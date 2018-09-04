Особые дети в Тюмени: страшная весть о неизлечимом диагнозе равна известию о смерти ребенка

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-04T14:56:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На фотографиях обычные дети, которые играют и веселятся. Но это лишь на первый взгляд. Никто из них не скажет своей маме: «Мам, я пошел во двор играть с друзьями в футбол». Никого из них с легкостью не отправить в магазин за хлебом и не дать карманных денег, чтобы он мог купить себе лакомство. Дети на фото – ребятишки с ментальными расстройствами. Им скоро предстоит перешагнуть школьный возраст и влиться во взрослое общество. А это как раз и есть основная сложность. Корреспонденты «Комсомольской правды-Тюмень» побывали в первой тренировочной квартире для детей с ментальными нарушениями.

ЗНАНИЯ НЕ ГЛАВНОЕ

С сегодняшнего дня в Тюмени начала работать тренировочная квартира, реализованная по проекту общественной организации «Открой мне мир» при поддержке Фонда президентских грантов. Всего в ней будет обучаться 18 детей по шесть групп. Андрей, Миша и Злата – в числе первых, кому помогут адаптироваться в социуме.

Злата, которой скоро исполнится 14 лет, увлекается биологией, понимает, как ухаживать за растениями, читает книгиФото: Лидия Шумкова

- Мы что же здесь до ноября будем? Блин, а у меня еще будут очень важные дела. А еще школа же. Но хорошо, что тут до 12 часов все заканчивается, значит, я успею сюда приходить, - поделилась 13-летняя Злата и добавила, что вообще ей тут понравилось.

Несмотря на нарушения, девочка многое знает. Она увлекается биологией, понимает, как ухаживать за растениями, читает книги. К слову, одно из сегодняшних занятий и было направлено на уход за комнатными цветами. Ребятишки вместе посадили по собственному цветку и теперь будут следить за ним.

Дети на занятии сажали цветы и теперь будут следить за нимиФото: Лидия Шумкова

- Что же я помню из ботаники про растения? Если на пушинку одуванчика посмотреть под микроскопом, то там видно на конце шипы. А благодаря парашютику сверху, они ветром уносятся. Мне кажется, благодаря таким парашютикам и появились всякие приспособления для полета, - рассуждает Злата.

13-летний Андрей умеет рисовать, знаком с математическим счетом и отменно играет в "классики"Фото: Лидия Шумкова

Да, она знает, что и как делать с цветами. А Андрей, которому тоже 13 лет, умеет рисовать и знаком с математическим счетом. Но им, как и 20-летнему Мише, сложно в быту. Эти подростки часто уходят в свой мир, не слыша и не видя ничего и никого вокруг, отстраняются от общения. Вовлечь их в активности порой очень сложно. Они теряются в пространстве, не всегда могут сориентироваться в таких простых вещах, как помыться, налить себе чаю, одеться.

Как отметила организатор проекта и руководитель организации «Открой мне мир» Маргарита Суворова, сложность в том, что родители сначала пытаются вылечить малышей до трех лет, потом до подросткового возраста выучить их. И к 12-14 годам приходит понимание, что это не основные жизненные компетенции.

Именно жизни в обществе без помощи родителей должны научить детей педагоги-тьюторы.

Хотя ребята послушные, умеют веселиться, им очень сложно в бытуФото: Лидия Шумкова

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ БЛИЗКО

Специалистов в тренировочную квартиру подобрали давно. Точнее, они уже работали ранее в предшествующем проекте, который существует уже пять лет. Детский лагерь, где с детьми занимаются летом, находится в Ишимском районе. Там-то, по словам Маргариты Суворовой, и удалось подобрать команду.

- Мы сами учились у челябинской организации «Звездный дождь», которая у себя организовала такую же тренировочную квартиру. Подобный опыт есть в Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и еще ряде российских городов. В Тюмени квартира для подростков, можно сказать, создана впервые, - рассказала она.

