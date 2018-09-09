2018-09-09T10:32:10+03:00
Общество

Горожане в восторге от ассортимента продуктов на ярмарке «Покупаем Тюменское!»

Здесь можно купить всё – от мяса до карамели
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцы могут купить продукцию рядом с домомТюменцы могут купить продукцию рядом с домомФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Фестиваль «Тюменская осень», который в эти минуты проходит на всех площадках города, может похвастаться не только масштабной развлекательной программой и розыгрышем подарков, но и широким ассортиментом продукции тюменских производителей. На ярмарке «Покупаем Тюменское!», фестивалях «Дачное подворье» и «Мёд и хлеб» для горожан доступен большой выбор продуктов питания – от тушёнки до хлебобулочных изделий.

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Тюменка Елена пришла на ярмарку, которая раскинулась по адресу ул. Зелинского, 22, специально, чтобы купить «продуктов домой». Говорит, здесь и цены гораздо ниже, и качество отменное.

Выбор колбас и мясных изделий представлен в большом ассортименте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Выбор колбас и мясных изделий представлен в большом ассортиментеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Вот, смотрите прикупила колбасы, тушёнку и баночку мёда, – показывает женщина корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» покупки. – Из «мясного» всегда выбираю продукцию «Ялуторовского мясокомбината». Своё, родное, да и сама компания держит марку. Мёд купила у заводоуковского фермера.

Сами продавцы мясных изделий «Ялуторовского комбината» отмечают: на ярмарку привезли самый ходовой товар, но есть и новинка, которая уже успела полюбиться тюменцам.

– Мы привезли широкий ассортимент колбас: варёно-копчёных, полукопчёных, сыровяленых как из оленины, так и из свинины, - рассказывает представитель мясокомбината. – Также в продаже замороженные полуфабрикаты, котлеты, блинчики, пельмени, манты, тушёнка. Особым спросом пользуется наша новинка – печёночный паштет. Люди дегустируют и, если нравится, - покупают. В общем-то берут всё, ведь нашему комбинату уже 65 лет, поэтому продукция известна нашему покупателю. Да и цены процентов на 20 ниже, чем у розничных сетей.

Рядом – прилавок, за которым торгует пасечник из Заводоуковского района, который презентует тюменцам продукцию пчеловодства. В его ассортименте: мёд разных сортов, пыльца, прополис, причём первые два товара – самые ходовые.

- Цены сегодня сделал пониже, в честь праздника, на 20-25%, – улыбается пчеловод. – В Тюмени я никогда не торгую, поэтому «Тюменская осень» - хорошая возможность, чтобы меня заметили.

СКАЖИ: «СЫР!»

Ещё одна ходовая продукция – вкуснейший сыр, изготовленный по итальянской технологии, тюменской сыроварни «Ингала». И очередь к сырным деликатесам, надо сказать, выстроилась огромная: тут не только можно приобрести свежий продукт, но и продегустировать.

Сыры производят в Тюменской области Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сыры производят в Тюменской областиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Мы сегодня представляем сыры, сделанные по итальянской технологии, - рассказал директор предприятия Игорь Сергеев. – Технолог съездил в Италию, обучился «сырному искусству», теперь варит так и в Тюмени. Ассортимент большой: представлены твёрдые, выдержанные сорта «возрастом» от двух до четырёх месяцев и молодые сыры (моцарелла, халуми, чечил). Буквально за полтора часа уже успели продать весь сыр «качокавалло», остались 4 сорта сыра. Цены: на выдержанные сорта от 2-х месяцев – от 1850 руб./кг, от 4-х месяцев – 2100 руб./кг. На полутвёрдые сорта – 1300 руб./кг, свежие – от 1000 руб./кг. В среднем, тюменцы покупают по 200-300 граммов сыра, но есть и те, которые берут килограммами.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Известная кондитерская фабрика «Квартет» не осталась в стороне от ярмарки «Покупаем Тюменское!» и привезла сюда самые вкусные и любимые тюменцами конфеты. В их ассортименте: весовые конфеты «Грёзы медвежонка», «Лебединая нежность», «Слива с орехом в шоколаде», «Щедрость кондитера», «Грецкий орех в шоколаде», конфеты в коробках («Ореховый блюз», «Фрукты с орехами», «Щедрость кондитера»), а также новинки – плиточный молочный и горький шоколад «Тюменский». Изобилие начинок последнего действительно поражает: можно купить и с фундуком, и с миндалём, и с кешью, и с арахисом, и с фундуком, и с изюмом. В общем, любителям орешков и шоколада будет чем полакомиться.

Кондитерская фабрика "Квартет" представила лакомые кусочки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кондитерская фабрика "Квартет" представила лакомые кусочкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

За соседним прилавком расположилась ещё одна кондитерская – «Дом карамели «Ландрин», которые работают на тюменском рынке только год. Продукция состоит только из натуральных ингредиентов (сахар, вода, глюкоза, сироп, натуральные красители).

- У нас есть не только карамель, но и маршмэллоу (пастилки, - примред). – ра ссказывает карамелье Анастасия Анисимова. – Помимо фруктовых вкусов – ананас, ягоды, маракуйя – мы представляем необычную карамель, например, со вкусом сыра. Есть карамель и с беконом, и с огурцом. Карамельки, действительно, очень вкусные и, прежде чем их продавать, мы сами пробуем. Не понравилось нам – не понравится и нашим покупателям.

Отметим, что цены на карамель «Ландрина» колеблются от 50 до 100 рублей, в зависимости от объёма конфеты. За пакетик маршмэллоу придётся выложить 100 рублей.

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