«Россия – страна возможностей»: в Югре придумали, как развивать регион и страну

СЕГОДНЯ 07:57 2018-09-20T08:05:09+03:00

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Югра – один из первых регионов страны, где провели работу по реализации новых майских указов Президента РФ на период до 2024 года, но в необычном формате. В течение месяца представители всех сообществ и муниципалитетов автономного округа – чиновники, предприниматели, общественники – встречались и обсуждали стратегию развития региона на разноуровневых форсайт-сессиях «Югра-2024».

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

Работа шла поэтапно. Сначала сессии прошли во всех 22 муниципалитетах ХМАО. В общем счете в них приняло участие порядка 1,3 тысяч человек. Следующим шагом стали кустовые стратегические сессии в Сургуте, Нижневартовске и Югорске. Там прозвучало почти три тысячи предложений по 12 национальным проектам, а в итоговый протокол были приняты 1426 лучших идей.

Заключительная сессия состоялась в Ханты-Мансийском Югра-ЭКСПО в начале этой недели, где участники и эксперты во главе с губернатором округа Натальей Комаровой выбрали наиболее подходящие предложения, которые можно реализовать на общероссийском уровне. Их включат в госпрограммы и программы муниципальных образований по здравоохранению, экологии, цифровой экономике и другим направлениям. Причем глава региона приняла участие и в каждой из кустовых сессий – лично выслушала все предложения участников.

По словам Натальи Комаровой, в Югре нацпроекты будут реализовываться на принципах, сформулированных президентом России на Петербургском международном экономическом форуме: ориентация политики на благополучие людей, развитие гражданского общества, обеспечение технологического прорыва, реализация инфраструктурных проектов с международным участием.

- Сейчас мы выходим на очень важный этап нашего стратегического марафона. Югорчане делегировали вас на эту работу, вам пришлось непросто — сформировать общее мнение, объединить и представить. Я верю в каждое из ваших решений, и уверена, что все идеи при должной социализации пригодятся в будущем. Важно не потерять ни одну из них, ни одно из решений, — подчеркнула Наталья Комарова на заключительной сессии.

ИДЕЙНЫЙ ПРОРЫВ

На каждой из сессий, начиная от самых первых в районах и заканчивая последней итоговой, югорчане размышляли над тем, как выстроить командную работу в муниципалитетах, «перезагрузить» стратегическое мышление, выработать «коллективную» цель, найти пути ее достижения и креативный подход в принятии управленческих решений. Каждое из направлений лично курировали заместители губернатора округа и руководители окружных департаментов. Кроме того, на всех этапах сообща работали и главы крупных муниципалитетов Югры.

В итоге подобрался пул наиболее креативных и системных решений, отвечающих современным трендам социально-экономического развития региона.

Например, по итогам стратегической сессии в Ханты-Мансийске получила одобрение и была включена в проект окружной госпрограммы идея «Единой информационной площадки для бизнеса». По словам участников секции, посвященной малому и среднему бизнесу, каждый предприниматель сможет воспользоваться этой площадкой, где его «за ручку» проведут к нужным специалистам, расскажут и дадут рекомендации. Все-таки задачи стоят глобальные. По словам Николая Милькиса, директора Департамента экономического развития – заместителя Губернатора Югры, до 2024 года в регионе предстоит увеличить число предпринимателей в малом и среднем бизнесе на 30% - со 180 тысяч человек до 250 тысяч.

В результате подобрался пул наиболее креативных и системных решений, отвечающих современным трендам социально-экономического развития региона. Фото штаба Правительства Югры

- Очень здорово, что было организовано такое мероприятие, куда вовлечено огромное количество думающих, неравнодушных людей. Есть все основания полагать, что стратегия получится и получится живой, рабочей, народной. Если дать метафору, то группе секции по предпринимательству удалось схватить эскиз того, что нужно. Теперь этот эскиз необходимо превратить в четкий, ясный рисунок, - дал оценку прошедшим стратегическим сессиям эксперт Даниил Мазуровский, руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе и добавил, что Югра во взаимодействии с АСИ всегда была на фронтире.

Еще одним из приоритетных направлений, вошедших в число обсуждаемых, стала демография. Как отметил федеральный эксперт Сергей Рыбаченко, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации, Югра по всем позициям относится к регионам с благополучной демографической ситуацией.

- В основе проектов нашего направления лежали хорошие предложения. Они фактически развивали и дополняли те мероприятия, которые предусмотрены национальным проектом «Демография». Но мы их креативно отшлифовали и постарались найти синергию. Я бы рекомендовал вам не сбавлять темпы. А мы готовы сотрудничать и помогать, - обратился он к Наталье Комаровой и подчеркнул, что округу необходимо развивать партнерство в интересах семей с детьми.

Так, правильным и своевременным предложением участники назвали создание информационно-справочного портала «Родителям Югры» в рамках реализации проекта социальных инноваций «Уберизация». По словам Киры Манаховой, представителя администрации Югорска, задача портала объединить все необходимое для семей с детьми в одном месте – это и школа мам, и видеоблогинг, и оформление путевок на оздоровление, и запись в детские сады.

В качестве одобренных проектов в других направлениях выступили также совершенствование мер поддержки экспортно-ориентированных организаций, создание ассоциации экспортеров Югры, продвижение продукции югорских производителей посредством международных электронных каналов продаж и множество других, не менее интересных и полезных.

Проанализировать и доработать все решения предстоит экспертам федерального и регионального уровней. Реализация предложений пройдет с помощью государственных и муниципальных программ с использованием подходов проектного управления, инициативного бюджетирования, открытости, а также других инструментов эффективного государственного менеджмента.