В тренировочной квартире все стены и шкафы со стикерами. На них обозначено, что, где лежит и для чего предназначеноФото: Лидия Шумкова

По ее словам, в первый поток попали дети «попроще». Есть ребята с гораздо более сложными нарушениями, с ярко выраженным негативным поведением и даже отсутствием речи. С ними педагоги будут заниматься совсем по другой программе.

- У родителей сейчас единственный вопрос – как долго это будет продолжаться? Ведь пока все бесплатно, но мы посчитали, что на одного ребенка в месяц нужно 55 тысяч. Можно сказать, что это себестоимость проекта. Сюда входит и съем квартиры, и зарплата тьютерам, и канцелярия. Если государство нас поддержит в дальнейшем и будет софинансирование, тогда мы сможем продолжать. Но выводить на коммерческую основу такой проект совершенно нереально, - пояснила она.

В задачах проекта – создать модель, которую можно ретранслировать на всю область, чтобы увеличить охват семей с особыми детьми. Причем, в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске траты будут значительно меньше. Все-таки там и зарплаты поменьше, и аренда дешевле. Родители и сами смогут инициировать такие вещи.

Особым детям очень помогают пошаговые инструкции, сами они пока не могут справиться с такими задачамиФото: Лидия Шумкова

Ребятишки занимаются в тренировочной квартире по четыре академических часа. Каждый день разбит тематически. Их будут учить домоводству, кулинарии, учебным выходам и проведению досуга.

- Сегодняшний день не показатель, сегодня у нас больше развлечений, нежели обучения. Но и сейчас активности рассчитаны каждая на 20 минут, чтобы менять картинку, менять пространство. А завтра, например, ребят ждет день домоводства – мы выясним, что нужно, для того, чтобы прибирать квартиру, какие средства, тряпки, губки. Составим список, посмотрим, что есть, а чего нет. И мы, конечно, пойдем в магазин, предварительно обсудив правила поведения в магазине и на улице. Поучимся совершать покупки, - рассказала о формате занятий Маргарита Суворова.

СТРЕСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В регионе, по данным специалистов, насчитывается порядка двух тысяч детей с ментальными расстройствами, из них около 300 аутистов.

- Сейчас стали отдельно учитывать аутизм, но это нам ничего не дает, потому что диагноз все равно у каждого свой, - грустно призналась организатор проекта. – И раньше их было все-таки меньше. Каждого ребенка с нарушениями специалисты знали в лицо. А теперь идет вал молодых родителей, которые интересуются, чем можно вылечить то или иное нарушение.

В том числе они с трудом ориентируются в пространстве и не умеют делать покупкиФото: Лидия Шумкова

Получив страшную весть о неизлечимом диагнозе, которое, как говорят психологи, по силе стресса равно известию о смерти ребенка, родители бросаются на поиски «волшебной таблетки». Этим часто пользуются ушлые люди.

- Кто-то даже предлагает за 200 тысяч рублей в месяц поработать с ребенком «до полного излечения». Такие фразы родителей подкупают, и они тратят деньги, продают квартиры, машины, берут кредиты, чтобы потом разочароваться и вернуться к тому, от чего пришли, - поделилась опытом Маргарита Суворова.

Зная, с какими трудностями сталкиваются родители, она задумала новый проект, направленный на работу с семьей. Существуют определенные стратегии взаимодействия с родителями, им-то и хотят научиться специалисты организации.

- Пока у нас в организации есть лишь горячая линия, где мы можем сказать родителям, куда им идти лечить ребенка, а куда не ходить. Но, к сожалению, мамы и папы таких детей уже эмоционально израненные и им самим нужна помощь. На Герцена, 74 есть «Родительская школа» и проводится психотерапия. Те, кто ходит туда, – молодцы, а те, кто говорят «зачем вы меня лечите, вам ребенком моим надо заняться» в корне не правы. Родитель в таком состоянии ничем не может помочь своему ребенку. Поэтому мы очень много внимания уделяем этой стороне проблемы, - подвела она итог.