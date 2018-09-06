2018-09-06T15:14:42+03:00
Общество

Тюменским школьникам уроки заменили на отдых в кругу семьи

Правда, только на один день
Лидия Шумкова
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Пятница 7 сентября пройдет для детей в неформальной обстановкеПятница 7 сентября пройдет для детей в неформальной обстановкеФото: Лидия Шумкова
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Тюменские школьники в первую же неделю нового учебного года получили возможность отдохнуть. Завтра, 7 сентября, их освободят от учебных занятий. Как рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» мама одной из тюменских учениц Анна Гиреева, в школе дочки этот день назвали День общения с родителями.

В городском департаменте образования информацию подтвердили. Действительно, из-за того, что детям после длительных летних каникул всегда сложно «настроиться» на учебный процесс, появилась необходимость немного облегчить учебную неделю.

- Первые дни нового учебного года являются адаптационными, особенно для младших школьников. В субботу, 1 сентября, во всех школах города прошли торжественные линейки и открытые уроки, посвященные истории России, родного края и нашим знаменитым землякам. 7 сентября, с целью успешной адаптации детей, день пройдет в неформальной обстановке. У школьников будет возможность выехать на природу, посетить театры и музеи, весело провести время как в школьном коллективе, так и в кругу семьи, - прокомментировали в департаменте.

Тюменские родители благодарны за предоставленную возможность - в это время они смогут съездить с детьми за город отдохнуть или на дачу - копать картошку. Многие просто предпочтут провести это время вместе с детьми дома, прогуляться по городским площадкам и паркам. В общем, отметить окончание первой учебной недели.

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