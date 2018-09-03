СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-03T12:42:23+03:00

В Новом Уренгое Александр Моор посетил Детскую школу искусств, а в Ноябрьске сыграл в «Битву интеллектов» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Первые сентябрьские выходные для врио губернатора Тюменской области Александра Моора выдались на редкость насыщенными. За сутки глава региона поработал сразу в двух городах – в Новом Уренгое и Ноябрьске, где принял участие в праздновании Дня города и открытии фестиваля «Ямал многонациональный».

ШКОЛА ДЛЯ ТАЛАНТА

Вечером, прилетев в Новый Уренгой, Александр Моор, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз поздравили горожан с 43-им днём рождения, а уже на следующий день отправились в Детскую школу искусств имени Сергея Рахманинова. Образовательное учреждение работает 41-й год, в ней занимаются талантливые детки от 6 до 17 лет. На базе школы работает Центр одарённых детей, более 600 детей учатся на отделениях хореографического, музыкального и изобразительного искусства. Ещё 130 ребятишек – по программам дополнительных платных образовательных услуг.

- В следующем году мы хотим создать виртуальный концертный зал и присоединиться к проекту «Медиасцена», - рассказала гостям директор школы Ильнара Сибгатуллина. – Сейчас концертный зал детской школы искусств – знаковая площадка Нового Уренгоя и, чтобы культурная жизнь города была ещё насыщеннее, мы могли бы приглашать на выступления известные коллективы.

Выступление воспитанников школы искусствФото: Алексей КОСЕНЧУК

Персональная выставка выпускницы отделения ИЗО Екатерины Бобр, творческие выступления воспитанников школы и осмотр «уголка Рахманинова» (небольшая комнатка, посвящённая творчеству великого композитора, - прим. ред.) – далеко не всё, что успели увидеть главы двух субъектов. Одно плохо – в образовательной программе нет предмета «гончарное дело», а ведь это могло бы привлечь в школу искусств целые семьи.

В детской школе искусствФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мечты должны сбываться, поэтому Александр Моор вручил руководителям школы искусств сертификат на приобретение гончарного оборудования на сумму 8,5 млн рублей, а Дмитрий Артюхов – сертификат на покупку новых музыкальных инструментов. На память о встрече руководство школы и участники встречи сделали совместную фотографию, которая будет храниться в архиве учреждения.

В Школе искусствФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что новоуренгойская Школа искусств им. Сергея Рахманинова входит в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

В ЗАЛЕ ТОРЖЕСТВ

Торжественная церемония награждения ветеранов и заслуженных сотрудников нефтегазовой промышленности прошла в Зале Торжеств в Новом Уренгое. Как отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, нефтяная и газовая промышленности тесно и неразрывно связаны между собой.

- Рад поздравить сегодня с профессиональным праздником всех работников газовой и нефтяной промышленности. Сегодня в зале собрались ветераны, профессионалы, те, кто верен своему делу и трудится на благо своей малой родины. Благодаря вам и вашим коллегам Ямал активно развивается и смотрит в будущее, - подчеркнул он.

Награждение нефтяников в Новом УренгоеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Из рук главы Тюменской области Почётную грамоту за значительный вклад в развитие нефтегазового комплекса получил слесарь по ремонту технологических установок VI разряда Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Краснов. За значительный вклад в развитие системы образования и воспитания подрастающего поколения Почётную грамоту вручили учителю русского языка и литературы новоуренгойской школы №3 Надежде Дубовой.

Также благодарности губернатора Тюменской области получили 7 работников предприятий «Газпром Добыча Уренгой», «Газпром добыча» Ямбург и «Газпром бурение» за заслуги в развитии нефтегазового комплекса и в связи с профессиональным праздником Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Награждение в Новом УренгоеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кроме того, в Новом Уренгое Александр Моор и Дмитрий Артюхов посетили образовательный этнопарк «Аркториум», открыли новую спортивную площадку с футбольным полем и побывали на национальных подворьях в рамках ежегодного фестиваля «Ямал многонациональный».

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Из Нового Уренгоя Александр Моор вылетел в Ноябрьск, где его и Дмитрия Артюхова уже ждали… знатоки. Интеллектуальная викторина по мотивам телеигры «Что? Где? Когда?» - «Битва интеллектов-2018» - прошла в ноябрьском спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит», общей площадью более 7 тыс. квадратных метров.

Врио губернатора Тюменской области и врио губернатора ЯНАО вошли в две разные команды участников. Александр Моор примкнул к тюменским студентам, а Дмитрий Артюхов вошёл в состав команды молодых педагогов из Ноябрьска. Главам двух субъектов предстояло поучаствовать в разминочных турах, ответив правильно на два вопроса. В преддверии игры, выступая перед участниками из 50-ти команд, Александр Моор вспомнил случай из студенческого прошлого, услышав название одной из команд – «Борцы с умом».

Турнир "Битва интеллектов"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Когда я был студентом ТюмГУ, преподаватель по математической статистике нам рассказывал, что человек, который занимается умственным трудом, тратит калорий больше, чем тот, кто занимается физическим. На это мой одногруппник, тогда кандидат в мастера спорта по дзюдо, ответил: «Я никогда так не думал, чтобы вспотеть», - пошутил врио губернатора Тюменской области.

Александр Моор в НоябрьскеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Для Дмитрия Артюхова «Битва интеллектов» стала вторым турниром. По его словам, интеллектуальные состязания стали уже доброй традицией и расширились до межрегионального уровня.

– Наши поездки на тюменский север – это не просто праздничные поздравления, а полезная работа и взаимное обогащение, которое позволит сделать наши города лучше, - подчеркнул в конце рабочей поездки на Ямал Александр Моор.

Напомним, помимо посещения интеллектуального турнира, Александр Моор и Дмитрий Артюхов поздравили Ноябрьск с 43-им Днём рождения и посетили ярмарку тюменских производителей.

Ярмарка тюменских производителей в НоябрьскеФото: Алексей КОСЕНЧУК