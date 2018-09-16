2018-09-16T12:30:23+03:00
Звезды

Тюменцы могут стать героями кино: стартуют кастинги на роль в короткометражке

Актёрский талант вы можете проверить 18 и 19 сентября
Светлана БОРИСОВА
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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18 и 19 сентября тюменцев приглашают на кастинг на роль в короткометражном фильме. Все желающие могут проверить свой актерский талант с 18:00 до 21:00 в мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти 1).

Съемочная команда ищет актеров для двух игровых картин: «Привет, дневник» и «Ты выглядишь хорошо». Для первого на пробы ждут подростков 13-17 лет и актеров на роль их родителей: женщину 30-40 лет. Для второго ролика нужны два молодых человека и две девушки 22-27 лет. Для регистрации необходимо перейти по ссылке, в качестве тестового задания организаторы предлагают прочитать стихотворение Романа Сефа «Слёзы».

Обе картины посвящены подростковым проблемам, теме взаимоотношения со сверстниками и родителями. «Привет, дневник» написан по мотивам рассказа пятнадцатилетних Карины Сагитовой и Елизаветы Приходько. Девушки участвовали в конкурсе «Медианаставник» и предложили историю девочки-подростка, которая дает себе ровно три дня, чтобы вновь обрести смысл жизнь. Начинающий писатель и сценарист Егор Иванов заметил идею и оформил её в готовый для реализации сценарий. На создание второй картины Егора вдохновила статья журналистки Медузы Юлии Дудкиной «Меня травили. И я нашла тех, кто это делал»:

— Иногда мы не задумываемся над тем, что можем ранить близкого человека поведением или безобидной шуткой, посмотрите вокруг: может, вы сами когда-то пережили такую ситуацию, и сейчас можете помочь другому. В основе историй — не только мысли и идеи ребят, которые как раз переживают период взросления и впервые сталкиваются с трудностями и проблемами взаимопонимания, выбора и дружбы, но и реальные события, — поделился мнением автор сценария, начинающий писатель Егор Иванов. Не так давно Егор вошел в лонглист премиии «Лицей» им. Пушкина.

Напомним, программа «Медианастанивк» социального проекта «Шанс» поддержала уже 20 социальных продуктов. В сумме ролики набрали более 2 млн. просмотров.

Подробную информацию о проекте, а также социальную рекламу можно будет найти на сайте и в группе Вконтакте.

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