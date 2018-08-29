Букеты на 1 сентября в Тюмени: цены и ассортимент

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-29T11:33:11+03:00

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Главный подарок женщине какой? Правильно, цветы! В преддверии 1 сентября школьники и их родители побегут в цветочные салоны выбирать букет подарок учителю. «Комсомольская правда – Тюмень» решила выяснить, сколько денежек придётся выложить за цветочки и какое разнообразие ожидает родителей в цветочных салонах.

НА ВКУС И ЦВЕТ

Какой букет подарить учителю на 1 сентября – зависит от ваших возможностей: можно купить 25 роз, а можно обойтись фиалками или хризантемами. Главное, чтобы букет было удобно держать вашему ребёнку, ведь с «кустом» в руках школьник, особенно первоклассник, будет чувствовать себя некомфортно.

Выбор букетов, особенно перед Днём знаний, в Тюмени огромен, но цены практически везде одинаковые. К примеру, красивый яркий букет ирисов в фетре в цветочном бутике «AMSTERDAM» можно приобрести за 980 рублей. Букет из красных роз по 60 см – от 1370 рублей (в зависимости от количества цветов), букет из белых хризантем – 1230 рублей, букет из альстромерий – 1062 рублей. Букет из жёлтых хризантем обойдётся в 1470 рублей, из красочных гербер – 2980 рублей.

Букет ирисов. Фото: AMSTERDAM

В интернет-магазине «Цветочный базар» букет из семи кал обойдётся в 2000 рублей, букет из подсолнухов с несколькими розами и ягодками – 2150 рублей. За букет из гербер и ромашек придётся выложить 1950 рублей, за букет из жёлтых гербер с ромашками и розами – 2650 рублей. Дороже всего обойдётся букет из 51 красной розы – 5100 рублей.

Букет гербер с ромашками. Фото: Цветочный базар

«Цветочный город «База цветов» предлагает тюменцам приобрести корзинку из 15 белых и красных роз за 1690 рублей, букет из 15 роз (по 60 см) за 1675 рублей, 25 роз (по 50 см) за 2375 рублей. Можно купить и несколько роз поштучно: розовая, красная, оранжевая, жёлтая, белая – 69 рублей за один цветок. Самый дорогой букет, который здесь можно приобрести к 1 сентября, букет из 101 розы (белой и розовой) по 80 сантиметров. Его стоимость составляет 12370 рублей!

Дорогой букет за 12 тысяч. Фото: «Цветочный город «База цветов»Фото: pixabay.com

НЕОБЫЧНЫЙ БУКЕТ

Тем, кому хочется выделиться, можно присмотреться к необычным букетам. Многие тюменские флористы предлагают фруктово-ягодные букеты, приправленной небольшими, но красивыми цветочками. Всё зависит от предпочтений заказчика и фантазии флористов. Такой «первосентябрьский» букет может включать в себя яблоки, ягоды клубники, грушу, персики, декоративные листья, розы, орхидеи, гвоздики и т.д. Стоимость такого подарка – от 850 рублей до 1950 рублей. Цена зависит от масштаба букета, сорта цветов и количества фруктов.

Букет из фруктов. Фото: Ольга Изотова

Мужчина-учитель, особенно молодой педагог, наверняка удивится букету из цветов, жгучего красного перца, колбасы, лука и чеснока. Мужской вариант уж точно ему запомнится, не завянет, а при дегустации учитель будет вспоминать и родителей, и ученика добрым словом. Стоимость такого букета – от 900 рублей и выше. Смотря сколько батонов колбасы вы положите. Есть вариант и с бутылкой алкоголя, но родители его всегда отметают. И правильно.

Букет из колбасы. Фото: Ольга Изотова

Ещё один тренд среди необычных букетов – цветы в коробках. Это такие композиции со срезанными цветами, вставленными в специальную губку. Туда же можно добавить популярных нынче макаронов – сладкого французского двухслойного печенья, ягод, фруктов, «рафаэлло» и др. По цене – от 1690 рублей до 5 тысяч рублей. Красиво, но за 5 тысяч - дорого.

ИЗ ДАЧНЫХ ЦВЕТОВ

Наконец, самый бюджетный вариант вам выльется… в 0 рублей 0 копеек, если вы не станете покупать цветы вообще, а срежете астры-гладиолусы, выращенные своими руками. Кстати, такой вариант набирает всё большую популярность: тратиться не надо, но любимым учителям внимание окажете. К тому же, педагогам главное – внимание, а не то, насколько шикарен букет.

По традиции, самым простым, но красивым, вариантом для школьного букета «с дачи» является композиция из астр. Однотонные цветы, либо разных цветов – без разницы, своей простотой они подкупят любого. Для букета можно выбрать и разные по размеру и форме цветы, плюс дополнить какими-нибудь деталями, например, завернуть в самую простую гофрированную бумагу. Если вы срезали цветы за день-два до 1 сентября, знайте: стоять цветы должны в воде комнатной температуры с добавлением 1-2 чайных ложек сахара.

АстрыФото: pixabay.com

Как бы не были прекрасны астры, «цветочные» ассоциации к 1 сентября приходят к одним цветам – гладиолусам. Красные, розовые, белые, кремовые цветы – прекрасный подарок к началу нового учебного года, да и растут они на даче у многих, особенно у бабушек и дедушек будущих первоклассников. Заверните букет в плёнку для цветов, затяните на нём бант – и ваш подарок готов.