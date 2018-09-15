Тюменскую молодежь покажут на Первом студенческом телеканале

СЕГОДНЯ 06:01 2018-09-15T05:48:11+03:00

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Первый студенческий телеканал) обратил внимание на короткометражный фильм «Молодость», с которым тюменцы победили на проекте «Снять за 72» минувшим летом. Модераторы связались с авторами в социальных сетях и предложили федеральный эфир.

У авторов картины был выбор — отправить кино на фестивали и сделать закрытым для просмотра широкой аудитории или опубликовать в сети:

— За год актуальность фильма может потеряться. Мы хотели показать наш фильм как можно скорее, рассказать, как и чем живет молодежь в Тюмени. Наша цель сейчас сделать так, чтобы его увидели как можно больше людей, — поделился один из авторов фильма Иван Кармацкий.На сегодня видео набрало уже 145 тысяч просмотров.

Напомним, что над фильмом работали всего 5 человек: Кирилл Киреев, Иван Кармацкий, Алёна Нечетова, Юлия Кисилева и Нина Копылова — представители трех молодежных организаций города Тюмени. На концепцию, сценарий, съемку и монтаж ребята потратили ровно 72 часа и получили одобрение от режиссёров и продюсеров русской фильм группы.

Главные герои — жители города — няня, шоумен, блогер, вечный студент. Они имеют разные цели, разные взгляды, но объединены одним: они молоды. Авторы размышляют, есть ли у героев будущее в провинциальном городе и нужно ли выезжать за пределы региона, чтобы быть счастливыми. Высокую оценку ему дал продюсер фильмов «Вий» и «Училка» Алексей Петрухин.

Первый студенческий телеканал — канал, где молодежь производит контент для молодежи. Это площадка для молодых медийщиков, где они могут практиковаться в журналистике на федеральном уровне. Канал начал свое вещание 25 февраля 2018 года. На данный момент в создании эфира телеканала участвуют 28 университетов от Калининграда до Южно-Сахалинска.