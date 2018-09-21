СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-21T14:12:47+03:00

Куда сходить в Тюмени в ближайшие выходные 22 и 23 сентября 2018 года?

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На этих тёплых осенних выходных у тюменцев есть шикарная возможность не только прогуляться по городу, но и посетить множество интересных познавательных и культурных мероприятий. Для того, чтобы вам не заплутать в этом калейдоскопе, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила небольшой обзор событий. Точно ничего не пропустите!

ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

В МТЦ «Космос» 22 и 23 сентября в 10 часов пройдёт двухдневный III Фестиваль китайского языка и культуры. На этом фестивале все желающие смогут посетить 16 лекций, 14 мастер-классов, посмотреть показательные выступления и открытые тренировки от четырёх разных школ боевых искусств. Кроме того, в программе запланированы различные консультации, покупки, работа фудкорт, чайные дегустации, розыгрыши призов и многое другое. Стоимость: в холл вход бесплатный, лекции - 50 рублей, мастер-классы - от 200 рублей.

Фестиваль китайской культуры. Фото: Visit Tyumen

«МАМ, ПРИВЕТ!»

В том же «Космосе» 22 сентября в 19 и 20 часов, а также 23 сентября в 17 и 18 часов пройдёт показ необычного спектакля «Мам, привет». По информации молодёжного-театрального центра, театральное пространство становится «лабиринтом из драматических ситуаций, трогательных воспоминаний и откровенных признаний». Каждый зритель через свои ощущения, звуки и тексты сам выбирает свой маршрут и пытается найти путь к примирению и прощению. Стоимость билета: 250 рублей.

Мам, привет! Фото: Visit Tyumen

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ

В «Жемчужине Сибири» 22 сентября в 11 часов, 23 сентября в 12 часов, а затем 25 сентября в 11 часов состоится Чемпионат России по летнему биатлону. Как сообщают организаторы, в программе ожидаются шесть гонок: спринтерские дистанции (женщины и мужчины, 22 сентября), эстафетные гонки (23 сентября), а затем индивидуальные гонки (25 сентября). В число участников вошли спортсмены основной и резервной сборных страны, которые прилетят в Тюмень со сборов в Сочи и Токсово. Вход бесплатный.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Фото: Visit Tyumen

«МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»

23 сентября в 12 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) состоится мастер-класс «Мульти-пульти» с помощью праксиноскопа. Это такой оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков, запатентованный в 1877 году. С его помощью на мастер-классе все желающие смогут посмотреть мультфильмы, которым больше ста лет, и узнать о создании первых мультиков. Стоимость: 50 рублей с человека.

Мульти-пульти. Фото: Visit Tyumen

ЧТО ЕЩЁ?

Помимо всего прочего, в Тюмени продолжают работать несколько интересных выставок: «Это Китай», «Впечатления», «История российского дизайна 1917-2017», «Многоликие куклы Ольги Миллер», «Брызги лета», «История денег России в монетах и банкнотах» и др.

Тем, кому хочется просто потусить, стоит отправиться в «Максимиллианс»: там сегодня вечером выберут пивную столицу в рамках фестиваля «Октоберфест-2018».