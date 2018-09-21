В 13 садах Тюмени дети заболели скарлатиной

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T14:16:19+03:00

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В тринадцати садах Тюмени зафиксированы случаи заболевания детей скарлатиной. Болеют преимущественно малыши 3-6 лет.

Это сезонный подъем заболеваемости, - сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в областном управлении Роспотребнадзора. Во всех садах, где выявлены больниые дети, сейчас провдятся противоэпидемические мероприятия. В частности на 7 дней введены ограничения по приему в группы новых и временно отсутствовавших детей в группы, где выявлен больной. Не допускаются дети, которые ранее не болели скарлатиной, запрещено также общение с детьми из других групп.

Минимум два раза в день за детьми и персоналом группы следит медик. Малышам осматривают зева и кожу, мереют температуру тела, проводят санацию всем, кто кантактировал с больным скарлатиной. Группах проводится дезинфекция посуды, игрушек и предметов личной гигиены.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ СКАРЛАТИНА:

Напомним, что скарлатина это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным и бытовым путем. Заражение происходит при контакте с больными людьми и при использовании одних предметов гигиены, посуды, игрушек, предметов быта и пищевых продуктов. Также заболевание передается и через третье лицо, контактировавшее с больным человеком или носителем инфекции.

Многие, кто переболел скарлатиной в детстве, после выздоровления имеют стойкий иммунитет, однако даже здоровый человек может быть носителем стрептококка.

- Вакцины против скарлатины нет, поэтому необходимо прибегать к неспецифическим мерам профилактики: поддерживать иммунитет своего ребенка и всех остальных членов семьи, - пояснили в областном департаменте здравоохранения. - Если в окружении кто-то заболел скарлатиной, нужно полностью изолировать здорового ребенка от больного. В отсутствие действенной вакцины карантин, изоляция заболевших и правила личной гигиены являются базовыми способами предотвращения заболевания.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ БОЛЬНОЙ

В доме с больным скарлатиной нужно обрабатывать поверхности хлорамином, кипятить постельное и нательное белье и посуду, проводить антисептическую обработку игрушек.

При контакте с больным скарлатиной рекомендуется регулярное полоскание горла антисептиком, особенно при наличии хронических заболеваний носоглотки (фарингит, тонзиллит, гайморит и т. п.), промывание носовых ходов солевым раствором.

СИМПТОМЫ СКАРЛАТИНЫ:

Высокая температура, воспаление в горле и гнойный налет; сыпь на коже. Но она может появиться не сразу.

У скарлатины могут быть осложнения, поэтому при любых признаках плохого самочувствия ребенка необходимо обратиться к врачу. Обычно лечение происходит на дому, после назначения курса антибиотиков. При соблюдении всех рекомендаций врача эта «детская болезнь» проходит без последствий.