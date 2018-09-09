Тюменская осень-2018: тюменцы собрали богатый урожай на «Дачном подворье»

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-09T11:38:41+03:00

На "Дачном подворье" покупателям есть что выбрать Фото: Марина АНТОНОВА

Фиолетовая картошка, мед и букеты из кабачков – да тут глаза разбегаются

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Бойкая торговля идет на выставке-ярмарке «Дачное подворье». Выставка развернулась на более чем 60 площадках города в рамках фестиваля «Тюменская осень».

В ней участвуют несколько сотен садоводов и огородников. А еще - здесь можно увидеть самые разные композиции из овощей и фруктов и даже необычные овощи.

А картошка-то фиолетовая!

Дачница с 43-летним стажем Надежда Митрофановна Крымова, представила на выставке фиолетовый картофель и белые огурцы. Надежда Митрофановна также предлагает попробовать фиолетовое пюре с солеными хрустящими огурчиками. Очень вкусно! Нет, правда: пальчики оближешь!

- Я четвертый год выращиваю картошку, - рассказывает она. - Выписала через интернет 10 клубней за 450 рублей. А сейчас снабдила семенами и соседей, и родственников. Фиолетовый картофель содержит витамин С, замедляет старение организма и помогает в профилактике онкологии, - рассказала дачница.

Не сказали бы мне, что эти темные овощи картошка, я бы и не понялаФото: Марина АНТОНОВА

Надо заметить, что гости выставки с интересом разглядывают фиолетовую картошку. Ну, правда, удивительный овощ, непривычный нашему глазу. Некоторые даже спрашивали друг у друга: «А что это такое?».

Все любят мед

Бойкая торговля идет и возле прилавка с медом. Пасечник Юрий Ясиницкий предлагает горожанам лечебное лакомство самых разных сортов. Выбор – огромный, мед разный, можно пробовать, можно просто смотреть: некоторый мед кажется настоящим произведением искусства.

Впрочем, что это мы? Смотреть? Нет, тюменцы на мед не смотрят, они его покупают и весьма активно.

- Тюменцы очень любят мед. Это их слабость, - говорит предприниматель. - Я занимаюсь пчеловодством почти 30 лет и сейчас у меня 100 семей. Есть огромный передвижной павильон, с которым я курсируют от Краснодара до Башкирии. На ярмарку привез мед, собранный в Тюмени.

Красота – страшная сила

Еще одна тюменка Любовь представила овощи, выращенные родственниками. Она участвует в номинации красота. Вы видели конкурс красоты кабачков? Вот и мы тоже нет, но на самом деле это немного другое. Дачники составляют замечательные овощные букеты из кабачков, томатов, перцев – чего тут только нет. А красиво-то как – вы не представляете.

Кстати, если кто-то захочет купить Любины кабачки, перцы или помидоры, девушка не откажет.

На овощи можно не только посмотреть, но и купить на рассаду. Тюменские дачники щедро делятся друг с другом опытом.

Тюменские дачники не только рады поделиться урожаем этого года, но и продают овощи рассадуФото: Марина АНТОНОВА

- Желающих участвовать в выставке-ярмарке было много. Тюменские дачники – очень активные и позитивные. Они с удовольствием показывают свой урожай, - отметила один из организаторов выставки-ярмарки замдиректора Областного геронтологического центра Светлана Малахова. - Кто-то продает, кто-то делится необычными растениями, а для кого-то это возможность показать свое искусство в флористике или овощном карвинге. На каждой площадке можно найти что-то необычное.

Это точно. Мы под впечатлением.

КСТАТИ

На ярмарке также каждый может пожертвовать овощи для одиноких пенсионеров.