Алименты: сколько тюменские родители должны своим детям

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-12T12:41:31+03:00

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Тюменских алиментщиков ищут на берегах Амура, в Центральной России, Краснодарском крае, отлавливают по колодцам и теплотрассам. Но ситуация кажется безнадежной – люди упорно не хотят выделять деньги на содержание своих же детей. Основной мотив – «не хочу, чтобы на мне наживались мой бывший или бывшая».

МИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ

Портрет типичного неплательщика алиментов в Тюмени – это мужчина 30-40 лет с постоянным местом работы, а значит, и заработком. Его вывели судебные приставы, основываясь на своем опыте, а он у них накопился большой.

По словам Елены Лоскутовой, заместителя главного судебного пристава Тюменской области, на сегодняшний день в регионе насчитывается около 7,7 тысяч должников. В общем счете эти мужчины и женщины задолжали детям порядка 600 миллионов рублей. Кто-то - всего три тысячи, а другие - более миллиона рублей.

Из семи тысяч около шести тысяч – это мужчины. Четыре тысячи из них работают и у них алименты удерживаются из зарплаты. С теми же, кто противится, то есть злостными неплательщиками, судебные приставы ведут постоянную работу, включая принудительные меры – арест имущества, ограничение прав, привлечение к административной, а потом и уголовной ответственности. Есть такие, кого объявляют в розыск и находят в разных уголках страны, начиная с Дальнего Востока и заканчивая побережьем Черного моря.

Женщины-должники, как правило, являются неплатежеспособными, они ведут аморальный образ жизни и в большинстве случаев – 98%! – лишены родительских прав.

В общем, тенденция в регионе складывается негативная, да и количество бракоразводных процессов усугубляет ситуацию. Только по сравнению с прошлым годом в Тюменской области количество должников увеличилось на 900 человек.

БЫВШИЕ СПОРЯТ, А ДЕТИ СТРАДАЮТ

Невыплата алиментов занимает второе место среди всех обращений, поступающих в адрес уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области. И вопросы бывают порой очень сложными и эмоциональными.

Одно дело, когда мужчина реально не может найти работу, но он участвует в жизни детей – водит их в школу и детский сад, гуляет с ними, заменяет маму. К такому должнику особое отношение: судебные приставы даже помогают ему при трудоустройстве или переобучении. Но постыдные истории, когда мужчины скрываются, переписывают имущество на других, лишь бы не платить, получают иное развитие.

Так, приставы уже давно озадачены ситуацией в многодетной семье, где хорошо обеспеченный отец отказывается помогать детям.

- В семье трое детей, один из их - инвалид. При разводе с должником было заключено мировое соглашение, по которому он на троих детей обязан выплачивать 9 тысяч рублей. Несмотря на то, что должник живет в хороших условиях, ведет свой бизнес, он оформил свое дело на третьих лиц, чтобы не платить детям, к тому же прописался в другой области. Вопрос решаем все вместе, включая и полицию, - поделилась Елена Лоскутова подробностями.

Тюменцы задолжали детям порядка 600 миллионов рублейФото: Лидия Шумкова

По словам уполномоченного по правам ребенка по Тюменской области Андрея Степанова, когда мужчина на роскошном автомобиле в дорогой одежде рассказывает сказки о том, что у него ничего нет, а права у него забирать нельзя, потому что он работает водителем и это его единственный заработок, ужасает.

К сожалению, такие родители чаще всего руководствуются эмоциями и борьбой друг с другом и дети для них – инструмент, чтобы побольнее ударить бывшего супруга. Они забывают о своем гражданском долге перед ребенком.

- Вчера у меня был один товарищ, который рассказывает инспектору, что у него нет работы, хотя отмечу, он работает. Так вот этот человек пожаловался, что бывшая супруга ограничила его в общении с ребенком. А алименты он не платил больше года. Говорит – «я же покупаю подарки». Его аргумент - «ОНА строит себе новый дом, я не хочу, чтобы это делалось на мои деньги». Такие люди не понимают, что в доме будет место и для ребенка, - рассказал Андрей Степанов.

Детский омбудсмен отметил, что сейчас на уровне федерации прорабатывается предложение о создании государственного алиментного фонда для самых сложных случаев.

- Фонд позволит детям расти и развиваться, а с должников уже можно будет взыскивать средства в пользу государства. В том числе, это поможет снять психологическую драму – «я ЕЙ/ЕМУ платить не буду». Может, так и полегче будет, - прокомментировал Степанов.

РАЗВОД – УДАР ПО ДЕТЯМ

Еще большие сложности, чем взыскание алиментов, вызывает у детского омбудсмена и судебных приставов исполнение судебных решений о месте проживания ребенка. При разводе, когда в судебном порядке ребенка передают одному из родителей, другой противится решению, препятствует. И родители в спорах между собой часто обвиняют судебных приставов, в том, что они, отбирая ребенка, нарушают права детей. Но когда бывшие супруги жалуются друг на друга или кого-то еще, кто якобы нарушает права ребенка, они забывают о первопричине.

- Товарищи родители, когда вы принимаете решение о разводе, это вы нарушаете права ребенка на семью, на общение с близкими родственниками, на содержание и в, конце концов, на счастье. «Ребенок мой, я его люблю» - в корне неверное заявление. Ребенок не ваш, это не он вам принадлежит, это вы оба ему принадлежите, так же, как бабушки, дедушки и весь детский мир. Если хотите, чтобы права ребенка не нарушались, находите в себе силы, чтобы решать возникающие проблемы на уровне хорошей внутренней культуры, - заявил Андрей Степанов.