Деньги в дело: как в Тюменской области развивается новое производство

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-05T16:20:36+03:00

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Промышленная продукция для нефтесервиса, быстровозводимые здания, выпуск лекарственных препаратов, переработка пластика для вторичного использования, новая продукция в пищевой промышленности и, конечно, дополнительные рабочие места. Предприятия Тюменской области получили новые возможности для развития благодаря финансовой поддержке регионального правительства. Корреспонденты «Комсомольской правды» побывали на двух производственных площадках Тюмени, чтобы своими глазами увидеть, куда ушли бюджетные деньги.

Детали для быстровозводимых зданий изготавливают в цеху, а потом везут заказчику и собирают на месте, как легоконструкторФото: Лидия Шумкова

ГОТОВЫЕ ЗДАНИЯ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

Склад, производственное или сельскохозяйственное здание, спорткомплекс, жилой дом и практически любой другой объект строительства, реализованный буквально за три месяца. Такое стало возможно благодаря инновационной программе производственного холдинга «АрсПром». По словам генерального директора компании Юрия Юрченко, легкие стальные конструкции, сокращенно ЛСТК, производством которых холдинг «АрсПром» начал заниматься не так давно, обладают грандиозным потенциалом. Он позволяет конкурировать с тяжелыми металлоконструкциями из черных металлов по скорости и простоте возведения. Если раньше тем же нефтедобывающим компаниям приходилось на большой земле варить огромные тяжелые конструкции, грузить их на 15 машин и везти на север, а потом еще доставлять туда несколько бригад для работ по сварке и сборке, то теперь нужна всего одна большегрузная машина и бригада монтажников.

- Мы разработали инновационную систему «Кайман», преимущество которой в том, что она собирается легко, на болтах. Вся продукция готовится в цехе, потом мы ее транспортируем на фурах к заказчику. Строить можно здания любого назначения, начиная от подсобных помещений и заканчивая огромными цехами и подстанциями, - пояснил Юрий Юрченко.

Примером может служить здание, которое компания возводит для собственных нужд. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров и металлоемкостью всего 70 тонн разместится производство фасадных материалов. Введут его в эксплуатацию до конца года, хотя строительные работы начались лишь в июне. Как признался директор компании, объект удалось бы запустить и за три месяца, если бы не трудности со смежными организациями.

На площади в 1,5 тысячи квадратных метров и металлоемкостью всего 70 тонн разместится производство фасадных материалов. Здание начали возводить в июнеФото: Лидия Шумкова

Кстати, пока полностью избавиться от использования черных металлов не получается. На 30-40% конструкт здания состоит из них. Черный металл, в основном, используется в основаниях колонн и в угловых соединениях, куда приходится основное давление.

В реализации задуманной программы сильно помогла господдержка, хотя компания и сама способна развиваться самостоятельно – все-таки 25 лет успешной работы за плечами, большие объемы производства, стабильные заказчики, среди которых и физические лица, и такие гигантские корпорации, как «Газпром» и «Роснефть».

Благодаря новому производству в течение полутора лет на предприятии будет создано до 100 дополнительных высококвалифицированных рабочих местФото: Лидия Шумкова

- Времена сейчас такие, что из оборота сложно выделять деньги. Программа господдержки нам тут серьезно помогла. На сегодняшний день все, что мы планировали, удалось внедрить. Закупили оборудование, позволяющее изготавливать элементы для тех же быстровозводимых зданий – работа с черным металлом, резка, сварка. Вторая серьезная часть – энергетика. С помощью программы мы приобрели две газовых котельных, построили подстанцию на 2 МВт. Все это уже тоже запущено в эксплуатацию, и мы готовы к рывку, - прокомментировал Юрий Юрченко.

Поддержка по госпрограмме составила 10,7 миллионов рублей. Этими средствами «АрсПром» компенсировала часть первого взноса по договорам лизинга для приобретения нового промышленного оборудования. Теперь компания вышла на этап, когда будут созданы новые рабочие места.

