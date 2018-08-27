Три новых школы откроются в Тюменской области 1 сентября 2018

СЕГОДНЯ 15:51 2018-08-27T15:51:52+03:00

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Три новых школы Тюменской области готовы распахнуть двери перед учениками уже в ближайшую субботу, 1 сентября. Речь идёт о втором корпусе гимназии №49 в микрорайоне «Ямальский-2», школы в селе Малая Зоркальцева Тобольского района и в селе Тоболово Ишимского района.

Самая крупная из них – школа №49, что в Калининском городском округе Тюмени. Новое пятиэтажное учебное заведение на 1200 мест отвечает всем современным требованиям и состоит из трёх блоков. Первый блок – здание для обучения старшеклассников, второй – блок административного назначения, третий – здание для младших классов.

Фото: строительная компания "Звезда"

У школы есть собственный корт и волейбольно-баскетбольная площадка. Родители уже подали заявление на обучение ребятишек и даже создали в социальных сетях группу, в которой знакомятся с будущими «одноклассниками». Так, например, первых классов будет 12 – от буквы «Е» до буквы «С», 2-4 классов – по шесть, три «седьмых», два «девятых» и три «десятых».

Строительство школы началось в феврале 2017 года, и буквально за полтора года пустое место превратилось в храм знаний. Проект школы практически идентичен проекту 16-й гимназии на ул. Парфёнова. Отличается, разве что, фасад здания, а вся «начинка» - так же самая. Возведение школы обошлось бюджету в 1 млрд. рублей, общая площадь проекта составила более 5 тыс. квадратных метров.

Фото: строительная компания "Звезда"

Двухэтажная школа на 250 человек в селе Тоболово Ишимского района построена по распоряжению экс-губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Старое здание не выдерживало никакой критики, поэтому было принято решение отстроить его заново. Теперь новую школу оснастят всем современным оборудованием, здесь будут учиться ребята из Тоболово и соседних населённых пунктов. Ещё одну школу, в с. Ершово, отремонтировали.

ЧТО ЕЩЁ?

В новом 2018/2019 учебном году ребят ждёт много нового и интересного. Например, в 39-ти школах появятся так называемые «НаукоЛабы» - инновационные лаборатории. Эти «лабы» помогут ребятишкам развивать инженерное мышление и готовиться к будущему. Также во многих школах появятся программы финансовой, правовой и потребительской грамотности.

Кардинально изменится и преподавание информатики. Помимо изучения строения компьютера, тюменские школяры будут учиться 3D-моделированию, языку программирования Scratch, создавать сайты при помощи инструментов Google, работать в программе «КОМПАС-3D» и многое другое.

ЦИФРЫ

1 сентября в Тюмени за парты сядут более 95 тыс. учеников, из которых 12 тысяч – первоклашки, во всей Тюменской области – более 200 тысяч учеников, 23 тысячи из них – первоклассники.