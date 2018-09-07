Стендап-комик Руслан Белый назвал Тюмень лучшим городом, где он бывал

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-07T11:20:03+03:00

Об этом артист рассказал в шоу «Вдудь» Юрия Дудя [видео]

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Известный стендап-комик Руслан Белый поставил Тюмень на первое место среди всех российских городов, где он бывал во время съёмок проекта «Комик в городе». О своём восторге по отношению к нашему городу артист рассказал в интервью журналисту, блогеру Юрию Дудю в программе «Вдудь».

- Тюмень – прям классный город! Как-то там круто, знаешь…, - рассказал стендап-комик. – И зарплаты хорошие, и город сам прикольный, и с экологией всё нормально, даже несмотря на то, что там нефть добывают.

По версии Белого, на второе место тянет Калининград с «пятиэтажными кирпичными домиками», на третье – Магадан с «воспитанной публикой на концерте».

Отметим, что ранее Белый уже не раз положительно высказывался о Тюмени. Так, юморист отметил в городе красивую набережную, «Мост влюблённых», чистоту и уют в городе.

ДОСЬЕ «КП»

Руслан Белый - российский комик, участник «Камеди клаб», член команды КВН «Седьмое небо», участник телепроектов «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy Баттл», ведущий шоу «Stand Up» на ТНТ. Снимался в эпизодических сериалах «Счастливы вместе» и «Универ. Новая общага».