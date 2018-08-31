2018-08-31T13:44:37+03:00
Общество

Причёски на 1 сентября 2018 года: у тюменских школьников в тренде «плетёные» косы и чёлка «набок»

Рассказываем, с какими причёсками дети пойдут в школу
Алексей КОСЕНЧУК
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Бантики и косички – у девочек, чёлка набок или «полубокс» - у мальчиков: разнообразие причёсок к 1 сентября – на любой вкус и цвет, стоит лишь довериться к парикмахеру. «Комсомольская правда – Тюмень» решила выяснить, с какими причёсками дети завтра пойдут в школу и чем будут удивлять любимых учителей.

ВЫБОР ДЕВОЧЕК

Надо учитывать то, что для большинства детей 1 сентября вряд ли можно назвать самым счастливым днём в году, в отличие от, например, «последнего звонка». По словам тюменского визажиста Анастасии Сенаторовой, большинство девчонок (старшеклассниц) не приходят в салоны не то что на макияж – даже на стрижку.

- Косы заплетают сами, надевают бантики или просто накручивают бигуди. Вот и все причёски, - рассказала она. – Макияж тоже не делают, даже старшеклассницы. Сами дома подкрасились, прихорошились, и вперёд, на линейку.

Тем не менее, в тюменской студии экспресс-причёски «Косички» настоящий бум – даже разговаривать некогда, ждут клиенты. Запись на 31 августа и 1 сентября была открыта ещё в начале августа, чтобы все желающие смогли успеть «наворотить» себе причёски на основе плетения.

Помимо основных и классических кос, юные «воображульки» выбирают и вплетённые в волосы канекалоны. Это такое искусственное волокно, которое имитирует натуральные пряди волос. Розовые, жёлтые, синие, белые – цвета на любой вкус.

Канекалоны. Фото: Косички

Канекалоны. Фото: Косички

Стоимость – не так уж и высока: около 1400-1600 рублей за две косы.

Вплетённые канекалоны. Фото: Косички

Вплетённые канекалоны. Фото: Косички

ВЫБОР МАЛЬЧИКОВ

Если с девочками всё понятно, то короткостриженым мальчишкам в плане причёсок куда проще. Подстригся – и пошёл. Однако, чтобы выделиться перед одноклассниками, и с короткими волосами можно придумать какие-то интересные вещи.

Первоклассникам, которым и так нелегко в первый день школы, нужно только подстричься, максимум – уложить волосы феном. Семилетнему молодому человеку не нужно создавать на голове вычурные ирокезы, стоячую чёлку, дреды и т.д. Во-первых, это выглядит смешно, во-вторых, школа – это не подиум. Правда, к желанию первоклассника всё-таки стоит прислушаться.

Мальчики постарше уже сами выбирают, что им соорудить на голове, но большинство выбирает короткие стрижки с удлинённой набок чёлкой. Чуть-чуть средства для фиксации волос – причёска готова. Кроме того, в тренде у парней – выбритые виски и затылок в форме различных знаков или букв.

Выбритые виски. Фото: https://tyumen.voobrajulya.ru

Выбритые виски. Фото: https://tyumen.voobrajulya.ru

Стоимость причёски для мальчиков – от 300 до 500 рублей, фигурный выстриг – ещё 100 рублей.

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