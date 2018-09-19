На Тюменском нефтегазовом форуме-2018 обсудят глобальные проблемы развития нефтяной отрасли

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-19T12:12:16+03:00

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Глобальная трансформация нефтегазового рынка, перспективные направления развития российского нефтесервиса, цифровизация индустрии – это ещё не полный список тем, которые обсудят в течение двух дней в рамках Тюменского нефтегазового форума-2018. В мероприятии, которое проходит в эти минуты в Тюменском технопарке, принимают участие ведущие предприятия отрасли.

Форум открыло пленарное совещание на тему «Глобальная трансформация нефтегазового рынка» в зале «Артриум». Выступая на пленарном совещании, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что сегодня нефтегазовая промышленность стоит перед рядом глобальных вопросов, от ответов на которые зависит дальнейшее её развитие.

– Для поддержания уровня добычи нефтепредприятия вынуждены осваивать месторождения с небольшими и крупноизвлекаемыми запасами, приходится увеличивать вложения в подчеркнул глава региона. – Другой вызов – глобализация рынка. Для отечественной нефтегазовой промышленности он связан с уходом от сырьевого уклада экономики к перерабатывающему, к производству продукции высоких переделов, производству готовой товарной продукции. В этом направлении Тюменская область добилась существенного прогресса. В регионе действуют крупные перерабатывающие и химические заводы, где используется сырьё из северных округов – благодаря этому расширяется межрегиональная интеграция. Такая экономика способствует специализации регионов и скрепляет межрегиональные связи.

Пушка-камера от РоснефтиФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам модератора заседания, старшего директора Центра развития энергетики The Boston Consulting Group Раада Алькадири, сегодня нефтегазовый сектор претерпевает кардинальные изменения.

- Нефтегазовая отрасль сегодня жизненно необходима для дальнейшего развития человечества, - отметил он. – И никакой альтернативы пока не предвидится. Надеюсь, что дискуссии, которые пройдут на этом форуме, помогут найти начало ответов на то, как индустрия будет реагировать на вызовы, которые она сейчас перед собой имеет. Если вы обратите внимание на окружающую нас среду – цены на нефть и газ устойчивы, а все сомнения на тему, что нефть и газ заменит что-то другое – остались невостребованными.

Стенд РоснефтиФото: Алексей КОСЕНЧУК

В свою очередь первыи замминистра Минэнерго РФ Алексей Текслер, подчеркнул, что за последние 10-15 лет объём добычи нефти и её переработка выросли примерно на 70%, около 68% выручки нефтяных предприятий идёт в бюджет государства.

- Сегодня нам нужно транфсормировать фискальные меры. В этом году принят соответствующий Закон, который позволит нам запустить новую систему налогообложения НДД (налог на дополнительные доходы). Буквально вчера был предложен ряд мер, который позволит нам адекватно реагировать. Западная Сибирь, где мы с вами сейчас ежегодно теряет до 3% добычи из-за неэффективности нынешней системы законообложения. Мы предложили дополнительную амортизацию, которая позволит направить силы на добычу, стимулирование green field, ряд других стимулов, что позволит нам продолжить поставлять нашим партнерам качественную нефть", - рассказал замминистра.

Александр Моор на открытии форумаФото: Алексей КОСЕНЧУК

По завершении пленарного совещания состоялась церемония подписания нескольких соглашений между Правительством Тюменской области и нефтегазовыми предприятиями области (ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром Нефть», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», ГАУ «Западно-Сибирский инновационный центр» и НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»).

Показательные "выступления" дронаФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЦИФРЫ

Сегодня около 60 крупных промышленных предприятий Тюменской области;

Регион реализует 41 проект по импортозамещению, что позволяет замещать 113 номенклатур: емкостное оборудование, оборудование для бурения, для цементирования скважин, насосное, геологоразведочное оборудование.