2018-09-03T14:53:36+03:00
Общество

Все лучшее – детям: Александр Моор открыл в новых микрорайонах Тюмени детские сады

"Ленточку" перерезали в Тюменском-2 и в Ново-Патрушево
Мария Васильева
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ВРИО губернатора поздравил ребятишекВРИО губернатора поздравил ребятишекФото: Лидия Вязовикова
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Отличный подарок маленьким тюменцам сделали сегодня областные власти. Сразу в двух новых микрорайонах города открыли детские сады. В торжественных мероприятиях принял участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Детский сад на Карнацевича

Сегодня здесь развернулся настоящий детский праздник. И есть чему радоваться. Ну, во-первых, трехэтажный корпус детского сада по улице Станислава Карнацевича планировали построить к концу этого года. В новом микрорайоне, где полно молодых семей, детский сад просто обязан быть. И жители так ждали новый детский сад, что строители «шли» с опережением графика.

Детский сад примет 945 ребятишек Фото: Лидия Вязовикова

Детский сад примет 945 ребятишекФото: Лидия Вязовикова

Этот темп оценил и ВРИО губернатора области Александр Моор.

- Очень хорошо, что попались такие подрядчики, которые фактически за год сделали такой большой детский сад. Это подарок жителям на начало нового учебного года. Я уверен, что все родители, бабушки и дедушки, а особенно ребята рады этому празднику. Теперь не надо будет далеко ездить, достаточно выйти из дома и прийти сюда. Тем более, это не просто детский сад, а настоящий детский центр, - отметил он.

Открытие превратилось в настоящий детский праздник Фото: Лидия Вязовикова

Открытие превратилось в настоящий детский праздникФото: Лидия Вязовикова

И Александр Моор прав. В новом детсаду все направлено на всестороннее развитие ребенка: шахматы, робототехника, танцы, спорт, дизайн, ЛЕГО-конструирование и раннее программирование, - здесь созданы все условия для того, чтобы способности малышей были полностью раскрыты. А на фоне замечательных интерьеров новенького детского сада - ярких стен, мягких ковров, современной многофункциональной мебели - усваивать информацию и развиваться детям будет легко и интересно.

Малыши не остались в долгу и поприветствовали важных гостей стихами, станцевали с ними и устроили фейерверк хлопушками. Впрочем, на этом они не остановились и проверили, умеют ли гости играть в шахматы и знают ли правила дорожного движения.

Отметим, в этом детсаду 945 дошколят.

Детский сад в Ново-Патрушево

Последние годы в регионе сохраняется хороший темп - ежегодно сдают в эксплуатацию новые школы и детские сады. Вот и второй детский сад со звучным названием «Три богатыря» построили в микрорайоне Ново-Патрушево по улице Павла Шарова, 11. Если первый садик гордится своими кружками, то здесь делают упор на спортивное развитие ребенка.

Александр Моор подписал мяч Фото: Лидия Вязовикова

Александр Моор подписал мячФото: Лидия Вязовикова

С сегодняшнего дня детский сад уже начали посещать ребятишки. В этом детском саду будут работать 16 групп полного дня. Новопатрушевский микрорайон - это строящийся район за Объездной дорогой, который только заселяется жителями.

- Очень здорово, что мы добились того, что инфраструктура в новых районах Тюмени появляется буквально одновременно со строительством, - заметил Александр Моор. – Это практически идеальный вариант. И мы будем дальше стремиться к этому, чтобы родители отдавали своих ребятишек в такие замечательные детские сады.

...и дал старт эстафете! Фото: Лидия Вязовикова

...и дал старт эстафете!Фото: Лидия Вязовикова

Александр Моор поздравил детей, подписал мяч для футбольной команды детского сада и даже раздал первую подачу. Кроме того, он дал старт веломарафону в честь открытия «богатырей». Во время обхода врио главы области особо оценил новые спальни. Мебель там многофункциональная - детские кроватки легко убираются, создавая зону для игр. В общем, если раньше спальня была местом, где можно было только спать, то теперь пространство используется на протяжении всего дня. Есть в школе и современный спортзал, где установлен собственный скалодром. Как отмечают воспитатели и педагоги учреждения, с любовью детей к лазанию, стенка никогда не остается пустовать.

Отметим, что в «Трех богатырях» в воспитанниках числятся более 600 детей. По мере того, как микрорайон будет заселяться, их определенно станет больше.

Отметим, в Ново-Патрушево предусморена территория под строительство школы. В ближайшее время будет решен вопрос с проектировщиками.

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