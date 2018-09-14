СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-14T12:11:36+03:00

Куда сходить в Тюмени на выходных 15 и 16 сентября 2018 года Фото: pixabay.com

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Незаметно пролетела половина сентября, и на дворе – вторые осенние выходные. Конечно, можно проваляться два дня под тёплым одеялом, почитать книжку или посмотреть телевизор, но тюменцев ожидает куда более интересные мероприятия. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящих выходных на любой вкус и цвет.

АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» 15 августа с 14 до 18 часов пройдет второй фестиваль арбузов. Организаторы обещают настоящую «арбузную феерию»: с фонтаном, фотокабинкой с бесплатными фотографиями и мастер-классами от шеф-поваров. Специалисты научат готовить необычные блюда из этой вкусной «полосатой ягоде», которые можно будет попробовать прямо здесь.

Во время праздника организаторы также устроят «Арбузную олимпиаду», выставку карвинга, «супер-арбузное шоу» и многое другое. Для самых маленьких гурманов будет открыта развлекательная площадка, где они смогут поиграть с аниматорами и превратиться в героев фильмов и мультфильмов при помощи аквагрима. Каждый из гостей обязательно попробует любимые всеми арбузы, а особым счастливчикам предстоит даже унести несколько «полосатиков» домой.

Арбузный фест. Фото: ТРЦ "Сити Молл"

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

В Молодёжном театральном Центре «Космос» 15 сентября в 17 часов откроется новый театральный сезон. Программа носит название «Театр/», и «театрального» будет ой как много. Так, тюменцев ждут: уличный спектакль «Птицы» от театра «Мимикрия», акустический концерт «Atmosfera» с участием молодых музыкантов, спектакль «Ревизор» от театра «Тишина», лаунж-зона с электронной музыкой «Outrun». Финалом мероприятия станет спектакль «Симфония неспокойной ночи».

Новый театральный сезон. Фото: МТЦ "Космос"

НА ТАНЦПОЛЕ

Международное танцевальное шоу «Золотые ворота Сибири» (ул. Герцена, 87) пройдёт 15 сентября в 18:00. По словам организаторам, фестиваль ежегодно становится одним из самых ярких событий города Тюмени и страны в целом.

- Проводимые ранее чемпионаты Европы и мира по бальным и латиноамериканским танцам по достоинству оценили тысячи зрителей, профессионалы танцевального искусства, и сотни участников из различных стран. В этом году мы собрали лучших мировых звезд бального танца и предлагаем вам абсолютно новый формат нашего праздника, ставшего уже доброй традицией, - отмечают создатели.

В фестивале примут участие трёхкратные чемпионы Европы по латинскому шоу среди профессионалов Арсен Агамалян и Оксана Васильева, вице-чемпионы мира по европейским танцам Виктор Фанг и Анастасия Муравьева (США), чемпион Блэкпульского фестиваля Виктор да Силва (ЮАР), вице-чемпионы Европы по латиноамериканским танцам Кирилл Белоруков и Полина Телешова и многие другие.

Золотые ворота Сибири. Фото: сайт шоу

ЧТОБЫ ОКУЛЬТУРИТЬСЯ

В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63, 4 этаж) продолжает свою работу выставка «История российского дизайна 1917–2017», где представлены лучшие образцы отечественного дизайна. Выставка объединяет три этапа: конструктивизм (1917 – 1930-е гг.), система советского дизайна (1950-1980 гг.) и современность (1990-2017 г.). Главная цель проекта – знакомство широкой аудитории с историей отечественного промышленного дизайна (от авангарда до современности). Как сообщает музейный комплекс, тюменцы и гости города смогут узнать о промышленном и графическом дизайне Тюмени и о процессе создания архитектурного «рисунка» города.

В читальном зале Центральной городской библиотеки продолжает работу ещё одна выставка – «Многоликие куклы Ольги Миллер». В своём творчестве руководитель музея и театра тюменской школы №51 Ольга Робертовна показывает, что куклы-обереги – часть древних традиций предков, и в них есть своя особая магия. Как отмечает сама мастерица, куклы, представленные на выставке – «проба пера»: куклы на счастье, на удачное замужество, на достаток, а также традиционные славянские «Неразлучники», «Благополучница» и «Травница». Кроме того, тюменцы могут полюбоваться на целые кукольные композиции.

В музее «Торговые ряды» работает художественная выставка студентки Санкт-Петербургского института им Репина Елизаветы Бугровой «Впечатления». Свою работы девушка писала во время путешествия в Пушкинские горы Псковской области, где в XIX веке в ссылке находится Александр Сергеевич Пушкин. Среди работ Елизаветы: «Вечер в Михайловском», «Савкина горка», «Деревенский натюрморт», этюд «Интерьер в доме Ганнибала», «Времена года» и многие другие.