Тюменцев возмутили ряды дохлых кур на городской помойке

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-17T15:31:30+03:00

Горожане решают, кто виноват в смерти птиц и почему их странно разложили [фото]

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Фотография семи ровно уложенных трупов кур на одной из городских мусорок взбудоражила тюменцев в социальных сетях не на шутку. Тревожное сообщение о мёртвых птицах на ул. Московский тракт, 179 появилось в одном из местных пабликов накануне, 16 сентября. Автор фото, тюменец Александр Лысый, справедливо заметил, что куры могут быть больными, а рядом гуляют «яжматери», дети и домашние питомцы.

По словам Александра, Управляющая компания за весь день никак не отреагировала, а санэпидстанции невозможно дозвониться. С мнением Александра согласились и другие тюменцы, которые возмутились неприятной находкой и принялись наперебой сочинять причины, по которым могли подохнуть куры. Так, по мнению горожан, «виновными» в «трагедии» могли стать бомжи, укравшие птиц у частников, собаки, норки, песцы, чупакабры, эбола, «тюменская язва».

Фото: соцсети

- Аффтар, это птичий грип. И, к сожалению, раз Вы были в непосредственной близости от зараженных объектов, Вы обречены. Прощайтесь с родными и уходите из города! – написали пользователи.

Тем не менее, то, что дохлые куры были уложены в один ряд, говорит о том, что на этот раз не обошлось без человека. К слову, большинство тюменцев возмутилось не столько подохшими курами, сколько отношением к «яжматерям».

- Яжматери с детьми? Отчего такой негатив и почему именно «яжматери»? Вы всех женщин с детьми так называете? Автор, если начали такую тенденцию по разделению людей, имеющих/нет детей на категории, с обозначением этих групп словами с унизительной коннотацией, давайте продолжим, - возмутилась тюменка Юлия Андреева.

Фото: соцсети

КОНКРЕТНО

По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, обеспокоенные тюменцы могут обратиться с жалобой в ведомство по адресу: ул. Рижская, 45-а. Выброс мёртвых, незахороненных, тел нарушает требования к хранению отходов. По Закону «О ветеринарии», чтобы исключить распространение инфекций, для утилизаций животных применяют такие методы, как сжигание, захоронение на скотомогильниках, переработку на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах и обезвреживание в биотермических ямах.