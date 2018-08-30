В тюменском инфопарке каждый сможет признаться в любви к региону

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-30T14:08:49+03:00

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Необычные арт-объекты и познавательные активности появились в Тюмени на исходе лета. Они расположились на Цветном бульваре поблизости от «нулевого километра». В ламповой атмосфере палатки инфопарка «Я люблю тебя, Тюменская область» под опекой волонтеров тюменцы и гости города могут познакомиться с интересными фактами и достижениями области, а также сказать о своей любви к людям и региону.

Так, команда проекта не просто собрала факты из разных сфер жизни региона в цифрах. Она преподнесла их в форме необычного сравнения.

Здесь представлены факты о регионе, показанные в виде интересных сравнений...Фото: Лидия Шумкова

- Каждый житель не может не чувствовать событий и изменений, которые происходят на территории области. Здесь приведены девять фактов, цифр, которых достиг регион, - пояснила куратор проекта Ольга Петрушина, презентуя площадку инфопарка.

Например, почти все знают, что в Тюмени строятся миллионы квадратных метров жилья – за 10 лет было введено в эксплуатацию более 14,5 миллионов квадратных метров. Но не каждый в курсе, что эта площадь равна территории трех Швеций и 2,5 Франций. А если собрать всю нефть, добытую компанией «РН-Уватнефтегаз» в прошлом году, поместить ее в цистерны и выстроить их в один поезд, то получится состав длиной от Тюмени до Москвы. К тому же, оказывается за 10 лет в Тюменской области родилось в два раза больше детей, чем жителей Сан-Марино, Монако, Лихтенштейна и Сейшельских островов вместе взятых.

Все факты расположены на вращающихся табличках, которые легко повернуть и узнать для себя что-то новое.

...и аудиоистории успешных молодых тюменцев...Фото: Лидия Шумкова

На экране интерактивного стенда «Мои успехи» представлены в виде инфографики рейтинги, достижения и цитаты о Тюменской области, о том, где она успела прославиться.

- По меньшей мере в двух десятках рейтингов мы находимся на позициях с первой по пятую, а по комфорту и счастью находимся в твердой тройке за последние три года, - прокомментировала Ольга Петрушина.

В центре палатки на столе разместились 3D-метки с различными объектами, которые покажут, чем богат и знаменит регион. Здесь можно познакомиться с объектами, которые вошли в перечень туристических и визитных карточек, то ради чего в Тюменскую область приезжают гости со всего мира.

...и виртуальная поездка на велосипеде по будущей набережной на левом берегу Туры...Фото: Лидия Шумкова

Любители виртуальной реальности смогут заглянуть в будущее и увидеть то, что другие узнают только через несколько лет. VR-шлем и велосипед позволят им прокатиться по левому берегу Туры и посмотреть, каким он будет выглядеть после благоустройства.

В инфопарке можно попытать счастья в различных викторинах на знание региона и пройти необычный тест «Область нашей мечты». Ответив на вопросы о Тюменской области, можно узнаете, какой вы житель Тюменской области – эстет, урбанист, бунтарь, творец. Результат можно отправить себе же на почту.

Кроме того, посетители инфопарка могут оставить свое признание в любви региону прямо в инфопарке. Для этого здесь работает площадка со специальной аппаратурой. Ролики с признаниями будут выложены на сайте инфопарка.

И тест на то, какой представляется человеку Тюменская область и куда ей нужно развиватьсяФото: Лидия Шумкова

Ну а по вечерам посетителей ждут вечерние программы от творческих коллективов – музыкальные тусовки, интеллектуальные квизы.

- Площадка возникла на Цветном бульваре от большого желания молодежных сообществ признаться в любви родному региону и помочь всем живущим здесь людям присоединиться к этому, - заявила куратор проекта.

В палатке инфопарка можно узнать много нового о Тюменской области и выразить ей свою любовьФото: Лидия Шумкова

Инфопарк, в котором Тюменская область признается в любви каждому своему жителю, будет работать с 30 августа до 16 сентября на Цветном бульваре ежедневно с 12:00 до 22:00 часов. Каждый вечер гостей площадки ждет особая развлекательная программа. По будням ее начало намечено на 18:00, по выходным – на 16:00.