2018-09-12T08:20:26+03:00
Экономика

В Тюмени открылось второе отделение Райффайзенбанка

Клиентам доступен широкий спектр банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц, в том числе категории «премиум»
Поделиться:
Фото пресс-службы Регионального центр «Уральский» РайффайзенбанкаФото пресс-службы Регионального центр «Уральский» Райффайзенбанка
Изменить размер текста:

Райффайзенбанк расширяет свое присутствие в Тюмени. Второе отделение банка открылось в Тюмени по адресу: ул. Республики, 94/1е.

В операционном офисе «Театральный» клиентам доступен широкий спектр банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц, в том числе категории «премиум».

Это открытие и обслуживание текущих счетов, кредитование физических и юридических лиц, в том числе ипотека, расчетно-кассовое обслуживание, валютообменные операции, выдача и обслуживание банковских карт, вклады и т.д.

Новый офис Райффайзенбанка работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 17:00. Банкоматы доступны круглосуточно.

- В Тюмени в Райффайзенбанке обслуживается более десяти тысяч физических лиц и более тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы продолжаем наращивать клиентскую базу. Учитывая географические особенности города, в частности его протяженность, было принято решение открыть дополнительный офис в центре города, - отметила Надежда Сутягина, директор сети отделений Райффайзенбанка в Тюмени.

СПРАВКА КП

Региональный центр «Уральский» Райффайзенбанка состоит из 13 отделений в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Миассе. Количество частных клиентов РЦ "Уральский" превышает 200 тысяч. В число корпоративных клиентов регионального центра «Уральский» входят предприятия таких отраслей как: машиностроение, металлургия, транспорт, горнодобывающая промышленность, торговля.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 2 квартала 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2 квартала 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Налоговые льготы для пожилых: Что изменится с повышением пенсионного возраста
Как следует из законопроекта, который внесен президентом в Госдуму, за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет останется право на все те же федеральные льготы по налогам на квартиры, дачи и прочее имущество, что есть у нынешних пенсионеров
Новости 24
В Тюмени возобновил работу второй этаж центрального рынка
«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года
Жители Тюменской области напишут первый в России ИТ-диктант
За лето на территории Тюменской области отдохнуло свыше 134 тысяч детей
В Тюменской области горе-папаша пытался спрятаться от приставов под диваном
Тюменцы записали почти 200 видеопризнаний в любви региону
Погода в Тюмени 12 сентября: ясный, но прохладный день
Тюмень попрощалась с генералом Валерием Борисовым
Перекресток улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени закроют на несколько дней
Клиенты Сбербанка могут купить квартиру от застройщика на сайте ДомКлик
ГИБДД просит тюменцев проверить состояние дорог возле школ и садов
Десять чемпионов мира приняли участие в спортивном празднике в Тюмени
Почти 4 тысячи человек проверили свое здоровье на фестивале "Тюменская осень"
Пьянка в гараже: тюменец одним ударом убил знакомого
На фестивале «Тюменская осень» горожане съели более 11 тонн бесплатной каши
В Тобольске фельдшеру скорой помощи запретили лечить людей
В Тюменской области задержан автобус с нелегальными мигрантами
Безработный тюменец угнал машину из автосалона
В Тюмени скончался самобытный художник Владимир Глухов