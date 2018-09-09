2018-09-09T05:45:11+03:00
Общество

Совсем скоро откроется ярмарка «Покупаем Тюменское!»

К масштабному мероприятию практически всё готово
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: Тюмень - наш домФото: Тюмень - наш дом
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К ярмарке «Покупаем Тюменское!», которая начнёт свою работу в 9 утра, практически всё готово, продавцам осталось разложить свой товар на прилавок и ждать первых покупателей. Как отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, площадки ярмарки расположены по всему городу и в каждом микрорайоне, так что недостатка в них явно не будет.

- Далеко ездить не нужно – всю продукцию можно купить рядом с домом, - рассказал он «Комсомольской правде – Тюмень». – Надеемся, погода сегодня будет хорошей и люди получат не только удовольствие от покупок, но и примут участие в развлекательных программах.

Среди производителей – сплошь известные бренды и марки: «Тюменский бройлер», «Пышминская» птицефабрика, кондитерская фабрика «Квартет», хлебокомбинат «Абсолют», агрофирма «Русич» (иван-чай) и многие другие. Каждый из них представит не только любимую тюменцами продукцию, но и немало новинок.

Сюрпризом для тюменцев станет продукция тюменских ресторанов. Предприятия общепита презентуют горожанам выпечку, кондитерские изделия, гамбургеры и блюда на гриле собственного приготовления.

Кроме того, в рамках фестиваля «Тюменская осень» пройдёт выставка-ярмарка «Дачное подворье», которая будет работать на 60 площадках города с 9 до 15 часов. В выставке примут участие около двухсот тюменских дачников, которые представят свою продукцию «с огорода», в том числе цветы, овощи, фрукты и ягоды. Приобрести свежеиспечённый ароматный хлеб и мёд прямо с пасек тюменцы смогут на гастрономическом фестивале «Мед и хлеб».

Фестивальные площадки будут работать с 9 до 17 часов. Адреса площадок и всю подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте «Тюменская осень» и по телефону 45-15-20.

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