В школе главное не стены: в Тюмени презентовали гимназию нового поколения

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-01T11:54:10+03:00

В ней все сделано по последнему слову техники, но очень рационально и разумно

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Информационно-библиотечный центр, которому может позавидовать даже университет. Спортивный зал, где можно одновременно играть в баскетбол, заниматься гимнастикой и скалолазанием. Видео- и звукозаписывающие студии, в которых чуть ли не с первого класса можно учиться искусству монтажа. И, конечно, современные лаборатории и кабинеты, в которых дети легко смогут постигать знания, проводя эксперименты и создавая собственные проекты. Все это новый корпус гимназии №49, открывший сегодня свои двери первой волне учеников в микрорайоне Ямальский-2.

Дети в школе могут заниматься робототехникойФото: Лидия Шумкова

По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, который присутствовал на торжественной линейке в гимназии, в регионе стало хорошей традицией каждый год открывать новые школы. И их посещение всякий раз дарит новые, яркие эмоции.

- По-хорошему, белой завистью завидуешь ребятам, тем возможностям, которые мы для них создаем. Это и развитие образования, творчества, спорта, отдыха, и развитие личности. У детей появляется возможность в школьные годы четко самоопределиться, какими дисциплинами им интереснее заниматься, а в старших классах уже определиться со своим жизненным и профессиональным путем. Наша задача не только подготовить детей, но открыть им все возможности, - прокомментировал Александр Моор.

Александр Моор и Руслан Кухарук оставили ученикам гимназии №49 напутственные пожеланияФото: Лидия Шумкова

В этом году школа уже приняла около 1600 учеников, только первых классов тут набралось, начиная с «А» по «Р». По словам директора Ольги Золотаревой, администрация гимназии вчера буквально до 8 часов вечера принимала документы от родителей, поэтому точной цифры пока назвать невозможно.

Интересно, что открылась гимназия в микрорайоне, в котором еще не завершилось строительство. Как отметил Руслан Кухарук, врио главы администрации города, это хорошая практика, пример, когда образовательное учреждение появляется в новых строящихся микрорайонах.

Микрорайон еще строится, а школа в нем уже естьФото: Лидия Шумкова

- Открытие школы будет с радостью воспринято не только жителями ближайшего микрорайона, но и прилегающих территорий. В этих целях у нас организован школьный подвоз – два автобуса закреплены за 49 школой, - сказал он.

Кстати, в гимназию, действительно, поступили ученики не только из Ямальского-2, но и из других кварталов с новостройками ЖК Преображенский, Гармония, а также район Плеханово и деревня Комарова вместе с коттеджным поселком.

В школе оборудован современный информационно-библиотечный центрФото: Лидия Шумкова

Все пространство гимназии используется рационально, даже в коридорах школы есть уголки, которые дети и учителя могут использовать с толком для себя. К тому же, почти во всех кабинетах, да и не только в кабинетах, мебель позволяет трансформировать пространство, делая его удобным и для детей, и для педагогов. Интересно, что весь четвертый этаж целиком посвящен естественнонаучным лабораториям, межпредметным дисциплинам, а также творчеству и искусству.

В спортзале есть даже возможность заниматься скалолазаниемФото: Лидия Шумкова

Школа настолько хороша, что ее даже оценили на федеральном уровне. Представитель Минпросвещения России – директор департамента государственной политики в сфере общего образования Андрей Петров отметил, что в такой школе захочется остаться на второй год, чтобы подольше не расставаться с ней.

В новом учебном году в школах Тюменской области появилось 39 «НаукоЛабов». 49-я гимназия - одна из таких школ.Фото: Лидия Шумкова

- Школа вызывает самые светлые чувства, то, что здесь есть, сделано по последнему слову техники, а я видел много разных школ в разных регионах. Здесь все сделано разумно, не просто напичкано техникой, а все направлено на развитие личности, способностей детей. Школа – результат совместной работы федеральной власти и региона. Здесь у вас в Тюменской области реализация задач, которые ставит перед нами Президент России, проходит эффективно, разумно и даже с некоторым опережением, - резюмировал федеральный чиновник.