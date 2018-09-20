Проверка слуха: правда ли, что по Тюмени разгуливают педофилы?

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-20T14:47:59+03:00

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«Будьте бдительны и в тысячу раз внимательнее! В городе появилась банда педофилов. Они выслеживают, когда дети остаются без внимания родителей, поджидают детей после школы, кружков и на детских площадках». Такие сообщения обеспокоенные родители пересылают друг другу в социальных сетях: Viber’e, VK, «Одноклассниках», WhatsApp со скоростью света, однако так ли правдива эта информация?

ОТВЕТ «БЕЛОЙ СОВЫ»

Поисковый отряд «Белая сова» выпустил вчера официальное сообщение о том, что никакой информации о банде педофилов нет и не было, а информация гуляет по интернету в течение семи лет. Так, информацию и появившиеся «ориентировки» педофилов опровергли в Казахстане ещё в прошлом году, а в Беларуси – ещё на год раньше.

Липовая банда педофилов. Фото: соцсети

– Ещё раз просим проверять сообщения, прежде чем распространять их. Люди в различных чатах в соцсетях любят пересылать друг другу подобные ориентировки и наводить панику среди населения. Особенно этим страдают родительские чаты в различных мессенжерах. Проверить подобное сообщение на достоверность можно, обратив внимание на описание преступников, источник информации и контактный телефон, – подчеркнули в поисковом отряде. – Такие сообщения очень легко проверить. Для этого нужно в любой поисковой системе вбить начало сообщения и посмотреть на результаты. Если это новость, можно узнать в каком городе и когда случилось происшествие.

А БЫЛ ЛИ СЛУЧАЙ?

Ситуация 1

Между тем, отсутствие «банды» педофилов отнюдь не означает, что в Тюмени нет извращенцев. Так, например, на днях жительница Тюмени в социальных сетях сообщила, что 13 сентября её 8-летней дочери угрожал мужчина прямо у подъезда дома.

– Когда дочь позвонила в домофон, я открыла и услышала голос не только ребёнка, но и какого-то мужчины. Меня это очень насторожило. Я ждала, когда ребёнок поднимется на лифте, но неизвестный поднялся вперёд неё и стоял у лифта на 8 этаже. Как только лифт открылся, я быстро открыла дверь и завела ребёнка, - написала женщина.

Район и место, где произошло происшествие, мать не оставила, но пользователи соцсетей предположили, что это тюменский шестой микрорайон, где подобные случаи якобы уже происходили.

Ситуация 2

О другом инциденте, который произошёл буквально на днях, стало известно журналистам «Комсомольской правды – Тюмень». Ещё одна девочка, возвращаясь со школы, заметила за собой слежку. По её словам, на вид мужчине 40-45 лет, однако лица увидеть было практически невозможно – он прятал лицо за козырьком своей кепки.

– За девочкой он шёл буквально с самой школы, – рассказывает источник, знакомый с ситуацией. – Она повернулась – он идёт за ней, она прибавила шагу – он тоже, она забежала в подъезд – и он за ней. Еле успела закрыть за собой дверь. Вызывали следователей – они в куре ситуации.

На самом же деле, «подозреваемым» оказался не кто иной, как доставщик пиццы, который шёл по тому же пути, что и школьница. Скорее всего, девочка была напугана последними сообщениями в социальных сетях и решила, что лучше «перебдеть», чем «недобдеть». Мужчина оказался совершенно не причём, что подтверждается записью с камер видеонаблюдения.

Ситуация 3

Третий случай – настоящий фейк, о чём сообщили сами же родители. «Вчера в 63 школе 2 корпус произошло ЧП, неизвестные мужчины напали на девочку. Сегодня там дежурит наряд полиции. Также сообщается еще о двух подобных случаях в городе (в районе Воровского и в районе ММС). Будьте бдительны!». Сообщение о возможном педофиле, разгуливающем по Тюмени, появилось вчера, в группе «Войновка Тюмень».

Выражение «Слышишь звон – да не знаешь, где он» можно без труда применить к родителям учеников этой школы. В переписке 4 «П» класса говорится о том, что якобы «взрослые мужчины нерусской национальности» напали на девочку за школой: теперь им необходимо встречать детей после школы и рассказать им о правилах безопасности. Тут же подхватили «эстафету» и родители 1 «Щ» класса, ещё больше приукрасив ситуацию: на девочку, оказывается, не просто напали – напали с ножом!

Фейковое сообщение. Фото: скриншот

- Если заметили, то сегодня у школы дежурит наряд полиции. Родителям вход в школу воспрещён в целях безопасности детей.

Абсурд, который устроили в мессенджерах «яжматери», не поддаётся ни логике, ни здравому смыслу. Самое главное – ни у одного из них не было ни единого доказательства, кроме как данных сарафанного радио.

- Мои дети там учатся! Я вчера вечером была и во дворе школы и внутри на собрании. Ничего подобного не было! Кто это писал? Этому рады лишь спамщики. Вы подойдите к школе, там всё, как обычно! – написала мать учеников школы.

- Родители! Информация по нападению 63-ей школы, к.2 оказалась выдумкой девочки, которая ушла гулять без разрешения бабушки. Чтобы потом не получить от неё, придумала, что на неё напали. Девочку опросили, отругали и отправили с бабушкой домой, - сообщили в родительском чате 7 «Б» класса.

Опровержение. Фото: скриншот из Viber

По результатам социологического исследования, более половины пользователей (53%), прочитавших этот вброс (а это более 23 тыс. человек), посчитали, что информация, опубликованная в соцсети ложная и непроверенная. 14% после публикации подверглись панике и беспокойству своих детей, 24% обсудили лиц нерусской национальности. Остальные 9% - те самые люди, которые и вбрасывают непроверенную информацию о «нападавших».

Увы, но опровержение, которое впоследствии дали в социальных сетях, прочитала только 21 тысяча человек, а это значит, что ещё 2 тысячи по-прежнему могут верить фейковой информации.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, листовки с тремя якобы подозреваемыми (банда педофилов) – это действительно фейк. Однако, как отметила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Новик, полиция рекомендует всегда проявлять бдительность. В случае поступления сообщений, заявлений о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, они обязательно будут проверены.

Что делать, если к тебе подходит незнакомец?Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Что делать, если к тебе подъезжает чужой автомобиль?Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

- Всегда необходимо разговаривать с детьми о правилах личной безопасности. Например, о поведении, когда он один дома, о безопасности на улице и об осторожном общении с посторонними людьми, - заключила она.