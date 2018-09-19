Третий обязательный: когда тюменские школьники будут сдавать экзамен по английскому

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-19T09:17:16+03:00

Через четыре года ЕГЭ по английскому языку будет обязательным экзаменом. Фото с сайта Pixabay.com

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В новом учебном году тюменских старшеклассников и их родителей колоссальные изменения при сдаче экзаменов не ждут. Однако, начиная со следующего учебного года, в ряде регионов все одиннадцатиклассники напишут ЕГЭ по английскому языку в режиме апробации. А в 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку будет и вовсе обязательной.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ

Обязательный экзамен по иностранному языку не шутка. Уже разработана «дорожная карта» для подготовки к ЕГЭ по английскому: сначала в школах проведут «тренировку» в виде обязательной всероссийской проверочной работы (ее обещают уже в учебном году 2018-2019), ну а через четыре года состоится первый экзамен для всех одиннадцатиклассников. Это те ребята, которые сейчас перешли в восьмой класс.

- Всероссийские проверочные работы направлены как раз на поддержку школьников, чтобы выявить их слабые стороны. Оценка за ВПР не ставится. Результаты используют учителя, чтобы усилить преподавание той темы, которая вызывает у ребят трудности, - прокомментировали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Известно, что обязательный экзамен для тех, кому он не потребуется для поступления, будет гораздо проще, чем для тех, кто поступает, например, на специальности «Международные отношения», «Перевод и преподавание иностранных языков». То есть его разделят по уровням, так же, как и русский с математикой. Тем не менее, базовые знания школьникам потребуются в любом случае, и готовиться нужно уже сейчас.

- Иностранные языки пока не являются обязательными, выпускники сдают их для поступления в вузы, - отметил начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев. – Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам включает аудирование, чтение, письмо, грамматику и лексику. Выпускнику нужно выполнить 40 заданий за 180 минут. Вторую - устную часть одиннадцатиклассники сдают по желанию в отдельный день. Она длится всего 15 минут и состоит из 4 заданий. Устную часть экзамена ребята сдают за компьютерами с использованием аудиогарнитуры.

Тюменские школьники довольно успешны в изучении иностранных языков - даже в небольших сельских школах региона есть высокобалльники и стобалльники ЕГЭФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

По сути, молодые тюменцы все чаще принимают решение сдавать иностранный язык и безо всякой «обязаловки». Так, в департаменте сообщили, что, по сравнению с прошлым годом, число таких одиннадцатиклассников выросло на 1,5%. Среди иностранных языков самым массовым традиционно остается английский, далее идут немецкий и французский.

К тому же тюменские школьники вообще довольно успешны в изучении иностранных языков. Даже в сельских школах региона есть высокобалльники и стобалльники ЕГЭ. Немало и тех, кто становится победителями всероссийских олимпиад по языкам.

ГДЕ ГОТОВИТЬСЯ

Тюменские чиновники и преподаватели уверены – сдать обязательный экзамен по английскому языку дети смогут и без всяких дополнительных занятий. Главное – учиться и заниматься в школе, начиная с первых классов. Сверх того, что там преподается, на экзамене никто требовать не будет: все задания единого государственного экзамена по любому предмету составляются на основе школьной программы. К тому же каждый год на сайте ФИПИ публикуются проекты КИМ ЕГЭ, которыми может пользоваться любой желающий.

Тем не менее, многим школьникам и родителям спокойнее, если пройти индивидуальную подготовку с репетитором или в школе иностранных языков.

В областной столице насчитывается более 150 лингвистических школ и практически в каждой из них идет обучение английскому языку. А в сорока школах учат еще и китайскому. Этот язык планируют официально включить в перечень ЕГЭ, наряду с теми, которые школьники сдают по выбору сейчас - немецким, французским и испанским. Впрочем, во многих школах Тюмени китайский уже изучают в качества факультатива как предмет по выбору. Доберется он и до сельских образовательных учреждений.

- Изучение китайского языка как иностранного полезно для детей, так как китайский развивает память, внимание, мышление, воображение; стимулирует развитие навыков каллиграфии, развивает фонематический слух и общие речевые способности ребенка, - отмечают в лингвистической школе Liberty.

Тюменские чиновники и преподаватели уверены – сдать обязательный экзамен по английскому языку дети смогут и без всяких дополнительных занятийФото: Иван ВИСЛОВ

СКОЛЬКО СТОИТ

Одно занятие с репетитором по иностранному языку в Тюмени, в среднем, обходится в 500 рублей. В лингвистических школах месячный курс зависит от возраста учеников, цели занятий и стоит порядка 4 тысяч рублей в месяц (два групповых занятия в неделю). Сюда, как правило, входят упражнения на четыре языковых навыка: слушание, чтение, говорение и письмо.

По словам руководителя и педагога школы иностранных языков в Тюмени My School Елены Плашиновой, обычно ребята приходят заниматься углубленным изучением английского языка в возрасте 8-12 лет. Они же потом и готовятся к ЕГЭ и ОГЭ.

- Эти ребята имеют достаточно высокий уровень владения языком к 11 классу. Нам остается лишь «погрузиться» в формат экзамена, научиться писать сочинения и грамотно строить устные монологические высказывания в соответствии с требованиями ЕГЭ. Средний результат наших выпускников - 86 баллов ежегодно уже на протяжении 10 лет, - пояснила она. - В группах подготовки занимаемся, в основном, письмом, устной речью в формате экзамена, выполнением тестовых заданий. Если приходят ребята из других школ, необходимо до перехода непосредственно к заданиям ЕГЭ тщательно поработать со всеми видами речевой деятельности на уровне Intermediate.

Как отметила педагог, владеть иностранными языками в современном мире очень важно. Но очень хотелось бы, чтобы каждый выпускник современной школы с удовольствием изучал и уверенно владел английским языком хотя бы на уровне Elementary. При этом, многие старшеклассники испытывают трудности даже при чтении и понимании на слух простых текстов, не говоря уже о построении грамматически верных монологических высказываний и написании сочинений.

- Надеюсь, что обязательный ЕГЭ по английскому будет представлен в разных форматах в соответствии с уровнем владения языком современного школьника и выбором факультета в высших учебных заведениях. Я за экзамен по силам (уверенный Elementary) и без паники для тех, кто не собирается поступать на языковые факультеты ВУЗов, - прокомментировала грядущее нововведение Елена Плашинова.