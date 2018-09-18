2018-09-18T15:25:37+03:00
Экономика

Купить квартиру в новостройке: в Тюмени дорожают «однушки»

С начала лета их стоимость поднялась на 7%
Лидия Шумкова
Поделиться:
Еще в июне квадратный метр в новой «однушке» стоил порядка 54 тысяч рублей за квадратный метр, а в сентябре его стоимость составила уже 58 тысячЕще в июне квадратный метр в новой «однушке» стоил порядка 54 тысяч рублей за квадратный метр, а в сентябре его стоимость составила уже 58 тысячФото: Лидия Шумкова
Изменить размер текста:

За лето в Тюмени поднялись цены на квартиры в новостройках. Больше всего подросла стоимость однокомнатного жилья. По данным аналитиков, она составил порядка 7% по отношению к июню. Вторыми по росту цен стали «двушки» - квадратный метр в них подорожал на 5%. Незначительно повысилась стоимость трехкомнатных квартир – всего на 1%.

Так, по информации компании «Этажи», если еще в июне квадратный метр в «однушке» стоил порядка 54 тысяч рублей за квадратный метр, то в сентябре его стоимость составила уже 58 тысяч. В двухкомнатной квартире цена квадрата в начале лета была 56 тысяч рублей, а осенью приблизилась к 58,5 тысячам. Примерно такая же информация и у аналитиков сайта о недвижимости Квартирочка.Ru. Там сообщили, что за летний период рост цен составил в среднем 3-5%.

- В районе Мыса за однокомнатную квартиру покупателю придется выложить на 130 тысяч больше, чем она стоила в начале июня, в Заречном микрорайоне цена на «однушку» выросла на 180 тысяч рублей. В среднем, цены на двухкомнатные квартиры поднялись на 150-250 тысяч, в зависимости от района, состояния квартиры и дома, - пояснили аналитики сайта.

Наибольшим спросом у покупателей к концу лета-началу осени пользовались квартиры в Тюменском микрорайоне, ведь жилье там самое доступное по стоимости квадратного метра – 52,4 тысячи рублей. При этом, количество объектов на продажу ощутимо сократилось, только однокомнатных квартир там стало меньше на 11% по сравнению с началом сравнительного периода.

- На рынке существует явный дефицит предложения. В перспективе это будет способствовать дальнейшему повышению цены, - прогнозируют аналитики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ГИБДД Тюмени разыскивает водителя и очевидцев ДТП с 3-летним малышом
Не дожила несколько часов до 14-летия: в Тюменской области насмерть сбита школьница
На IX Тюменский нефтегазовый форум приедут министры, губернаторы и топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых корпораций
Территорию у "муравейника" в Тюмени превращают в уютную зону отдыха
Тепло в жилые дома Тюмени начнет поступать не раньше следующей недели
Тюменцев приглашают на фестиваль китайского языка и культуры
Жители Тюмени стали часто жаловаться на ожоги после лазерной эпиляции
Двум многодетным семьям-погорельцам в Тюменской области помогут построить новые дома
Тюменский ХК «Рубин» отправился на выездные матчи ВХЛ
В Ишиме временный директор госпредприятия оказался мошенником
В Тюмени стартует «Лавка добра» в честь Дня пожилых людей
СУЭНКО и ТИУ подписали соглашение о создании базовой кафедры
Тюменская область вошла в "десятку" самых привлекательных для работы регионов России
Тюменская история о шоплифтинге бьет рекорды в интернете
Конфликт на парковке: тюменец отпинал машину, поставленную на его месте
В Тюменскую область не пропустили фуру с казахстанскими сливами и персиками
Врачи Ишима спасли от смерти мужчину с тромбами в легочной артерии
Тюменская "Мисс России" ходит в спортзал ради душа
Видеть невидимое: В Тюмень привезут выставку тактильных картин
У транспортных карт «Школьник» в Тюмени теперь можно проверять баланс
В Тюмени открывают горячую линию о нарушениях прав дольщиков