Баррикады из ящиков: уличные торговцы перегородили в Тюмени тротуар

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-21T14:51:03+03:00

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Тюменцы в очередной раз возмутились по поводу несанкционированной торговли на центральной улице города напротив ДК «Строитель». Ящики и коробки уличных торговцев, на которые они выкладывают товар, с раннего утра и до позднего вечера преграждают добрую часть тротуара. Да и вид этой стихийной точки торговли нисколько не украшает Тюмень.

Возмущение свое тюменцы, как водится, высказали в соцсетях, вспомнив, что похожая ситуация «с барыгами» была в 2000-х, а теперь после небольшого затишья они вновь принялись за свое.

Больше всего от этого «рынка» страдают жители ближайших домовФото: Лидия Шумкова

Некоторые стали защищать торговцев, уповая на то, что это бабульки, которым на пенсию просто-напросто не выжить. И действительно, если посмотреть, то многие торговцы там, действительно, пожилые люди, которые продают овощи с дачи. Между тем, баррикады из ящиков рядом вряд ли имеют отношение к бабушкам.

- Вы бы увидели, какие «люди» там торгуют! Организованной толпой, узбеки, таджики и т.д. Ближняя Азия, без уплаты налогов и остального... А бабулек, которые с огорода продают – гоняют, - написал Роман Воронин.

Больше всего от этого «рынка» страдают жители ближайших домов.

- Вы поживите в соседнем доме, попробуйте въехать во двор или пройти из двора к переходу, особенно с коляской, а потом рассуждайте насчет: помешали. Бабусь вместе с прочими торгашами там не один десяток ежедневно с огромным количеством ящиков, занимающих тротуар, с машинами с товаром, перекрывающими проезды во дворы, - пожаловалась тюменка Елена Крылова.

Между тем, главный стимул для торговцев – хорошая проходимость, а значит, и постоянный поток покупателей. Тем, кто рядом живет или работает, удобно приобретать продукты по пути, да и цена устраивает. Ну и пусть нет лицензии на продажу, санитарных книжек или гарантии на качество продуктов – вкусно же, дешево и не отравились пока.

Сами торговцы говорят, что штрафуют их постоянно, да только сумма штрафов их вообще не пугает и ни за что не заставит отказаться от насиженного места – выхлопа от продаж гораздо больше.

- Заплатим и дальше сидим, - заявила одна из торгующих женщин.

Эстетики в стихийном рынке никакой - он нисколько не украшает ТюменьФото: Лидия Шумкова

В пресс-службе городской полиции подтвердили – проверки участковыми, рейды вместе с департаментом потребительского рынка, протоколы, штрафы – все это проводится постоянно, причем по всему городу. Только во время последней проверки отдел полиции №5 УМВД России по г.Тюмени привлек у «Строителя» к административной ответственности 108 человек. На них составлены протоколы по ст.14.1 КоАП за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Сумма штрафа составляет от 500 до 2,5 тысяч рублей. В некоторых случаях полицейские конфискуют товар.

В общем, пока люди продолжают покупать товар у торговцев, а те получают выгоду, никуда стихийные мини-рынки с улиц Тюмени не уйдут.