В Тюменской области потерпел крушение самолёт-амфибия

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-29T15:51:57+03:00

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Легкомоторный самолёт-амфибия «Орион-СК12» сегодня, 29 августа, потерпел крушение в Нижнетавдинском районе Тюменской области. По данным регионального управления ГУ МЧС по Тюменской области, ЧП произошло в 12 часов дня.

- Самолёт должен был вылететь с акватории озера «Летнее», однако на связь так и не вышел, - сообщил «Комсомольской правде – Тюмень» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. – Позже, уже в 15 часов дня, пролетающий над районом вертолёт МИ-8 обнаружил этот самолёт на земле с повреждениями, в трёхстах метрах от берега озера.

Место, где упал самолёт. Фото: скриншот с карты

Известно, что в салоне находился один пилот, он остался жив. Имеются ли у него какие-то травмы – пока не известно, спасатели по-прежнему находятся на месте происшествия. Однако в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызова на помощь пилоту не поступало.

Обстоятельства и причины произошедшего ещё предстоит выяснить. «Комсомольская правда – Тюмень» следит за развитием событий.