в Тобольске с марта по сентябрь 2017 года, и теперь жители Тюменской области, которые снимались в массовке, смогут увидеть себя на большом экране.

В центре сюжета картины – история офицера новой гвардии Петра I, который отправляется в Тобольск по приказу царя. Там Иван Демарин (а именно так зовут главного героя), втягивается в заговор князей, ищущих золото Яркенда, и влюбляется в Машу, дочь картографа Семёна Ремезова. Продюсеры проекта отмечают, что картина поразит зрителей масштабными битвами, одна из которых – захват русскими войсками крепости Яркенд.

Тобол - Официальный трейлер (HD).В кино с 6 декабря.

В «Тоболе» снимались такие актёры, как Дмитрий Назаров (Семён Ремезов), Дмитрий Дюжев (Пётр I), Павел Табаков (Пётр Ремезов), Андрей Бурковский (Йохан Ренат), Агата Муцениеце (Бригитта), Евгений Дятлов (Матвей Гагарин) и многие другие. А вот имя писателя Алексея Иванова в картине не появится. Дело в том, что автор романа не согласился со многими изменениями в сценарии фильма, поэтому попросил снять свою фамилию с титров.

Пользователи соцсетей положительно оценили трейлер картины, что крайне редко бывает с отечественными фильмами. Всего за пару дней трейлер собрал десятки тысяч просмотров и сотни «лайков» на различных платформах.

– Не знаю, насколько хорош или плох тут будет сюжет, но декорации и костюмы мне нравятся! Надеюсь, что будет хорошее кино, – отмечает Алексей Рогозин.

– Хоть один нормальный русский фильм. Аминь!

– Что, русские годноту начали снимать? Мы ли это? – вопрошают пользователи.

– Хм, трейлер на удивление отличный!

Постер фильма "Тобол". Фото: https://www.facebook.com/tobolfilm

Официальная премьера картины намечена на 6 декабря, однако презентация проекта пройдёт на несколько дней раньше – 1 декабря в ДК «Нефтяник». Позже на «Первом канале» выйдет телевизионная версия картины, которая насчитывает 8 серий.

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