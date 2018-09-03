Нет секретов от молодежи: Александр Моор рассказал блогерам о будущем тюменской Набережной

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-03T13:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор пообщался с тюменскими блогерами. Встреча прошла в инфопарке «Я люблю тебя. Тюменская область». Представители интернет-сообщества задали врио главе региона интересующие их вопросы.

Так, открывая дискуссию один из присутствующих молодых людей отметил, что по меркам социальных сетей Александр Моор уже блогер. Он поинтересовался, каково врио главе региона в этом статусе и есть ли желание вести аккаунты лично?

- Я как-то упустил момент, когда стал блогером, - смеясь ответил Александр Моор. – Аккаунты я завел не столько для себя, сколько для понимания позиции людей, общения с жителями нашего региона. Пока, к сожалению, не удается затрагивать сложные темы. Предстоит еще научиться этому в блогосфере. Если все в жизни сложится, как я планирую, то появиться повод для серьезных обсуждений. Пока мои аккаунты ведут люди, которые в этом больше смыслят, но только технически. Идеи для постов формулирую я сам лично. Самому выкладывать контент сложно физически из-за большого объема работы, - отметил Александр Моор.

Встречала прошла в инфопарке «Я люблю тебя. Тюменская область»Фото: Кира Санникова

Следующий вопрос от тюменских блогеров касался того, на что «залипает» врио главы региона, на просмотр каких-то Интернет-ресурсов тратит больше времени. Александр Моор ответил, что в основном это информационные сайты. Он также добавил, что некогда увлекался игрой на бирже и сам разрабатывал себе программы. По его словам, такая мыслительная деятельность выступала в роли зарядки для ума.

В ходе беседы блогеры задали Александру Моору и ряд вопрос, связанных с семьей. В частности, представительниц прекрасного пола, ведущих аккаунты по материнству, интересовало, отношение врио главы региона к гаджетам у детей.

Блогеры активно фотографировались с Александром Моором и вели прямые трансляции встречиФото: Кира Санникова

- У меня четверо детей. Старшие, понятное дело, без телефона не обходятся, но и младшая дочка, ей два года, тоже уже с телефоном на «ты». Запрещать им пользоваться, считаю, бессмысленно, но безусловно, нужно стремиться находить и какие-то другие способы занять своего ребенка. Следить за тем, что он делает в социальных сетях, стремиться оградить от негативной информации, - подчеркнул Александр Моор.

Не обошли стороной представители тюменской молодежи и дальнейшее благоустройство Тюмени. Так, известный ведущий Иван Крылов поинтересовался у врио главы региона, какие новые объекты, на его взгляд, должны появиться на любимой среди горожан Набережной.

- В свое время, Владимир Якушев, мне как главе города, дал поручение собрать предпринимателей, общественников и неравнодушных горожан в одну рабочую группу и обсудить, чтобы все мы хотели видеть на нашей любимой Набережной. Однозначного могу сказать, что развитие этого объекта продолжится. Появиться новые активности, какие-то тематические площадки, что сделает одну из наших главных достопримечательностей еще более привлекательной и востребованной, - подчеркнул Александр Моор.

О том, как будет выглядеть Тюмень в будущем, можно узнать в инфопарке с помощью VR-очковФото: Кира Санникова

Врио главы региона также добавил, что внимательно следит за благоустройством парка «Затюменский» – еще одной точкой притяжения горожан. Александр Моор признался, что, будучи школьником сам много занимался там спортом, бегал и помнит все тропинки парка.

- Основные работы мы уже сделали. Уверен, что в парке станет еще комфортнее проводить время, кататься на велосипедах, бегать. Тот проект, который мы сейчас реализуем, направлен на то, чтобы все дети с удовольствием бегали там и «залипали» надолго, - поделился мнением Александр Моор.

О достижениях региона за последние годы расскажут информационные стенды инфопаркаФото: Кира Санникова

Отвечая на вопрос блогеров, врио губернатора поделился и личной истории о первой серьезной награде. Для него ею стала золотая медаль об окончании школы №49 в Тюмени.

- В те годы моя родная школа не считалась элитной. Медалей на город выдавалось немного. Я сдала на пятерки все экзамены и мои документы были переданы на золотую медаль. В городском отделе народного образования – Гороно, тогда посчитали, что мои успехи отличные, но не на золотую медаль. И тогда директор моей школы, за что я безмерно ей благодарен, встала на мою сторону. Собрали еще раз комиссию, повторно проверили мои работы, и несмотря на то, что школа была в «плохишах», мне дали золоту медаль. Это была одна из первых наград и очень дорогих для меня, - подчеркнул Александр Моор.

Завершая встречу, сопровождавшуюся большим количеством шуток и аплодисментов Александру Моору за откровенное общение, состоялась церемония награждения волонтеров из Тюменской области, принявших участие в организации Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Благодарности президента России Владимира Путина вручил врио губернатора Александр Моор.