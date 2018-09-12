В Тюмени открылось второе отделение Райффайзенбанка

СЕГОДНЯ 06:48 2018-09-12T08:20:26+03:00

Клиентам доступен широкий спектр банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц, в том числе категории «премиум»

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Райффайзенбанк расширяет свое присутствие в Тюмени. Второе отделение банка открылось в Тюмени по адресу: ул. Республики, 94/1е.

В операционном офисе «Театральный» клиентам доступен широкий спектр банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц, в том числе категории «премиум».

Это открытие и обслуживание текущих счетов, кредитование физических и юридических лиц, в том числе ипотека, расчетно-кассовое обслуживание, валютообменные операции, выдача и обслуживание банковских карт, вклады и т.д.

Новый офис Райффайзенбанка работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 17:00. Банкоматы доступны круглосуточно.

- В Тюмени в Райффайзенбанке обслуживается более десяти тысяч физических лиц и более тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы продолжаем наращивать клиентскую базу. Учитывая географические особенности города, в частности его протяженность, было принято решение открыть дополнительный офис в центре города, - отметила Надежда Сутягина, директор сети отделений Райффайзенбанка в Тюмени.

СПРАВКА КП

Региональный центр «Уральский» Райффайзенбанка состоит из 13 отделений в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Миассе. Количество частных клиентов РЦ "Уральский" превышает 200 тысяч. В число корпоративных клиентов регионального центра «Уральский» входят предприятия таких отраслей как: машиностроение, металлургия, транспорт, горнодобывающая промышленность, торговля.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 2 квартала 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2 квартала 2018 года.