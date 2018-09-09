2018-09-09T11:38:41+03:00
Общество

Тюменская осень-2018: тюменцы собрали богатый урожай на «Дачном подворье»

Фиолетовая картошка, мед и букеты из кабачков – да тут глаза разбегаются
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
На "Дачном подворье" покупателям есть что выбратьНа "Дачном подворье" покупателям есть что выбратьФото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Бойкая торговля идет на выставке-ярмарке «Дачное подворье». Выставка развернулась на более чем 60 площадках города в рамках фестиваля «Тюменская осень».

В ней участвуют несколько сотен садоводов и огородников. А еще - здесь можно увидеть самые разные композиции из овощей и фруктов и даже необычные овощи.

А картошка-то фиолетовая!

Дачница с 43-летним стажем Надежда Митрофановна Крымова, представила на выставке фиолетовый картофель и белые огурцы. Надежда Митрофановна также предлагает попробовать фиолетовое пюре с солеными хрустящими огурчиками. Очень вкусно! Нет, правда: пальчики оближешь!

- Я четвертый год выращиваю картошку, - рассказывает она. - Выписала через интернет 10 клубней за 450 рублей. А сейчас снабдила семенами и соседей, и родственников. Фиолетовый картофель содержит витамин С, замедляет старение организма и помогает в профилактике онкологии, - рассказала дачница.

Не сказали бы мне, что эти темные овощи картошка, я бы и не поняла Фото: Марина АНТОНОВА

Не сказали бы мне, что эти темные овощи картошка, я бы и не понялаФото: Марина АНТОНОВА

Надо заметить, что гости выставки с интересом разглядывают фиолетовую картошку. Ну, правда, удивительный овощ, непривычный нашему глазу. Некоторые даже спрашивали друг у друга: «А что это такое?».

Все любят мед

Бойкая торговля идет и возле прилавка с медом. Пасечник Юрий Ясиницкий предлагает горожанам лечебное лакомство самых разных сортов. Выбор – огромный, мед разный, можно пробовать, можно просто смотреть: некоторый мед кажется настоящим произведением искусства.

Впрочем, что это мы? Смотреть? Нет, тюменцы на мед не смотрят, они его покупают и весьма активно.

- Тюменцы очень любят мед. Это их слабость, - говорит предприниматель. - Я занимаюсь пчеловодством почти 30 лет и сейчас у меня 100 семей. Есть огромный передвижной павильон, с которым я курсируют от Краснодара до Башкирии. На ярмарку привез мед, собранный в Тюмени.

Красота – страшная сила

Еще одна тюменка Любовь представила овощи, выращенные родственниками. Она участвует в номинации красота. Вы видели конкурс красоты кабачков? Вот и мы тоже нет, но на самом деле это немного другое. Дачники составляют замечательные овощные букеты из кабачков, томатов, перцев – чего тут только нет. А красиво-то как – вы не представляете.

Кстати, если кто-то захочет купить Любины кабачки, перцы или помидоры, девушка не откажет.

На овощи можно не только посмотреть, но и купить на рассаду. Тюменские дачники щедро делятся друг с другом опытом.

Тюменские дачники не только рады поделиться урожаем этого года, но и продают овощи рассаду Фото: Марина АНТОНОВА

Тюменские дачники не только рады поделиться урожаем этого года, но и продают овощи рассадуФото: Марина АНТОНОВА

- Желающих участвовать в выставке-ярмарке было много. Тюменские дачники – очень активные и позитивные. Они с удовольствием показывают свой урожай, - отметила один из организаторов выставки-ярмарки замдиректора Областного геронтологического центра Светлана Малахова. - Кто-то продает, кто-то делится необычными растениями, а для кого-то это возможность показать свое искусство в флористике или овощном карвинге. На каждой площадке можно найти что-то необычное.

Это точно. Мы под впечатлением.

КСТАТИ

На ярмарке также каждый может пожертвовать овощи для одиноких пенсионеров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится море
Море, солнце, пальмы и зыбучий песок. Так выглядит счастье, ведь большинство из нас увлеченно занято тем, что работает 11 месяцев в году для того, чтобы месяц провести на юге, наслаждаясь ничегонеделанием. И все же, к чему снится море? Разбираемся по самы
Новости 24
Владимир Якушев проголосовал избирательном участке в Тюмени
Нормы ГТО к полудню сдали шесть тысяч тюменцев
Старожилы Заводоуковска призвали молодежь прийти на избирательные участки
Тюменского хорька Германа подвело чутьё
Полицейские следят за порядком на избирательных участках Тюменской области
Тюменские семьи сдают ГТО
Старейшие жители Тюменской области первыми пришли на избирательные участки
Наблюдателей на выборах Тюменской области призвали быть внимательнее
Впервые голосующая тюменка рассказала поделилась планами на жизнь
Владимир Ульянов призывает тюменцев проявить гражданскую активность
Стала известна тройка самых популярных товаров на ярмарке «Покупаем Тюменское!»
Мальчик для мамы выиграл машину на фестивале «Тюменская осень»
Выборы-2018 в Тюменской области: 89-летней тезке села Щетково на избирательном участке вручили памятный знак
Тюменцы идут на выборы семьями
Продукцию тюменских производителей тюменцы смогут купить со скидкой
Старейшие жители Тюменской области охотно идут на выборы
Стало известно, как проходят выборы-2018 в Тюменской области
Фестиваль «Тюменская осень» волонтёры превращают в праздник
В Тюмени определился обладатель третьей квартиры на площадке фестиваля «Тюменская осень»
Голосование на избирательных участках в Тюмени идёт без нарушений
Вторая квартира разыграна на площадке фестиваля «Тюменская осень»
Тюмень танцует: в школах города начался танцевальный марафон
Имя обладателя «Лады Гранта» узнали на площадке фестиваля «Тюменская осень»
Александр Моор проголосовал в тюменской школе №69
На площадке фестиваля «Тюменская осень» выиграли первую квартиру
«Доброго друга» могут выбрать тюменцы на фестивале «Тюменская осень»
«Тюменская осень» раздаёт первые подарки участникам фестиваля
Хорёк Герман показал, кто из тюменцев выиграет квартиры
В Тюмени дачники похвастают урожаем на выставке - ярмарке "Дачное подворье"