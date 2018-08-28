2018-08-29T14:53:38+03:00
Общество

«Крепкая семья» организовала дорогу в школу для тюменских детей

Мария Васильева
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Фото - пресс-служба фестиваляФото - пресс-служба фестиваля
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В областной столице состоялся первый технофестиваль #ДОРОГАВШКОЛУ, который посетило более 2000 тюменцев.

Фестиваль был посвящен техническим вида спорта, безопасности детей и подростков. На площадках фестиваля прошли лекции, квесты, мастер-классы, выставки и показательные выступления.

В преддверии начала нового учебного года у гостей фестиваля была возможность еще раз повторить правила дорожного движения на мастер-классах по фигурному вождению велосипеда, по оказанию первой помощи при ДТП. А взрослые могли проверить свои знания на тотальном экзамене по правилам дорожного движения.

Фото - пресс-служба фестиваля

Фото - пресс-служба фестиваля

В рамках фестиваля дети и подростки приняли участие в интерактивном квесте «Правовой лабиринт», мультимедийнойвикторине «Безопасный интернет», также для детей и родителей прошла лекция «5/5. 5 профессий будущего и 5 профессий, которые скоро исчезнут. Практические навыки ребята тренировали на мастер-классах от Центра молодежного инновационного творчества «ФабЛаб ТюмГУ» и мастер-классе «Мобильная фотография: снимаем как профессионалы» от известного тюменского фотографа Алисы Рыжей.

Тюменский «Кванториум» представил тюменцам программу по нескольким направлениям: авиамоделирование, автомобильный беспилотник и управление квадрокоптерами.

Фото - пресс-служба фестиваля

Фото - пресс-служба фестиваля

Почувствовать себя настоящим танкистом в реальной жизни смог каждый желающий, приняв участие в военно-патриотической интерактивной игре на р/у моделях танков Танковый Турнир ТТ - 72!

Абсолютный восторг у взрослых и детей всех возрастов вызвала настоящая снежная трасса для горнолыжного спорта, организованная Центром спорта и отдыха «Воронинские горки», на которой дети могли попробовать себя в роли сноубордистов.

«Зрелищная» часть Фестиваля не уступала образовательной составляющей – захватывающие дух показательные выступления полка ДПС ГИБДД по задержанию правонарушителей, гонка на картингах, трюки велосипедистов и байк-шоу – далеко не все, что увидели гости!

Фото - пресс-служба фестиваля

Фото - пресс-служба фестиваля

После официального открытия Фестиваля состоялся также торжественный парад участников и автограф-сессия.

- На Технофестивале мы постарались представить как можно больше технических и инженерных направлений и очень надеемся, что каждый ребёнок здесь нашел для себя то, что его заинтересовало и определило дальнейшие ориентиры для выбора своей профессиональной деятельности, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья».

Технофестиваль #ДОРОГАВШКОЛУ был организован для тюменских детей, подростков и их родителей федеральным проектом «Крепкая семья», ГИБДД УМВД России по Тюменской области и Тюменской Региональной Федерацией Автомобильного спорта.

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