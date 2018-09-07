2018-09-07T11:20:03+03:00
Телевизор

Стендап-комик Руслан Белый назвал Тюмень лучшим городом, где он бывал

Об этом артист рассказал в шоу «Вдудь» Юрия Дудя [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Известный стендап-комик Руслан Белый поставил Тюмень на первое место среди всех российских городов, где он бывал во время съёмок проекта «Комик в городе». О своём восторге по отношению к нашему городу артист рассказал в интервью журналисту, блогеру Юрию Дудю в программе «Вдудь».

- Тюмень – прям классный город! Как-то там круто, знаешь…, - рассказал стендап-комик. – И зарплаты хорошие, и город сам прикольный, и с экологией всё нормально, даже несмотря на то, что там нефть добывают.

По версии Белого, на второе место тянет Калининград с «пятиэтажными кирпичными домиками», на третье – Магадан с «воспитанной публикой на концерте».

Отметим, что ранее Белый уже не раз положительно высказывался о Тюмени. Так, юморист отметил в городе красивую набережную, «Мост влюблённых», чистоту и уют в городе.

ДОСЬЕ «КП»

Руслан Белый - российский комик, участник «Камеди клаб», член команды КВН «Седьмое небо», участник телепроектов «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy Баттл», ведущий шоу «Stand Up» на ТНТ. Снимался в эпизодических сериалах «Счастливы вместе» и «Универ. Новая общага».

Руслан Белый о Тюмени. Юрий Дудь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Свекрови «Дома-2»: как мамы Гобозова и Пынзарь относятся к невесткам
Раз кому-то в голову пришла идея снять фильм с названием «Если свекровь — монстр», значит, проблемы в отношениях свекровей и невесток правда существуют. Выяснять отношения со свекровями пришлось и участницам «Дома-2»
«Ищейка» 3 сезон: о чем последняя работа Дмитрия Брусникина
С 3 сентября на экраны возвращается следователь Александра Кушнир. Третий сезон сериала «Ищейка», как и предыдущие два, снял заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Брусникин. О чем его последняя работа?
Новости 24
На Цветном бульваре Тюмени пройдет праздник в защиту жизни и семейных ценностей
Тюменка окончила вечернюю школу с золотой медалью
На тюменской кольцевой автодороге запустилось движение
Участников и гостей фестиваля «Тюменская осень» в Тобольске накормят гречневой кашей с мясом
Федеральная компания «Талан» вошла в топ-10 самых пунктуальных застройщиков России
В Тюмени появились любовные открытки-признания к жителям области
В школах Тобольска 9 сентября пройдет флешмоб «Танцующий город»
Лучший в России осеменатор коров живет в Упоровском районе
В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль «Будущее для всех»
В Тюменской области создают студенческий сельхозотряд
Два фасада в Тобольске украсили удивительные картины
Тюменцев приглашают на лесной субботник
Тюменские пенсионеры с несовершеннолетними детьми и детьми-студентами могут получить ежемесячную доплату
Погода в Тюмени 7 сентября: пасмурно и небольшой дождик
На улице Водопроводной в Тюмени запретят останавливаться
«Тюменская осень» предложит тоболякам продукты со скидкой до 30%
АО «Транснефть – Сибирь» помогли оснастить кабинеты точных наук в пяти школах Тюменской области
Тюменские пенсионеры, работавшие в 2017 году, получат прибавку
Сбербанк и 500 Startups ищут лучшие российские IT-проекты
Александр Моор рассказал Дмитрию Медведеву об открытых 1 сентября школах
Осенью в Тюмени начнется массовая посадка деревьев