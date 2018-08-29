2018-08-29T13:05:21+03:00
Общество

Квартира в ипотеку: как купить квартиру в Тюмени и не испугаться роста цен

В Тюмени покупательская способность бьет рекорды
Лидия Шумкова
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Количество сделок на рынке новостроек Тюмени выросло на 80,5% по сравнению с прошлым годомКоличество сделок на рынке новостроек Тюмени выросло на 80,5% по сравнению с прошлым годомФото: Лидия Шумкова
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В российских регионах практически повсеместно растет число сделок купли-продажи на рынке недвижимости. Люди активно приобретают квартиры в новостройках, в старом жилом фонде. И это несмотря на рост цен. Не стала ли Тюмень исключением в данном случае, выясняла «Комсомольская правда – Тюмень».

В ТЮМЕНИ

Эксперты рынка утверждают, начиная с 2020 года в Тюмени планово будет вводиться по 1 квадратному метру жилья на человека. Если посчитать, то каждый год жилищный фонд будет прирастать примерно на 1,5 миллиона квадратов. При этом стоимость жилья к 2025 году поднимется до 40%. Уже в этом году цены на квартиры выросли более чем на два процента. Тем не менее, это нисколько не повлияло на покупательский спрос тюменцев. Более того, число сделок купли-продажи увеличивается.

Так, по данным Росреестра, за первые 6 месяцев 2017 года на юге Тюменской области было зарегистрировано 3420 сделок по договорам долевого участия (ДДУ), тогда как за первые полгода 2018 их уже на 80,5% больше - 6174 штук.

- - По России количество сделок по ДДУ увеличилось на 9,2%; по Тюменской области за аналогичный период - на 80,5%. Так что у нас по сравнению с общероссийскими показателями рост существенный, в 8,75 раз. Стоит добавить, что доля готового жилья в продажах по итогам июля 2018 составила 34%. Тогда как за аналогичный период 2017 года доля готового жилья составила 60%. Произошло падение доли готового жилья в продажах на 26%, - прокомментировал эксперт-аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По аналитическим данным компании, на первичном рынке по итогам июля 2018 объем предложения уменьшился на 22%, а стоимость проданной квартиры выросла на 6,7%. В тот же период на вторичном рынке объем предложения уменьшился на 12,6% по сравнению с июлем прошлого года. А вот количество сделок за это время увеличилось на 41%, хотя цены и выросли - на 2,3%.

Основной фактор, который стимулировал рост сделок купли-продажи в Тюмени - это снижение процента по ипотеке. График составлен аналитиками компании "Этажи"

Основной фактор, который стимулировал рост сделок купли-продажи в Тюмени - это снижение процента по ипотеке. График составлен аналитиками компании "Этажи"

ИПОТЕКА ДЛЯ ТЮМЕНЦЕВ – ПОМОЩЬ, А НЕ КАБАЛА

Основной общероссийский фактор, который поднимает продажи - это снижение процента по ипотеке до среднего показателя 9-9,5%. А по программам частичного субсидирования ставки достигли 6,5-7,0%. Этот фактор сыграл большую роль на рынке недвижимости Тюменской области.

Второй фактор, который увеличивает количество сделок в регионе - миграция. По данным аналитического исследования, 46% сделок в сфере недвижимости Тюмени проходят с покупателями из других городов. Люди, переезжающие в Тюмень - преимущественно жители севера Тюменской области.

- Динамичная Тюмень привлекает покупателей достаточно большим выбором жилых комплексов в разных районах. В июле этого года застройщики открыли продажи новых объектов - объем предложения в городе за месяц вырос на 5,4%, в конце месяца на продаже находилось более 11 тысяч квартир. Также, по данным нашей компании, в июле в предложении увеличилась до 17,4% доля квартир в сданных домах, - отметил Александр Иванов.

При этом большое количество ипотечных сделок в Тюмени не всегда свидетельствует о низкой покупательской способности.

- Наоборот, сейчас по Тюмени мы наблюдаем тенденцию, когда люди могут купить чуть более дорогое жилье, а недостающую сумму как раз оформляют в ипотеку. Это связано с повышением доступности ипотечного кредита: благодаря ипотеке люди сейчас покупают более удобные, просторные, комфортные квартиры, чем могли бы себе позволить пару лет назад. Для интереса сравним, сколько в среднем жители Тюмени и юга области брали в ипотеку: в июле 2017 года средний размер кредита на новостройки составил 1 860 610 рублей, а в июле этого года - 1 775 794 рублей, - аргументировал тенденцию Александр Иванов.

В защиту высокой покупательской способности в регионе говорит и ситуация на рынке труда. Так, сайт администрации Тюмени сообщает: размер реальной зарплаты по городу в январе-мае 2018 года вырос на 7,1% по сравнению с прошлым годом.

- В целом по стране у нас снижается доля просроченной ипотечной задолженности, в том числе - в Тюменской области. Это позитивные показатели, - сделал вывод эксперт.

На вторичном рынке количество сделок увеличилось на 41%, хотя стоимость проданной квартиры в Тюмени выросла на 2,3% Фото: Лидия Шумкова

На вторичном рынке количество сделок увеличилось на 41%, хотя стоимость проданной квартиры в Тюмени выросла на 2,3%Фото: Лидия Шумкова

В РОССИИ

Развитию российского рынка недвижимости способствуют несколько факторов. Аналитики ЦИАН называют в числе прочих выход новых корпусов на низкой стадии строительства по привлекательным ценам, продление программы «Материнский капитал», снижение ставок по ипотеке (в 1 квартале) и информационный фон (во 2 квартале). Если сравнивать данные за полгода 2017 и 2018, то в этом году только на первичном рынке число сделок выросло на 9%.

- Положительная динамика свидетельствует о практически полном восстановлении спроса на первичном рынке недвижимости, правда, рекордные объемы продаж, которые демонстрировались в первом полугодии 2014 года, пока не достигнуты, - сообщили эксперты агентства недвижимости.

Что касается вторичного рынка, то тут пока демонстрируется околонулевая динамика. По данным аналитиков, он восстанавливается медленнее, чем рынок новостроек. Только в 38 субъектах РФ наблюдается рост числа регистраций.

О том, что значительную роль на стимулирование роста сделок купли-продажи повлияло снижение ставок по ипотеке, говорит тот факт, что само число ипотечных сделок выросло больше чем на половину по сравнению с прошлым годом - на 57% практически во всех регионах страны. При этом общероссийская статистика, в отличие от тюменской, свидетельствует о низкой покупательской способности жителей.

- Снижение ипотечных ставок в условиях востребованности населением жилья, как и на первичном, так и на вторичном рынках стало основным драйвером роста продаж, - считают в ЦИАН. - Их средний уровень опустился ниже 9,5%, а по программам частичного субсидирования ставки достигли 6,5-7%. При этом высокие темпы роста ипотечных сделок говорят о низкой покупательской способности населения.

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