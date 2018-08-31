Куда пойти в Тюмени с детьми в День знаний - 2018

СЕГОДНЯ 14:48 2018-08-31T15:10:55+03:00

После торжественной линейки можно пойти и отпраздновать День знаний на различных площадках в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

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1 сентября в 2018 году – это не только торжественные линейки в школах. Сразу после них можно пойти и отпраздновать День знаний на различных площадках в Тюмени, которые для детей и их родителей подготовили местные организации. Благо, на дворе суббота, да к тому же обещают относительно теплый день без осадков. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила афишу мероприятий в Тюмени, на которые можно пойти с детьми.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Сразу несколько торгово-развлекательных центров решили устроить праздник в честь начала нового учебного года. В ТРЦ «Остров» в 16.00 на первом этаже состоится концертная программа с конкурсами и призами, а также вкусные, интересные, а главное, бесплатные мастер-классы. Во время мероприятия можно потанцевать и сфотографироваться с любимыми героями.

Цирковое шоу, батутный турнир с полосой препятствий и бумажное шоу ожидается на втором этаже ТРЦ «Солнечный». Программа стартует в 12:00, во время нее будет проходить бесплатная раздача сладкой ваты и попкорна.

Торговые центры в Тюмени устроят детям праздник в честь начала нового учебного года. Фото с сайта Pixabay.com

В МФК «Магеллан» всех детей и их родителей ждет шоу мыльных пузырей, открытые тренировки по различным видам спорта, а также много подарков и конкурсов. Начало тренировок в 16.00. Все мероприятия бесплатные.

В 12.30 в ТРЦ «Панама» также можно будет отметить День знаний. Посетителей ждет развлекательная программа с конкурсами и призами, шоу огромных мыльных пузырей, а также беспроигрышная лотерея для первых 50 школьников, пришедших в школьной форме.

МУЗЕЙНЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Мастер-классы, спектакли, выставки, экскурсии, квесты и другие активности приготовили для детей в музеях Тюмени. Организаторы обещают, программа «ПервоКЛАССный музей» подарит для каждого что-то интересное. Внимание: большинство мероприятий в музейном комплексе платные, однако есть и несколько бесплатных.

В музее «Усадьба Колокольниковых» бесплатно можно посетить выставку «Знак выпускника». Фото из группы музея в ВК

Так, в музее «Усадьба Колокольниковых» по улице Республики, 18/20 бесплатно можно посетить выставку «Знак выпускника», где каждый школьник сможет стать участником викторины и получить подарок. Там же пройдет еще одно бесплатное мероприятие «История одного тюменского школьника», посвященное народному артисту СССР Юрию Гуляеву, школьные годы которого прошли в Тюмени. В День знаний посетителям будет предложена викторина с призами.

НА ВОЗДУХЕ

Дети от 4 до 13 лет и их родители могут отметить начало нового учебного года и принять участие в увлекательном и необычном соревновании на самокатах. Причем самокаты и защитное снаряжение у участников должны быть свои. Мероприятие пройдет на набережной Туры с 13 до 15 часов. Победители получат призы, а всем участникам без исключения вручат поощрительные подарки. Кроме того, программа предполагает и другие развлечения, кроме соревнований. В их числе - угощение сахарной ватой и попкорном, викторина, мастер-класс по шаромоделированию, игры, призы и сувениры, профессиональная фотосессия.

На набережной у Моста влюбленных дети будут соревноваться на самокатахФото: Татьяна Коркина

Тех, кто любит природу и хочет внести вклад в поддержание экологии, приглашают принять участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия». Субботник начнется 1 сентября в 12 часов на берегу озера Андреевское в районе деревни Юрты Андреевские. Организованный выезд туда назначен на 11 часов от улицы Советской, 61.