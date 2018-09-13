2018-09-13T09:32:40+03:00
Политика

В тюменском Избиркоме прошло заседание по результатам выборов губернатора

Официальное вступление в должность губернатора Тюменской области состоится завтра
Лидия Шумкова
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Александр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области. Фото Михаила КаляноваАлександр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области. Фото Михаила Калянова
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В Тюмени зарегистрировали избранного губернатора области Александра Моора и выдали ему соответствующее удостоверение. Единогласное решение по этому поводу Избирком принял на прошедшем сегодня, 13 сентября, заседании по результатам выборов губернатора. Но официальное вступление в должность губернатора состоится завтра.

Еще перед тем, как вручить удостоверение, председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин напомнил, что избранным губернатором считается тот зарегистрированный кандидат, кто на выборах набрал более 50% голосов избирателей. Кроме того, есть еще один момент, предваряющий процедуру регистрации.

Результаты выборов свидетельствуют об эффективности кампании и о доверии населения в целом как к избирательной системе, так и к итогам голосования. Фото пресс-службы Избиркома Тюменской области

Результаты выборов свидетельствуют об эффективности кампании и о доверии населения в целом как к избирательной системе, так и к итогам голосования. Фото пресс-службы Избиркома Тюменской области

- Закон говорит о том, что до того, как мы примем решение о регистрации Александра Моора, должно быть подано заявление о том, что он не замещает должность и не наделен полномочиями, несовместимыми со статусом губернатора Тюменской области. Сегодня в Избирательную комиссию такое заявление поступило, подписано оно собственноручно Александром Викторовичем, - отметил Игорь Халин.

После того, как были выполнены все формальные моменты, Александр Моор получил удостоверение, а значит, стал законным губернатором региона. Он поблагодарил всех за проведенную работу, отметив, что выборы прошли на высоком организационном уровне, очень профессионально.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский передал, что Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе дал положительную оценку прошедшей в регионе выборной кампании. От себя лично Андрей Руцинский поблагодарил членов избирательной комиссии за эффективную, качественную и профессиональную работу, а правоохранительные органы - за обеспечение правопорядка и общественной безопасности на избирательных участках.

Андрей Руцинский поблагодарил членов избирательной комиссии за эффективную работу. Фото Михаила Калянова

Андрей Руцинский поблагодарил членов избирательной комиссии за эффективную работу. Фото Михаила Калянова

- Результаты выборов свидетельствуют об эффективности кампании и о доверии населения в целом как к избирательной системе, так и к итогам голосования. Победа Александра Моора в этой кампании говорит о том, что тюменцы дают высокую оценку проделанной им работе в качестве главы администрации города Тюмени и рассчитывают на то, что вновь избранный губернатор продолжит курс команды, сформированной Владимиром Якушевым, на развитие региона и повышение качества жизни людей, - прокомментировал он.

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