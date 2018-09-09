На ярмарке «Покупаем Тюменское!» можно купить рыбу, мёд, выпечку и яйца без наценки

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-09T08:18:00+03:00

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Ярмарка «Покупаем Тюменское!» распахнула свои двери для покупателей в рамках фестиваля «Тюменская осень». На площадке рядом с домом можно найти мясные, рыбные, молочные, кондитерские и другие изделия по сниженным ценам от производителя.

Так, например, на одной из площадок представлена продукция компании «Эра-98», которая занимается изготовлением рыбной продукции. И «рыбное место», надо сказать, просто манит тюменцев.

Тюменцы покупают продукцию местных производителейФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Горожане очень любят рыбу, поэтому торговля идёт с самого утра, - рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» продавец Юлия Фугаева. – Цены у нас идут от производителя, гораздо ниже, чем в розничных сетях. На прилавке – рыба холодного и горячего копчения, вяленая, мороженая, деликатесные балыки форели, щёкура и сига.

Вяленую ряпушку можно приобрести за 430 рублей/кг, пряного посола – за 173 рубля (0,7 кг). Вяленая плотва обойдётся в 188 рублей/кг, слабосолёная скумбрия – 255 рублей/кг. Копчёное филе сельди тюменцы могут купить по 237 рублей за 1 кг, копчёную скумбрию – за 355 рублей/кг.

Свежемороженая рыба обойдётся в разы дешевле. Так, горбушу можно приобрести за 194 рубля /кг, карпа – за 105 руб./кг, форель – за 625 руб./кг. Любителям минтая, ряпушки и сырка придётся выложить от 103 до 160 рублей за килограмм (в зависимости от вида рыбы).

«Пышминская» птицефабрика представила на суд тюменцев новинку – яйцо под брендом «Доброе подворье». В ассортименте – яйцо столовое, яйцо отборное, первой категории, фермерское, йодированное, «знатное», «деревенское». Самое крупное яйцо – двужелтковое «Великан». В среднем за десяток яиц тюменцы заплатят 55 рублей.

- Цена у нас отпускная, без наценки торговой сети, - рассказала маркетолог «Пышминской» птицефабрики Айна Байгиреева. – Если, например, в торговой сети яйцо стоит 70 рублей, то здесь мы продаём за 55 рублей. Разница примерно в 20 с небольшим процентов, в зависимости от категории яйца.

Рядом с ярмаркой «Покупаем Тюменское» расположились производители, которые участвуют в фестивалях «Дачное подворье» и «Мёд и хлеб».

Пасечники предлагают большой выбор мёдаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Одним из них на площадке стала заводоуковская фермерская пасека.

- На прилавке – всё «медовое», - рассказали продавцы в исконно русских костюмах, - Мёд разных сортов, соты, подмор, прополис, пыльца и многое другое. По ценам: 1 килограмм продаём за 700 рублей, а два килограмма – по 1200 рублей. Дедушкам и бабушкам продаём за 500 рублей килограмм, потому что им помогать нужно. В основном, мы работаем на «Михайловском» рынке, где цена за килограмм составляет 800 рублей, здесь подешевле.

По признанию продавцов, фестиваль «Тюменская осень» для них – праздник, именно поэтому они решили нарядиться.

- Народ видит наши костюмы – понимают, что здесь продают заводоуковский мёд. Это наша визитная карточка, даже на рынках в праздники торгуем в костюмах, - смеются фермеры.

Рядышком – представители столовой «Как дома», которые превратили прилавок в настоящую деревушку для фестиваля «Мёд и хлеб».

- Это маленькая деревушка, в которой баба стряпает блины для тюменцев, а дед ушёл за мёдом. На нашем «подворье» тюменцы могут купить плюшки, ватрушки, кондитерскую продукцию, хлеб с тюменскими дарами, торт «Медовик» и многое другое. Можно попробовать и тыквенную кашу с мёдом, которую мы запекали прямо в самом овоще. Огромный ассортимент блинов с ягодами, пирожки с рыбкой. В общем, для каждого найдётся, что поесть, - отметили представители столовой.

По ценам: хлебобулочную продукцию можно приобрести от 25 до 50 рублей (пирожки, пиццу, сосиску в тесте, шаньги, курники, блины), пирожное «картошка» - тоже за 30 рублей штучка. Цены – от производителя.