«Всё переплетено»: тюменские педагоги зачитали отрывок трека рэпера Oxxxymironа

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-28T10:50:04+03:00

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Как педагогам окунуться в современную молодёжную рэп-культуру? Конечно же, прослушать треки российских рэперов, а ещё лучше – выучить их наизусть. Именно так поступили тюменские педагоги, которые на камеру зачитали отрывок из песни «Переплетено» рэпера Oxxxymironа, в миру – Мирона Фёдорова. Под аккомпанемент ученика тюменской гимназии №49, битбоксера Саввы Кокшарова, педагоги устроили настоящий словесный «баттл», который быстро завоевал любовь интернет-аудитории.

КАК ЭТО БЫЛО

Необычное выступление учителей, участников образовательного педагогического форума «Стартовая четверть», организовали представители местного мультицентра «Моя территория». По их мнению, творчество кумиров современной молодежи не так уж и отличается от классиков.

Тюменские учителя научились читать рэп.

- Этим клипом мы хотели показать неразрывную связь поколений. Ведь без прошлого не существует и будущего, поэтому отголоски наших предшественников все еще прослеживаются в работах современных авторов, - рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» руководитель мультицентра «Моя территория» Мария Федоренко. – Выбор песни тоже не был случайным. В 2018 году альбом рэпера Оксимирона, куда входит и трек «Переплетено» (точнее, его текст, охарактеризованный как поэма) вошёл в лонг-лист литературной премии имени Александра Пятигорского. Возможно, через двести лет тексты Оксимирона тоже будут учить в школах.

Учителя читают рэп. Фото: скриншот

Позвать в клип учителей, которых на форуме распределили на 4 группы по 50-60 человек, было проще простого – они сразу соглашались на съёмки. Правда, о самом Оксимироне если и слышали, то только из новостей, хитов не знали.

– Съёмки клипа проходили в прошлый четверг, за выходные наш оператор Кирилл его смонтировал, вот мы его и выложили. - рассказывает медиаменеджер мультицентра Алёна Нечетова. – Большую помощь нам оказал молодой тюменский битбоксер Савва Кокшаров, который выступил перед педагогами и снялся в нашем ролике. Мальчика мы заметили на уличном фестивале «FREEMUSIC 2.0», в котором он принимал участие.

Молодой бикбоксер Савва Кокшаров. Фото: скриншот

Помимо зубрёжки трека, учителя сражались в викторине о молодежных трендах и «угадайке» под названием «Рэпер или поэт». Ведущий зачитывал строчки из произведений поэзии XX века и из хитов рэп-исполнителей, а участники должны были угадать, какому поколению принадлежат стихи.

РЕАКЦИЯ ТЮМЕНЦЕВ

Клип пока не может похвастаться большим количеством просмотров в социальных сетях, однако реакция тюменцев на новый вид искусства не заставила себя долго ждать.

- Когда люди в возрасте пытаются подражать молодёжи, это получается не очень хорошо, - отмечает тюменец Игорь. – Лучше всего, когда они никого из себя не строят. Опять же, если подумать, что люди просто развлеклись, чтобы почувствовать себя современными, молодыми, и выполнили это так, как это у них получилось, тогда их можно понять.

- Дожили. «Творчество» не пойми кого возвели в ранг искусства. Если вы поставили этот текст в ряд с произведениями мировой классики – значит, в жизни что-то не так устроено. Хотя, может, я морально устарел, - отмечает Святослав Бессонов.

- Мы живем в современном мире, и вынуждены адаптироваться. Будь то вы, я, или, например, эти учителя. Ведь если мы поговорим о рэпе, то, по сути, это современная поэзия, в которой также поднимаются социальные проблемы, вопросы любви, воспитания и жизненных неурядиц. Так что жизнь не стоит на месте, и нужно это адекватно воспринимать. Мир меняется, а как на это реагировать каждый для себя решает сам, - вступился за новое творчество Дмитрий Колобов.

Как отреагировал на видел сам Oxxxymiron и видел ли он его вообще – пока не известно.

ВНИМАНИЕ!

«Комсомольская правда – Тюмень» ищет учителей, снявшихся в ролике! Если вы узнали вашего педагога в видео или сами приняли участие в акции, пишите и звоните в редакцию «Комсомольской правды – Тюмень». Обязательно пообщаемся с новоявленными звёздами российского рэпа!