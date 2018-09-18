Купить квартиру в новостройке: в Тюмени дорожают «однушки»

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-18T15:25:37+03:00

Еще в июне квадратный метр в новой «однушке» стоил порядка 54 тысяч рублей за квадратный метр, а в сентябре его стоимость составила уже 58 тысяч Фото: Лидия Шумкова

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За лето в Тюмени поднялись цены на квартиры в новостройках. Больше всего подросла стоимость однокомнатного жилья. По данным аналитиков, она составил порядка 7% по отношению к июню. Вторыми по росту цен стали «двушки» - квадратный метр в них подорожал на 5%. Незначительно повысилась стоимость трехкомнатных квартир – всего на 1%.

Так, по информации компании «Этажи», если еще в июне квадратный метр в «однушке» стоил порядка 54 тысяч рублей за квадратный метр, то в сентябре его стоимость составила уже 58 тысяч. В двухкомнатной квартире цена квадрата в начале лета была 56 тысяч рублей, а осенью приблизилась к 58,5 тысячам. Примерно такая же информация и у аналитиков сайта о недвижимости Квартирочка.Ru. Там сообщили, что за летний период рост цен составил в среднем 3-5%.

- В районе Мыса за однокомнатную квартиру покупателю придется выложить на 130 тысяч больше, чем она стоила в начале июня, в Заречном микрорайоне цена на «однушку» выросла на 180 тысяч рублей. В среднем, цены на двухкомнатные квартиры поднялись на 150-250 тысяч, в зависимости от района, состояния квартиры и дома, - пояснили аналитики сайта.

Наибольшим спросом у покупателей к концу лета-началу осени пользовались квартиры в Тюменском микрорайоне, ведь жилье там самое доступное по стоимости квадратного метра – 52,4 тысячи рублей. При этом, количество объектов на продажу ощутимо сократилось, только однокомнатных квартир там стало меньше на 11% по сравнению с началом сравнительного периода.

- На рынке существует явный дефицит предложения. В перспективе это будет способствовать дальнейшему повышению цены, - прогнозируют аналитики.