- Примерно в течение полутора лет будет создано до 100 высококвалифицированных рабочих мест. В основном, это специалисты по сварке и монтажу, - сказал руководитель холдинга.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАКЕТОВ И КАНИСТР

Когда-то 90% отходов в России захоранивались на полигонах, ни о какой сортировке мусора и речи не шло. Теперь во многих регионах страны стали появляться мусоросортировочные заводы. Тюмень тут не исключение. Между тем, просто сортировать мусор недостаточно, нужно еще одно звено цепочки – компании, которые будут эти отходы перерабатывать.

Пока это только куча пластикового мусора - пленка, пакеты, мешки...Фото: Лидия Шумкова

- Пластик трудно разлагается, накапливается в больших объемах и мешает тем же органическим отходам превращаться в компост. Благодаря мусоросортировочному заводу в Тюмени порядка 25% отходов из пластика будет возвращаться на вторичную переработку, - сообщил генеральный директор компании «ПолимерПласт» Евгений Классен.

Его предприятие занималось производством пенопласта и экструдированного пенополистерола, но со следующего года начнется новый этап работы - переработка пластиковых отходов. Именно для этих целей компании потребовалась господдержка.

- Непосредственно, тот мусор, пластик, который собирается на полигонах или на промышленных предприятиях, мы будем перерабатывать в гранулы и продавать предприятиям, занимающимся производством товаров народного потребления. В ход пойдут пластиковые тары, ящики, бытовые упаковочные материалы, бигбэги, канистры, пленки, пакеты, - отметил гендиректор.

Но стоит им попасть в эту огромную машину...Фото: Лидия Шумкова

В Тюменской области это пока единственное предприятие, которое взялось за такое направление, но в соседних регионах аналоги есть. При этом потребителей продукции от «ПолимерПласта» хватит и в Тюмени, и в Челябинске, и в Свердловске. Кому же нужны пластиковые гранулы из мусора? Как оказалось, они пользуются спросом у аккумуляторных заводов, у производителей дорожной геосетки, упаковочных материалов.

Сейчас идет только опытная промышленная эксплуатация оборудования, о серийном производстве речи не ведется. Но к началу следующего года компания уже планирует выйти на поток. Предполагаемая мощность производственной линии – 500 кг в час, 300 тонн в месяц или 3,5 тысячи тонн в год.

- Ориентировочно стоимость нашего вторичного сырья составит порядка 60-70 рублей за килограмм. Окупаемость проекта составит три года, а бюджетная эффективность - порядка 100 миллионов рублей, - заявил Евгений Классен. - Когда выйдем на плановые показатели у нас появится 45 новых рабочих мест – грануляторщики, сортировщики, упаковщики.

Господдержка предприятию составила порядка 14,6 миллионов рублей. Так же, как и в случае с «АрсПромом», частично компенсировался первоначальный взнос по лизингу оборудования.

...и они превратятся в гранулы, которые можно будет использовать в качестве сырья для производства георешеток, упаковок и других материалов народного потребленияФото: Лидия Шумкова

ОФИЦИАЛЬНО

Государственную поддержку в 2018 году на сегодняшний день получили 10 предприятий на сумму более 151 миллиона рублей.

Как рассказал начальник отдела государственной поддержки промышленности регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Максим Зотов, субсидия предоставляется в размере до 25 миллионов рублей по каждому договору лизинга, но не более 50% первоначальной стоимости предмета лизинга. Причем промышленное предприятие, реализующее инвестиционный проект, обязательно должно быть включено в раздел «Сопровождаемые проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области, либо же участвовать в реализации федеральных планов импортозамещения.

Всего на субсидии на возмещение затрат по уплате первого взноса для промышленных предприятий при заключении договора лизинга для приобретения нового промышленного оборудования в 2018 году в областном бюджете предусмотрено 277 миллионов 655 тысяч рублей.

- Помимо финансовой поддержки промышленным предприятиям нашего региона оказывается имущественная, организационная и информационная поддержка, - добавил Максим Зотов. – Так, совсем скоро, 19-20 сентября, на территории Тюменского технопарка состоится главный форум нефтегазовой индустрии – ТНФ 2018. В рамках форума пройдет шесть открытых закупочных сессий, а также будет организована уникальная экспозиция инновационных технологий и разработок в области ТЭК. Посещение мероприятия для гостей бесплатное.

На форуме ожидается около 2000 гостей, экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров.