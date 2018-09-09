Тюменские производители подвели итоги ярмарки «Покупаем Тюменское!»

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-09T15:07:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Участники ярмарки «Покупаем Тюменское!», которая состоялась в рамках фестиваля «Тюменская осень», подвели итоги трудового дня. Каждый из них зарядился энергией фестиваля и общением с тюменскими покупателями надолго!

Сыры уходили влётФото: Алексей КОСЕНЧУК

Директор по продажам ООО «Эр-Крафт» («Тюменский деликатес») Ольга Васильева поблагодарила организаторов через «Комсомольскую правду – Тюмень» за столь масштабное мероприятие. Предприятие не в первый раз участвует в ярмарках, и каждый раз участники возвращаются домой с восторгом после общения с покупателями.

- Мы очень довольны итогами ярмарки и тем, что смогли презентовать нашу продукцию тюменцам. Причём, не просто для продажи, но и для дегустации, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» Ольга Васильева. – Покупатели все довольные, радостные, активно пробовали наши продукты, которых мы привезли более 200 килограммов. Среди них: чипсы из мяса птицы, оленины и свинины, докторская колбаса, купаты и многое другое. Даже несмотря на дождь, люди походили, пробовали и уходили с покупками.

Прилавки тюменских производителей ждали своих покупателейФото: Алексей КОСЕНЧУК

«Ялуторовский мясокомбинат» продал более 60% продукции – варёно-копчёную колбасу, паштеты, сало, смалец, полуфабрикаты и многое другое.

- В общей сложности мы привезли на ярмарку порядка тонны различной продукции, - заверил один из учредителей мясокомбината Владислав Гройсман. – Продали мы примерно 220 килограммов колбасы и примерно столько же тушёнки. Самое важное, что люди узнают нашу продукцию, пробуют новинки, могут задать интересующие вопросы. Среди новых товаров с удовольствием угощались паштетом и смальцом. Последний многие даже не пробовали по личным убеждениям или просто не обращали на него внимания.

Колбасные изделия шли на "ура"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Осталась довольна итогами «Покупаем Тюменское!» и директор столовой «Как дома» (ИП Демышева) Любовь Печерская. По её словам, главное, что можно почерпнуть из ярмарки – не выручка, а общение с людьми и презентация собственной продукции на площади возле 16-й гимназии.

– Для нас ярмарка «Покупаем Тюменское» – по-настоящему позитивное мероприятие, - поделилась своими впечатлениями Любовь. – Оно не столько прибыльное, сколько душевное: мы и людям про себя рассказали, и «голодных» накормили. Мы под впечатлением!

Мёд покупали с 20% скидкойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Среди продукции столовой «Как дома» были такие вкусняшки, как блинчики с начинками из сибирских ягод, пирожки с грибами и картошки, запечённая каша в тыкве, котлетки, хлебные плюшки с запечённой картошкой и курицей, медовые сладости и многое другое.

- У ребятишек на ура шли сосиски в тесте, пицца и блины. Блинчики так вообще уходили влёт, даже очередь образовалась, - признаётся Любовь Печерская. – Пирожки с груздями и с картошкой разобрали, но часть продукции везём назад. В общей сложности, мы продали порядка 25 килограммов нашей продукции.

Много было и выпечкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменские производители отмечают, что в будущем обязательно примут участие в подобных ярмарках.