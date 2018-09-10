Итоги голосования на выборах губернатора Тюменской области-2018: в регионе выбрали губернатора

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-10T10:34:12+03:00

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Жители «тюменской матрешки» отдали свои голоса за Александра Моора. Только на юге области ему доверились 75,47% тюменцев, в Югре – 44,9%, на Ямале – 74,94%. Всего по Тюменской области – около 65,86% избирателей. За других кандидатов Артема Зайцева и Ивана Левченко проголосовали 12,99% и 12,83% избирателей соответственно, в то время как за Владимира Пискайкина – 5,77%. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

- Мы долго подводили итоги, так как у нас было три субъекта, а это 2023 избирательных участка, с которых мы должны были получить протоколы. Плюс в Югре шли свои муниципальные избирательные кампании, были там и одномандатные округа, это все тоже создало определенные трудности, - отметил Игорь Халин и добавил, что несмотря на заявления о нарушениях, выборы были справедливыми, ведь за процессом волеизъявления граждан наблюдали 1631 человек.

Что касается нарушений, то и они не подтвердились, – проведенные проверки показали, что информация не соответствует действительности.

- Было всего 7 обращений от наблюдателей, и все они носили информационный характер, - пояснил Халин. - Было обращение с подозрением на фальсификацию - якобы председатель комиссии проносил пачку бюллетеней, но нарушение не подтвердилось. То, что появляются такие факты - показатель того, что избирательная кампания движется.

Явка на выборах

В большой Тюменской области в Единый день голосования, 9 сентября, явка избирателей на выборы губернатора области, депутатов городской думы и представительных органов составила 49,1%. Причем активнее всего голосовали на Ямале - там приняли участие почти 66% жителей. В Югре процент проголосовавших жителей составил 35,48%, юг Тюменской области вместе со всеми муниципалитетами – 57,3%.

На данный момент УИК обработал 100% протоколов по Тюменской области, включая автономные округа, но результаты пока не окончательные, так как итоговое заседание Избиркома состоится позднее.

В тюменском парламенте - 12 новых лиц

В городском парламенте Тюмени будут представлены сразу четыре партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». У единороссов 4 мандата, у ЛДПР - 3 мандата, у КПРФ - 2 и у «Справедливой России» - 1.

В городском парламенте Тюмени, кстати, появится сразу 12 новых депутатов, которые впервые победили в выборах. Еще один интересный факт - более 50% голосов набирали в основном «старички» - те депутаты, кто уже давно в политике. За исключением Елены Бойко, ректора аграрного университета. По замечанию Игоря Халина, она совершенно справедливо победила на выборах.

Отметим, дата организационного собрания тюменского парламента, где выберут председателя Тюменской городской думы, пока не назначена. Об этом объявят позднее.

«Комсомольская правда-Тюмень» следит за развитием событий.