Лепс, Лазарев, LOBODA: кто из звёзд приедет в Тюмень на гастроли в 2018 году?

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-06T13:42:58+03:00

Кто из звёзд приедет в Тюмень в 2018 году?. Фото: филармония

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Осень – это не только начало нового учебного года, уборки овощей и нового телесезона, это ещё и старт гастролей известных исполнителей и актёров. «Комсомольская правда – Тюмень» сделала обзор всех ближайших выступлений: посмотреть и послушать есть кого!

СЕНТЯБРЬ

Алексей Маклаков

17 сентября в 19 часов в ДК «Железнодорожник» состоится спектакль «Любовник в стиле ретро». В главной роли – Алексей Маклаков, известный, прежде всего, по роли в телесериале «Солдаты». По сюжету спектакля, муж неожиданно возвращается из командировки и застаёт жену в интересной компании… Но чем этот ловелас, которому далеко за 50, лучше молодых и красивых мужчин? Почему все женщины от него без ума? На эти вопросы ответит театральная постановка.

Любовник в стиле ретро

Стоимость билета: от 800 до 1,5 тысяч рублей.

Григорий Лепс

23 сентября в 19 часов в концертном зале Тюменской филармонии состоится концерт заслуженного артиста России, обладателя многочисленных музыкальных премий и наград, исполнителя хитов «Рюмка водки на столе» и «Натали» Григория Лепса. В программе концерта – только самые лучшие и любимые тюменцами песни с живым звуком. Как сообщили в тюменской филармонии, концерт Григория – настоящее зрелище, которое цепляет необыкновенной искренностью, с которой певец выходит на сцену. В 2017 году Григорий Лепс стал рекордсменом по количеству выступлений. После грандиозного тура певец дал сразу пять аншлаговых концертов в Москве, представил новый альбом «Ты Чего Такой Серьезный» и стал самым популярным артистом в стране по итогам народного голосования «Первого Канала».

Григорий Лепс

Стоимость билета: от 2 до 7,5 тысяч рублей.

ОКТЯБРЬ

Наргиз

Второй осенний месяц ознаменуется концертом экс-участницы шоу «Голос», а ныне – подопечной Максима Фадеева, певицы Наргиз. Экстравагантная женщина с сильным, красивым голосом и необычной внешностью нашла в зрителях своих поклонников. Имя Наргиз Закировой – это прототип свободы, вне времени и пространства, говорится в описании её концерта. Песни певицы звучат в плей-листах, когда нужно подзарядиться энергией и почувствовать себя уверенно. Окунуться в аутентичную атмосферу тюменцы смогут 5 октября в 19 часов в Тюменской филармонии.

Наргиз

Стоимость билета: от 1 до 5 тысяч рублей.

Наташа Королёва

10 октября в 19 часов в ДК «Железнодорожник» пройдёт концерт певицы Наташи Королёвой. Программа называется «Ягодка», как отсыл к 45-летию певицы («баба ягодка опять»). Организаторы обещают грандиозное шоу со спецэффектами, световую феерию, живой звук и эксклюзивные номера от культового режиссера Алексея Голубева. Также во время концерта исполнительница хитов «Маленькая страна» и «Жёлтые тюльпаны» пообщается со зрителями.

Наташа Королёва

Стоимость билета: от 1,5 тысяч рублей и выше.

Настя Задорожная, Вадим Андреев

18 октября на сцене ДК «Нефтяник» состоится спектакль «Особенности национальной женитьбы», созданный по мотивам пьесы Островского «Волки и овцы». В ролях: Настя Задорожная, Вадим Андреев, Полина Долинская, Дмитрий Исаев, Владимир Долинский, Кирилл Гребенщиков, Татьяна Лютаева и др. Название спектакля «Особенности национальной женитьбы» неслучайно: в наше время, как и раньше, ради собственной выгоды, люди готовы идти под венец. Режиссеру спектакля Петру Белышкову удалось прекрасно передать жизнь, нравы и атмосферу уездного дворянства середины прошлого века. Деньги во главе всего, поддельные бумаги, женитьба по расчету, интриги, волки в овечьей шкуре.

Особенности национальной женитьбы

Стоимость билета: неизвестно.

Балет Аллы Духовой «TODES»

Шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» выступит на сцене Тюменской филармонии 23 октября в 19 часов с юбилейной программой «И приснится же такое…». Легендарный коллектив представит тюменцам свои лучшие номера за всю 30-летнюю историю коллектива. Феерия ярких красок, энергетика и хореография, головокружительные трюки – вот, что ожидает зрителей на юбилейном концерте коллектива «Тодес».

TODES

Стоимость билета: от 1,5 до 3,5 тысяч рублей.

Олег Митяев

26 октября на сцене ДК «Железнодорожник» выступит лауреат национальной премии «Овация» и «Золотой Остап», народный артист России и член Союза писателей Олег Митяев с программой «Незабываемое». Про него говорят: для каждого он открывает что-то такое, от чего светлеет на душе и становится теплее на сердце. По словам слушателей, многие песни популярного барда помогают им жить, любить, замечать вокруг себя прекрасное, да и просто пережидать ненастье в душе и в природе.

Олег Митяев

Стоимость билета: от 1,2 тысяч рублей и выше.

Слава

Исполнительница хитов «Одиночество», «Спелый мой», «Крик моей души», «Классный» Слава выступит на сцене ДК «Нефтяник» 27 октября в 19 часов. За 15 лет своего творчества, певица была удостоена многих музыкальных премий, её клипы крутятся на всех музыкальных каналах. Для тюменцев певица представит программу «Откровенно».

