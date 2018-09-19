Александр Моор обсудил возможные совместные проекты с дипломатами из зарубежных стран

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-19T17:51:19+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня вечером встретился с представителями дипломатических миссий зарубежных стран, которые прибыли в регион для участия в Тюменском нефтегазовом форуме-2018. В качестве гостей присутствовали Генеральный консул Азербайджанской Республики в г. Екатеринбурге Ильгар Искендеров, консул Республики Казахстан в г. Омске Конысбек Жусупбеков, генконсул Социалистической республики Вьетнам в г. Екатеринбурге Нго Фыонг Нги, генконсул Республики Болгарии в г. Екатеринбурге Пламен Йосиф Петков и замруководителя экономического и коммерческого отдела Посольства Республики Индия в РФ Джордж Томас.

КОРОТКО О ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Приятно с вами познакомиться, уважаемые коллеги, и сегодня мы с вами можем обсудить варианты нашего торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества, - обратился к собравшимся Александр Моор. – Тюменская область – динамично развивающийся регион. Основные инвестиции идут в создание новых промышленных производств – например, Антипинский НПЗ, УГМК «Сталь», «Тобольскнефтехим» и многие другие. Дальнейшее экономическое развитие мы связываем с развитием индустриальных парков. Главная цель нашего с вами сотрудничества – увеличение взаимного товарооборота. Мы заинтересованы в том, чтобы приобретать продукцию, которая не производится в Тюменской области или производится, но в недостаточных объёмах.

По словам главы региона, Тюменская область готова поставлять в Индию, Казахстан, Азербайджан, Болагрию и Вьетнам такие продукты, как полипропилен, древесина, нефтегазовое оборудование, промышленный текстиль.

- В 2017 году в Тюменской области зафиксирован рост на 1 млрд $ США, - подчеркнул Александр Моор. – По итогам прошлого года наблюдается увеличение экспорта продуктов нефтехимии, продовольственных товаров, изделий из древесины и текстиля. В этом году наши предприятия активно работают на международных выставках с бизнес-миссиями. Нам также интересны совместные научные и образовательные проекты, студенческие и молодёжные обмены, развитие медицинского туризма. Сейчас у нас установлены тесные контакты с Казахстаном и Азербайджаном, ведь на многонациональной тюменской земле проживают много представителей этих наций, мы уважительно относимся к традициям и культуре разных народов. В регионе традиционно проводятся национальные фестивали, им оказывается всесторонняя поддержка.

КРЕПКИЕ СВЯЗИ

Александр Моор отметил, что с Казахстаном Тюменскую область связывает не только дружественные связи, но и общая граница. Так, два субъекта сотрудничают в сфере образования, здравоохранения, туризма и бизнеса. С Азербайджаном связывает схожая экономика, основой которого является развитая нефтегазовая отрасль, и развитие туризма.

Торгово-экономические связи Тюменская область планирует расширить и с Вьетнамом. По словам Александра Моора, взаимовыгодное сотрудничество с этой азиатской страной может проходить в таких сферах, как АПК, наука, образование и промышленность.

- С одной из вьетнамских компаний мы уже разрабатывали вопрос по строительству в Тюменской области нового животноводческого комплекса и завода молока, - отметил глава региона.

Сотрудничество Тюменской области с Индией началось в 2016 году, а в прошлом году уже прошли первые переговоры по сотрудничеству – например, в отрасли судостроения. Александр Моор подчеркнул, что наш регион может предложить новому торговому партнёру создание общего распределительного центра на готовой площадке, проекта по созданию предприятия нефтегазового машиностроения, в т.ч. и для обслуживания ТЭК, производства в сфере лёгкой промышленности.

- Интересное предложение есть и у агропромышленного комплекса – строительство зернохаба, также предлагаем Индии совместный проект по строительству спа-отеля на горячих минеральных источниках, которые так любимы тюменцами. Именно поэтому есть потребность в строительстве новых спа-отелей, что позволит укрепить партнёрство между Тюменской областью и Индией в сфере туризма.

Глава региона подчеркнул, что Тюменская область готова обсуждать любые совместные проекты в различных сферах деятельности. В свою очередь дипломаты поздравили Александра Моора с убедительной победой на губернаторских выборах и поблагодарили за приглашение на Тюменский нефтегазовый форум. Каждый из них пригласил делегацию из Тюменской области во главе с губернатором познакомиться с их странами.