Тюменские зоозащитники написали заявление в полицию на владелицу «кошачьего концлагеря»

СЕГОДНЯ 21:46 2018-09-20T21:47:32+03:00

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Материал «Комсомольской правды – Тюмень» о запертых в помещении без воды и еды кошек вызвал широкий общественный резонанс как у простых горожан, так и у зоозащитников. Последние не остались в стороне от безответственного отношения к животным и некоторое время назад написали заявление в полицию на арендатора постройки.

Внутри помещенияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Несмотря на поздний вечер, несколько общественников собрались у «концлагеря» вместе с сотрудниками полиции. Ребята показали стражам правопорядка, где находится кошачий «притон» и обсудили дальнейшие планы по спасению несчастных животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/669796" frameborder="0"></iframe> Кошачий концлагерь: полиция.Алексей КОСЕНЧУК

Разумеется, сразу освободить кошек не представляется возможным (помещение всё-таки частное), зато заявления в адрес Натальи К., которая и является, по словам охранника, арендатором, посыпались, как из рога изобилия.

- Арендует это помещение Косенок, но полных данных о ней у меня нет, - рассказывает охранник промбазы. – Месяца три уже как снимает помещение, вам надо уже завтра её искать. Не знаю, приедет она сегодня или нет, сегодня дочка её была.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/669798" frameborder="0"></iframe> Кошачий концлагерь: охранник.Алексей КОСЕНЧУК

По сравнению с позавчерашним днём, когда «Комсомолка» побывала в «гостях» у запертых животных, дело сдвинулось с мёртвой точки. Кошек в хибаре уже не шесть, а четыре, в миске насыпан сухой корм, форточка в одном из окон открыта (бегом на улицу!). Более того, внутри помещения горит свет, однако внутри мы так никого не обнаружили.

В такой хибаре и живут кошкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

На столе - старые коробки и банкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Когда мы приехали в полседьмого сюда, поняли, что ситуация изменилась, - отмечает один из общественников, Владимир. – Замок уже не так висел, корм насыпали, мешок с мусором выставили на улицу, хотя его утром не было. Свет горел и горит до сих пор. Охранник утверждает, что их в 11 часов приходили кормить и поить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/669799" frameborder="0"></iframe> Кошачий концлагерь: общественники.Алексей КОСЕНЧУК

«Комсомольская правда – Тюмень» продолжает следить за развитием событий.