Слава

Стоимость билетов: от 800 до 3,5 тысяч рублей.

Кристина Орбакайте

30 октября в 19 часов, на сцене ДК «Нефтяник» даст сольный концерт заслуженная артистка РФ, певица и актриса Кристина Орбакайте. В Тюмени она представит новое шоу мирового уровня с высокотехнологичными спецэффектами, оригинальной постановкой и новыми версиями любимых песен. Кстати, костюмы для шоу были созданы в Лос-Анджелесе лауреатом премии «Эмми». Кроме любимых хитов, тюменцы смогут увидеть номера на новые песни: «Ты мой», «Любовь не продается», «Одна на двоих бессонница» и другие.

Кристина Орбакайте

Стоимость билетов: от 1,5 до 5,5 тысяч рублей.

Вера Алентова, Пётр Красилов, Дарья Повереннова

Три замечательных актёра представят на суд тюменцев спектакль «Роковое наследство», на сцене ДК «Железнодорожник» 30 октября. В жизни за все приходится платить – деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго радовался герой пьесы внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы. Неразрешенные давние истории заставляют героев распутывать цепь событий прошлых лет. Продолжительность спектакля: 2 часа 10 минут с одним антрактом.

Роковое наследство

Стоимость билетов: от 800 рублей и выше.

НОЯБРЬ

«ЛЮБЭ»

Настоящий мужской коллектив «ЛЮБЭ», созданный 29 лет назад продюсером Игорем Матвиенко, находится на пике своей популярности. Такие хиты, как «Давай за», «Главное, что ты есть у меня», «Ребята с нашего двора», «Там, за туманами», «Комбат», «Ты неси меня, река», «Атас», «Станция Таганская» и многие другие давно превратились в народные хиты, которые по сей день звучат как на концертах, так и на домашних посиделках. Помимо проверенных времени композиций, Николай Расторгуев и его команда представят на суд тюменцев песни с нового альбома «За тебя, Родина-мать». Концерт пройдёт 14 ноября в 19 часов на сцене Тюменской филармонии.

ЛЮБЭ

Стоимость билетов: от 1,5 до 5,5 тысяч рублей.

Лариса Долина

18 ноября в Тюменской филармонии запланирован концерт Ларисы Долиной с программой «Живу, пока пою». На суд зрителей певица представит программу, в которую вошли самые известные песни из репертуара артистки, а также новые работы. Аккомпанировать Ларисе Долиной будет Тюменский симфонический оркестр во главе с Евгением Шестаковым.

Лариса Долина

Стоимость билетов: от 1,1 до 3,5 тысяч рублей.

Сергей Лазарев

Грандиозный «N TOUR», приуроченный к 35-летнему юбилею, представит тюменцам Сергей Лазарев 20 ноября в 19 часов. Весной 2018 года, сразу после масштабного концерта в Москве в СК «Олимпийский», Сергей отправился в турне по городам России – пришла очередь Тюмени. В этот раз Сергей вновь обещает удивить публику. Помимо всего прочего, «N TOUR» пройдет в поддержку нового долгожданного альбома певца, выпущенного в декабре 2017 года, а значит зрители услышат не только любимые ими песни и известные хиты Сергея, но и новые композиции, рассказали в Тюменской филармонии.

Сергей Лазарев

Стоимость билетов: от 1,3 до 5 тысяч рублей.

«Ночные снайперы»

21 ноября в 19 часов в Филармонии состоится концерт группы «Ночные снайперы», в рамках юбилейного тура. «Мы конечно готовим очень крутую программу и с точки зрения продакшна», - рассказывает сама Арбенина о шоу, подчёркивая, что до 25-летия дошли «в состоянии абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой жизни». В юбилейном концерте «Ночные снайперы» исполнят все лучшие и любимые хиты, а также новые композиции.

Диана Арбенина и "Ночные снайперы"

Стоимость билетов: от 1,2 до 4 тысяч рублей.

Владимир Кузьмин

22 ноября на сцене Тюменской филармонии пройдёт концерт неутомимого рок-н-ролльщика Владимира Кузьмина. Вместе с группой «Динамик» он готов в очередной раз порадовать тюменцев хитовой программой, куда войдут композиции прошлых лет и новые творения музыканта. Поклонники уверяют, что Владимир Кузьмин остается искренним и простым парнем с гитарой, готовым исследовать музыкальные жанры и направления, сохраняя преданность канонам рок-н-ролла. За долгие годы активного творчества он создал более 200 песен, отыграл тысячи концертов и влюбил в себя миллионы людей.

Владимир Кузьмин

Стоимость билетов: от 1,5 до 4 тысяч рублей.

LOBODA

Главное музыкальное событие этой осени – концерт украинской певицы LOBODA (Светланы Лобода) во Дворце спорта 23 ноября. Неординарность, смелость, эпатаж – все эти качества отличают выступления Светланы Лободы, потому каждое ее появление на публике эффектно и незабываемо. Её концерт – не просто набор хитовых песен, это – масштабное шоу, в котором используются новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений, а в каждом номере Лободы – сложная драматургия. Начало в 20 часов.

LOBODA

Стоимость билетов: от 2 до 5,5 тысяч рублей.

Сергей Безруков

29 ноября на сцене Тюменской филармонии пройдёт музыкальный спектакль «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли. Как рассказали в филармонии, это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.

Сергей Безруков

Стоимость билетов: от 1,4 до 5,5 тысяч рублей.

Завершит осенний сезон концерт группы «Хор Турецкого», который пройдёт 30 ноября в 19 часов в Тюменской филармонии. Стоимость билетов: от 1,5 до 6 тысяч рублей.