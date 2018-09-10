Результаты выборов в Тюменскую гордуму-2018: в Тюмени обновился парламент

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-10T13:04:55+03:00

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В Тюменской городской думе появится 12 новых лиц. Как их деятельность повлияет на законотворческую политику Тюмени - дело для анализа в будущем. Однако на прошедших вчера, 9 сентября, выборах была замечена интересная тенденция. Все те, кто набрал более 50% голосов, – это «старые» депутаты, то есть уже работавшие в составе городской думы. Исключение составила Елена Бойко, ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Она тоже набрала больше половины голосов на своем округе, но раньше никогда депутатом не была.

- Елена Бойко впервые пошла на выборы, но человек очень активно вел свою агитационную избирательную кампанию, и вот он, закономерный результат, - прокомментировал ее победу председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

В выборах в Тюменскую городскую думу по единому избирательному округу участвовали списки всех четырех партий. По данным Избиркома, список Тюменского городского отделения партии «Единая Россия» набрал 39,45%, на второй позиции список Тюменского регионального отделения ЛДПР – 24,47%, на третьем месте список Тюменского областного отделения КПРФ – 18,39% и на четвертом месте – региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Тюменской области – 12,45%. Иными словами, единоросы получают четыре мандата, ЛДПР – три, КПРФ – два, а «Справедливая Россия» - один.

Кроме того, вчера прошли выборы и по одномандатным избирательным округам, которых в Тюмени насчитывается 26. Наибольшее число голосов избирателей набрали Юрий Коновалов (55,44%), Дмитрий Антипов (32,2%), Екатерина Вешкурцева (34,96%), Дмитрий Осипов (37,18%), Алексей Рогозин (36,48%, однако один протокол по его округу еще не был введен), Иван Романчук (27,55%), Наталья Проскурякова (40,8%), Николай Моисеев (35,91%), Елена Бойко (51,16%), Степан Киричук (46,07%), Андрей Лазарев (43,39%), Юрий Баранчук (36,58%), Александр Яковлев (40,32%), Александр Чепик (28,51%), Владимир Гороховцев (28,82%), Алексей Чирков (22,72%), Роман Явныч (33,79%), Андрей Потапов (52,41%), Альбина Селезнева (50,3%), Александр Гунбин (29,11%), Александр Григорьев (34,31%), Дмитрий Елагин (27,61%), Иван Попов (46,73%), Александр Захаров (51,18%), Наталья Путина (44,08%) и Надежда Ачкасова (44,31%).

Таким образом, всего в Тюменской городской думе будет насчитываться 36 мандатов.

- Каким образом они распределятся? У нас будет один самовыдвиженец – Степан Киричук, три мандата займут представители КПРФ, один из них получает Александр Чепик, другие распределит партия. ЛДПР забирает пять мандатов: два - это Алексей Чирков и Дмитрий Елагин, остальные по выбору партии. «Единая Россия» забирает 25 мандатов – 21 по одномандатным округам и четыре по списку партии. «Справедливая Россия» будет представлена Владимиром Гороховцевым и еще один мандат – списочный. Именно так будет представлен наш парламент с сентября этого года, - прокомментировала Татьяна Гиблер, глава Избиркома Тюмени.

Она отметила, что в целом выборы в Тюмени прошли спокойно. Кроме семи дневных обращений, носивших скорее информационный характер, за ночь городской избирком получил еще две жалобы от представителей самовыдвиженца по третьему округу Константина Шилкова.

- Они были однотипные и заключались в том, что наблюдатели, находясь на участке, не видели где и за какого кандидата стоит галочка. Мы их рассмотрим, - сказала Татьяна Гиблер.

Она добавила, что на самом первом организационном заседании депутаты выберут председателя думы, но сначала им самим вручат удостоверения об избрании. Вопрос, когда будет заседание, пока остается открытым, это будет известно позднее.

А ЧТО В РАЙОНАХ?

Что касается выборов в муниципалитетах, то, по словам Игоря Халина, в некоторых из них получились довольно интересные результаты. Так, по дополнительным выборам депутатов в Ишимскую городскую думу прошел Сергей Павлюченко, представитель ЛДПР, а в Тобольскую городскую думу – Регина Юхневич из КПРФ. Кроме того, в Абатском и Ярковском сельских поселениях на дополнительных выборах прошли представители ЛДПР - Иван Тупицын и Илья Сливко соответственно. Представитель коммунистов прошел в Переваловском МО – Андрей Токмаков, а Сергей Юдин из ЛДПР - в Бушуевском сельском поселении Юргинского района.